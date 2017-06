გიორგი კვირიკაშვილი ჯგუფ „ბირჟა მაფიას“ წევრების დაკავების საკითხზე განცხადებას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premier-ministri [1] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137732 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premier-ministri [1] => birdja-mafia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137732 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 195 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => premier-ministri [1] => birdja-mafia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => premier-ministri [1] => birdja-mafia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137732) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16421,195) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137718 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-10 21:07:58 [post_date_gmt] => 2017-06-10 17:07:58 [post_content] => ჯგუფ „ბირჟა მაფიას“ მხარდამჭერი აქციის მონაწილეები საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მივიდნენ. აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირი გადაკეტეს. აქციის მონაწილეების თქმით, ხელისუფლებამ უნდა შეცვალის მიდგომა ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. ადგილზე მობილიზებულები არიან სამართალდაცავები. ჯგუფ birja mafia-ს ორი წევრი სამართალდამცველებმა ნარკოტიკის შეძენა-შენახვის ბრალდებით დააკავეს. მათ საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ბირჟა მაფიას" მხარდამჭერი აქციის მონაწილეები საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მივიდნენ

პრემიერ-მინისტრი ჯგუფ „რეპერ მაფიას" წევრების დაკავებას ეხმიანება და აღნიშნავს, რომ კანონმდებლობა ნარკოპოლიტიკის თვალსაზრისით არის ზედმეტად მკაცრი და საჭიროებს ლიბერალიზაციას. „თხოვნით მივმართავ პარლამენტს, დაჩქარდეს ამ საკითხზე მუშაობა, რათა საშემოდგომო სესიისთვის მაინც მოვასწროთ სახეცვლილი, ჰუმანური და ევროპული სტანდარტების შესაბამისი კანონის მიღება. მინდა, აგრეთვე მივმართო ახალგაზრდობას - ჩვენი მთავრობის ნებისმიერი ნაბიჯი და გადაწყვეტილება არის მიმართული იმისკენ, რომ თქვენ, ჩვენი ქვეყნის მომავალს შეგიქმნათ თავისუფალი და ცივილიზებული გარემო. ჩვენმა თაობამ კარგად ვიცით და გამოვცადეთ საკუთარ თავზე, როგორი არ უნდა იყოს სისტემა და მაქსიმალური ძალისხმევა გვაქვს მიმართული ისეთი ქვეყნის შესაქმნელად, სადაც სიტყვის, გამოხატვის თავისუფლება, პიროვნული ინდივიდუალიზმი იქნება არა დაპირება, არამედ - ფაქტი. არც ერთი ახალგაზრდა , არც ერთი მოქალაქე ამ ქვეყანაში ჩვენი ხელისუფლების პირობებში გამოხატვის თავისუფლების გამო არ დასჯილა და არც მომავალში დგას ჩვენი საზოგადოება ამ საფრთხეების წინაშე,"- წერს კვირიკაშვილი. რაც შეეხება კონკრეტულად რეპერების დაკავებას, პრემიერის თქმით, პროკურატურამ გააკეთა განცხადება, რომ უმოკლეს ვადაში შეისწავლის აღნიშნული საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს. „შესაბამისად, სამართალწარმოების პროცესი ჯერ დასრულებული არ არის,"- აცხადებს პრემიერი. რუსთაველის გამზირზე ამ წუთებში დაკავებული რეპერების მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობს. პრემიერი"ბირჟა მაფიას" წევრების დაკავებაზე : სამართალწარმოება დასრულებული არ არის

სახალხო დამცველი "ბირჟა მაფიას" რეპერების დაკავებას ეხმაურება. 9 ივნისს, პოლიციამ ნარკოტიკების ფლობის ბრალდებით დააკავა მუსიკალური ჯგუფის „ბირჟა მაფიას" რეპერები. შსს-ს ინფორმაციით, „სამართალდამცველებმა მ.მ.-ს პირადი ჩხრეკისას 1,4965 გრამი ნარკოტიკული საშუალება „მდმა", ხოლო გ.ქ.-ს პირადი ჩხრეკისას 2,3342 გრამი „მდმა" ამოიღეს. გ.ქ. ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ს 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით)." თბილისის საქალაქო სასამართლომ გუშინვე აღკვეთი ღონისძიების სახით ორივე მათგანს პატიმრობა შეუფარდა. როგორც სახალხო დამცველი აცხადებს, ოჯახის წევრებმა აღნიშნულ ფაქტი თავიდანვე დაუკავშირეს რეპერების მიერ ცოტა ხნის წინ გადაღებულ და ინტერნეტით გავრცელებულ მუსიკალურ კლიპს, სადაც პოლიციელის ფორმაში ჩაცმული პერსონაჟი ჩანს; ერთ მონაკვეთში კი მას ძაღლის საყელური უკეთია. მოგვიანებით, სასამართლო პროცესზე იგივე აღნიშნა ორივე ბრალდებულმა. სახალხო დამცველი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ კლიპის შინაარსი და გამოყენებული ვიზუალი გამოხატვის თავისუფლებით სრულადაა დაცული. ამავდროულად, როგორც ინტელექტუალური შემოქმედების პროდუქტი, ის დაცულია საქართველოს კონსტიტუციის 23–ე მუხლის მე–2 პუნქტითაც, რომლის მიხედვით, „შემოქმედებით პროცესში ჩარევა, შემოქმედებითი საქმიანობის სფეროში ცენზურა დაუშვებელია." სახალხო დამცველი მიიჩევს, რომ არავინ უნდა დაექვემდებაროს რაიმე ზეწოლას თავისი უფლებით სარგებლობის გამო. ასევე, დაუშვებელია ყოველგვარი ხელშეშლა უფლებით სარგებლობაში. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 153–ე მუხლით დასჯადია სიტყვის თავისუფლების ხელყოფა. კერძოდ, აღნიშნული მუხლის მიხედვით, დანაშაულს წარმოადგენს სიტყვის თავისუფლების ანდა ინფორმაციის მიღების ან გავრცელების უფლების განხორციელებისათვის უკანონოდ ხელის შეშლა, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ანდა ჩადენილი სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით. სახალხო დამცველი საქართველოს პროკურატურას აღნიშნულთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდებს. სახალხო დამცველი "ბირჟა მაფიას" რეპერების დაკავებასთან დაკავშირებით პროკურატურას გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდებს ბირჟა მაფიას" მხარდამჭერი აქციის მონაწილეები საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მივიდნენ

ჯგუფ „ბირჟა მაფიას" მხარდამჭერი აქციის მონაწილეები საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მივიდნენ. აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირი გადაკეტეს. აქციის მონაწილეების თქმით, ხელისუფლებამ უნდა შეცვალის მიდგომა ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. ადგილზე მობილიზებულები არიან სამართალდაცავები. ჯგუფ birja mafia-ს ორი წევრი სამართალდამცველებმა ნარკოტიკის შეძენა-შენახვის ბრალდებით დააკავეს. მათ საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა.