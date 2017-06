გიორგი ჩიქოვანმა და მიშო სულუხიამ ოსლოში კონცერტი გამართეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => misho-sulukhia [1] => giorgi-chiqovani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135751 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => misho-sulukhia [1] => giorgi-chiqovani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135751 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10691 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => misho-sulukhia [1] => giorgi-chiqovani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => misho-sulukhia [1] => giorgi-chiqovani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135751) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16220,10691) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 119878 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-04 13:00:39 [post_date_gmt] => 2017-04-04 09:00:39 [post_content] => „იქს ფაქტორის“ კონკურსანტი, მომღერალი მიშო სულუხია რამდენიმე წელი იბრძოდა, რომ სიმსივნით დაავადებული დედისთვის სიცოცხლე გაეხანგრძლივებინა. მცირე ხნის წინ მიშოს შოუბიზნესის უამრავი წარმომადგენელი დაუდგა გვერდით, „ივენთ ჰოლში“ დიდი კონცერტი გაიმართა და შემოსული თანხით შესაძლებელი გახდა მიშოს დედისთვის ოპერაციის გაკეთება, რომელიც ძალიან სჭირდებოდა. მიშო ბოლო პერიოდში ხშირად წერდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ახლახან კი გამოაქვეყნა პოსტი, რომ ის გარდაიცვალა. „ჩემი მეოცნებე ლაღი და თბილი დედიკო. ხალხო, როგორ მტკივა. დეე, მაპატიე, ამჯერად ვერ გიშველე...“ მიშოს მისი კოლეგები სოციალურ ქსელში უსამძიმრებენ... მიშო სულუხიას დედა, რომელიც სიმსივნეს ებრძოდა, გარდაიცვალა - „დეე, მაპატიე..." მომღერალ მიშო სულუხიას დედას, მაია მილორავას, საკმაოდ მძიმე დაავადება აქვს. მას სასწრაფოდ სჭირდება გადაუდებელი ნეიროქირურგიული ოპერაცია. ოჯახი ვერ ახერხებს ოპერაციისთვის საჭირო თანხის მოგროვებას, ამიტომაც მიშომ საქველმოქმედო ღონისძიების ორგანიზება გადაწყვიტა, რომელშიც უამრავი ცნობილი შემსრულებელი მიიღებს მონაწილეობას. საღამო 22 თებერვალს, ფილარმონიის „ივენთ ჰოლში" გაიმართება. მონაწილეობენ ნიაზ დიასამიძე, ნინო ქათამაძე, სტეფანე, „ნიუტონი", „ლაუდსპიკერსი", „Young Georgian Lolitaz". კონცერტში, რასაკვირველია, მონაწილეობს თავად მიშოც. ბილეთის ფასი 20 ლარი გახლავთ, ბილეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ TKT.GE ზე.

მიშო სულუხიას დედის გადასარჩენად გრანდიოზული კონცერტი იმართება "იქს ფაქტორის" ერთ-ერთი მონაწილე, მიშო სულუხია "ევროვიზიის" შიდა შესარჩევ კონკურსზე მონაწილეობას გეგმავს. მომღერალს საკმაოდ დიდი ამბიციები აქვს და ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ მის სიმღერას წელს ვერავინ გაუწევს კონკურენციას. მიშო სულუხია: "ევროვიზიის" შესარჩევ კონკურსში ვიღებ მონაწილეობას საქართველოში, თუმცა ვფიქრობ, ჩემს სიმღერას ბევრი შერჩევა და ყოყმანი არ დასჭირდება, როდესაც ის საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდება. ეს სიმღერა უკონკურენტო იქნება წლევანდელ შესარჩევ კონკურსში. შენს შემოქმედებაში რა ხდება? ამ ეტაპზე ჩემი შემოქმედება გეგმის მიხედვით მიდის, ჯერ პრეზენტაცია იქნება ჩემი ახალი სიმღერის NOBODY IS HERE, რომლის ვიდეორგოლზეც უცხოურმა პროდაქშენებმა იმუშავეს. ასევე მოლაპარაკება მიდის ამ სიმღერის სალეიბლო გაყიდვაში ჩაშვებასთან დაკავშირებით. შემდეგ პრეზენტაციას გავუკეთებ ჩემს საევროვიზიო პროექტს. https://www.instagram.com/p/BNqjPAuAbvc/

მიშო სულუხია: "ჩემი სიმღერა წლევანდელ "ევროვიზიაზე" უკონკურენტოა!.." „იქს ფაქტორის" კონკურსანტი, მომღერალი მიშო სულუხია რამდენიმე წელი იბრძოდა, რომ სიმსივნით დაავადებული დედისთვის სიცოცხლე გაეხანგრძლივებინა. მცირე ხნის წინ მიშოს შოუბიზნესის უამრავი წარმომადგენელი დაუდგა გვერდით, „ივენთ ჰოლში" დიდი კონცერტი გაიმართა და შემოსული თანხით შესაძლებელი გახდა მიშოს დედისთვის ოპერაციის გაკეთება, რომელიც ძალიან სჭირდებოდა. მიშო ბოლო პერიოდში ხშირად წერდა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ახლახან კი გამოაქვეყნა პოსტი, რომ ის გარდაიცვალა. „ჩემი მეოცნებე ლაღი და თბილი დედიკო. ხალხო, როგორ მტკივა. დეე, მაპატიე, ამჯერად ვერ გიშველე..." მიშოს მისი კოლეგები სოციალურ ქსელში უსამძიმრებენ...

მიშო სულუხიას დედა, რომელიც სიმსივნეს ებრძოდა, გარდაიცვალა - „დეე, მაპატიე..."