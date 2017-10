გიგა ლორთქიფანიძის საიუბილეო გამოფენა რუსთავის თეატრში გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teatri [1] => giga-lortqifanidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176762 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teatri [1] => giga-lortqifanidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176762 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 124 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teatri [1] => giga-lortqifanidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teatri [1] => giga-lortqifanidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176762) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20390,124) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172063 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-06 16:54:15 [post_date_gmt] => 2017-10-06 12:54:15 [post_content] => ევგენი ვაგტანგოვის სახელობის აკადემიური თეატრის ახალ სცენაზე 7 ოქტომბერს ავთანდილ ვარსიმაშვილის პრემიერა გაიმართება. გრიბოედოვის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი შექსპირის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ პიესას - „რიჩარდ III“-ს გააცოცხლებს. სპექტაკლზე ქართული სადადგმო ჯგუფი მუშაობს. სცენოგრაფია მირიან შველიძეს ეკუთვნის, კოსტუმების მხატვარია თეო კუხიანიძე, ხოლო მუსკალური გაფორმება ელისო ორჯონიკიძემ განახორციელა. სპექტაკლში თამაშობენ ცნობილი მსახიობები - მაქსიმ სევრინოვსკი, ოლგა ტუმაიკინა, ელენა სოტნიკოვა, ქსენია კუბასოვა, იგორ კარტაშოვი და სხვ. „ეს არის ძალაუფლების ენციკლოპედია, ტახტის დაპყრობის სახელმძღვანელო. შექსპირმა შეუცდომლად გამოიცნო ყველა დროის დიქტატორების ხასიათი. ნაპოლეონის, ჰიტლერის, სტალინის დაბადებამდე მრავალი წლით ადრე მან თითქოს იწინასწარმეტყველა მათი გამოჩენა, და უზურპატორის პიროვნების დაშლის ფსიქოლოგიური პორტრეტი შექმნა. მე ზუსტად ეს თემა მაინტერსებს: როგორ ცხოვრობს ადამიანი, როდესაც მის ცხოვრებაში აღარ არის ნამდვილი მიზანი. შექსპირის თამაშს განსაკუთრებული მსახიობები სჭირდება. აუცილებელია შეძლო შეცვალო თამაშის ტემპი. სხვა ავტორებისგან განსხვავებით, შექსპირს არ სჭირდება ფსიქოლოგიური სიმართლე - მას მხოლოდ თეატრალური სიმართლე სჭირდება. ამიტომაც ძალიან მადლობელი ვარ ჩემი უფროსი მეგობრის, რეჟისორ რიმას ტუმინასის, რომ მომეცა შესაძლებლობა დავდგა შექსპირი ვახტანგოვის თეატრში, სადაც ზუსტად იციან ნამდვილი თეატრალურობის ფასი“, – აცხადებ ავთანდილ ვარსიმაშვილი. ავთო ვარსიმაშვილის რიჩარდ III - ახალ სცენაზე პრემიერაა ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის პროექტირება დასრულდა და მალე მისი რეაბილიტაცია დაიწყება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში მერობის კანდიდატების წარდგენისას განაცხადა. მისი თქმით, პროექტის ღირებულება 10 მილიონი ლარია, ის წელიწადნახევარში დასრულდება. ამჟამად კი მიმდინარეობს ნიკო დადიანის სასახლის სრული რეაბილიტაციაც. "ძალიან მალე დასრულდება ასევე უეფას სტანდარტების სტადიონის მშენებლობა ზუგდიდში. ამ დონის პროექტი მნიშვნელოვანია არა მარტო სამეგრელოსთვის, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. ზუგდიდი მსხვილი საერთაშორისო ტურნირების ჩატარებისთვის ძალიან ხელსაყრელი ადგილი გახდება", - აღნიშნა კვირიკაშვილმა. პრემიერმა ზუგდიდში განსახორციელებელ კიდევ ერთ პროექტზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განმარტა, ფონდ „ქართუსთან" ერთად, იწყება ზუგდიდის თეატრის სრული რეაბილიტაცია. "თეატრის რეაბილიტაციას ვახორციელებთ სენაკშიც, ამ შემთხვევაშიც ფონდი „ქართუ" გვეხმარება. მალე ეს უნიკალური შენობები კიდევ უფრო დაამშვენებს ამ ულამაზეს მხარეს", - დასძინა პრემიერ-მინისტრმა.
ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციისთვის 10 მილიონი დაიხარჯება საფრანგეთის თეატრები სპექტაკლის დაწყებამდე რეკლამებს გაუშვებენ. როგორც ჩანს, სარეკლამო ინდუსტრიამ თეატრალურ სამყარომდეც მიაღწია. თეატრის მოყვარულებს ახალი სეზონის დაწყებასთან ერთად საკმაოდ უსიამოვნო სიურპრიზი დახვდებათ. 31 ფრანგულ თეატრში ახალი წესი იმოქმედებს - სანამ ფარდა აიწევა, მაყურებელს სარეკლამო რგოლების ყურება მოუწევს. გამოცემა „Le Figaro"-ს ცნობით, იდეის ავტორი ციფრული ტექნოლოგიების სააგენტო ODW გახდა. ექსპერტთა დასკვნით, თეატრის აუდიტორია სწორედ ის სეგმენტია ვინც სატელევიზიო რეკლამას ყველაზე ნაკლებად უყურებს, ამიტომ მათ დასაინტერესებლად სხვა გზა უბრალოდ აღარ დარჩა. აღსანიშნავია, რომ სარეკლამო ბლოკის მაქსიმალური ზომა მკაცრადაა განსაზღვრული და ის 4 წუთსა და 10 წამს არ გადააჭარბებს.
არ გინდოდა ტელევიზორში, უყურე თეატრში: პარიზული რეკლამის ახალი წესი 