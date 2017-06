გიორგი მარგველაშვილი მადლენ ოლბრაიტს შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => madlen-olbraiti [1] => giorgi-margvelashvli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138087 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => madlen-olbraiti [1] => giorgi-margvelashvli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138087 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7154 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => madlen-olbraiti [1] => giorgi-margvelashvli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => madlen-olbraiti [1] => giorgi-margvelashvli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138087) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15522,7154) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137994 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-12 15:05:33 [post_date_gmt] => 2017-06-12 11:05:33 [post_content] => ''ვამაყობ,რომ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი საქართველოში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისით,'' - ამის შესახებ ჟურნალისტებს პარლამენტში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის თავმჯდომარე მადლენ ოლბრაიტმა განუცხადა. ამ წუთებში პარლამენტის უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრები პარლამენტში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის თავმჯდომარეს ხვდება.შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს, თუმცა მცირე კომენტარი მადლენ ობრაიტმა ქართულ მედიასთან შესვენებისას გააკეთა. მისი განმარტებით, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო დემოკრატიულ პროცესებსა და მის განვითარებას. NDI-ის თავმჯდომარე მადლენ ოლბრაიტი ბილ კლინტონის პრეზიდენტიბის დროს აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი იყო. "ვამაყობ,რომ NDI საქართველოში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს" - მადლენ ოლბრაიტი

. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა. გიორგი მარგველაშვილმა, სლოვაკეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, ბრატისლავაში კომენიუსის უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია წაიკითხა - "უსაფრთხოება შავ ზღვაში, როგორც ევროპული სტაბილურობის ქვაკუთხედი". პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილმა სტუდენტებს ევროპის განვითარებასთან მიმართებაში შავი ზღვის რეგიონის ისტორიულ მნიშვნელობაზე ესაუბრა და აღნიშნა, რომ რეგიონის მომავალი პირდაპირ უკავშირდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კეთილდღეობასა და წინსვლას. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, საქართველო შავი ზღვის რეგიონის ევროპული სტაბილურობის ქვაკუთხედია, რომელიც სხვადასხვა გამოწვევების წინაშე დგას, მაგრამ ერთგული რჩება საერთო ევროპული და ევროატლანტიკური პრინციპებისა და ღირებულებებისა. გიორგი მარგველაშვილმა საქართველო რუსეთის ურთიერთობებისა და ოკუპირებული რეგიონების შესახებ ისაუბრა. პრეზიდენტის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია და ჩვენი მოსახლეობის 15% დევნილი და იძულებით გადაადგილებული პირია, საქართველო კვლავ ახერხებს რომ იყოს საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში უდიდესი კონტრიბუტორი არაწევრ ქვეყნებს შორის. საქართველოს პრეზიდენტმა შავი ზღვის რეგიონისა და ვიშეგრადის ჯგუფის რეგიონული თანამშრომლობის პოტენციალზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ყველას გვჭირდება ძლიერი მხარდაჭერა და რეგიონული თანამშრომლობა, რათა თავიდან ავიცილოთ მოსალოდნელი საფრთხეები. გიორგი მარგველაშვილი: "საქართველო ევროპული ქვეყანაა და არა ევროპის მეზობელი" საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხვალ, გორში, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაოგანხილვას დაესწრება. საქართველოს პრეზიდენტი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვის კომისიის წარმომადგენლებთან ერთად, მოსახლეობას შეხვდება და საკუთარ მოსაზრებებს გააცნობს. გიორგი მარგველაშვილი გორში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას დაესწრება