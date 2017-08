გურჯაანში, სავარაუდოდ, მეფის – კვირიკე დიდის სამარხი აღმოაჩინეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gurjaani [1] => kulturuli-memkvidreoba [2] => kvirike-didis-samarkhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157121 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gurjaani [1] => kulturuli-memkvidreoba [2] => kvirike-didis-samarkhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157121 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2825 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gurjaani [1] => kulturuli-memkvidreoba [2] => kvirike-didis-samarkhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gurjaani [1] => kulturuli-memkvidreoba [2] => kvirike-didis-samarkhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157121) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2825,11336,18617) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141389 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-26 21:02:12 [post_date_gmt] => 2017-06-26 17:02:12 [post_content] => გურჯაანში მსუბუქი მანქანა აფეთქდა. ავტომობილს ცეცხლი მაშინ გაუჩნდა, როდესაც მასში მგზავრი იმყოფებოდა. წინასწარი ინფორმაციით, აფეთქება ავტომობილში ჩამონტაჟებულმა გაზის ბალონმა გამოიწვია. შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ მანქანა აალდა, შესაბამისმა სამსახურებმა კი ის სწრაფად ჩააქრეს. მათივე ცნობით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. საქმეზე გამოძიება 188-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ნივთის გაუფრთხილებლობით დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. გურჯაანში მსუბუქი მანქანა აფეთქდა. ავტომობილს ცეცხლი მაშინ გაუჩნდა, როდესაც მასში მგზავრი იმყოფებოდა. წინასწარი ინფორმაციით, აფეთქება ავტომობილში ჩამონტაჟებულმა გაზის ბალონმა გამოიწვია. შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ მანქანა აალდა, შესაბამისმა სამსახურებმა კი ის სწრაფად ჩააქრეს. მათივე ცნობით, შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. საქმეზე გამოძიება 188-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ნივთის გაუფრთხილებლობით დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს.

გურჯაანში მანქანა აფეთქდა ბაკურციხე-წნორის გზისა და გურჯაანი-თელავის შემოვლითი გზის მშენებლობისთვის დოკუმენტაციის მოსამზადებლად, ფინანსური წინადადებები გაიხსნა. ბაკურციხე-წნორის გზაზე 16 კილომეტრიანი, ხოლო გურჯაანი-თელავის შემოვლით გზაზე 30 კილომეტრიანი მონაკვეთი აშენდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, აღნიშნული გზები, პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ინიციატივის, 4 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი მიმართულების - ქვეყნის სივრცითი განვითარების ნაწილია. ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა მოამზადოს აღნიშნული გზების: ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების დოკუმენტი. წინასწარი პროექტირების დოკუმენტი გარემოს და სოციალური ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტები სატენდერო დოკუმენტაცია.

ბაკურციხე-წნორისა და გურჯაანი-თელავის შემოვლითი გზების მშენებლობა იწყება გელათის ტაძარში წვიმის წყალი აღარ ჩადის, ამის შესახებ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს განცხადებაშია ნათქვამი.

"დიდთოვლობისა და გადაუღებელი წვიმების შემდეგ, 11 დეკემბრის ღამეს, გელათის ტაძრის მკლავების გადახურვიდან, რომელიც საბჭოთა დროინდელი და მოძველებულია, წყალმა გაჟონა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სწრაფი რეაგირებით გადაუდებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები რესტავრატორთა მიერ მეორე დღესვე დაიწყო და ორ დღეში დასრულდა. ამჟამად, ტაძარში წყალი აღარ ჩაედინება. კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ნიკოლოზ ანთიძემ გუშინ, 13 დეკემბერს, საღამოს ადგილზე დაათვალიერა შესრულებული სამუშაო. წლების მანძილზე მიმდინარეობს გელათის სამონასტრო კომპლექსის გეგმიური სარეაბილიტაციო სამუშაოები. კომპლექსის ამ ნაწილის სრული რეაბილიტაცია პროექტით მომავალი წლისთვის იგეგმებოდა, მაგრამ, შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, რეაბილიტაციის პროცესი გაზაფხულზე გაგრძელდება. მანამდე კი სააგენტოსა და სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიის მიერ მუდმივი მონიტორინგი განხორციელდება. გელათის სამონასტრო კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები გამორჩეული პროექტია, რომელსაც UNESCO-სა და მისი მრჩეველი ორგანიზაციების მიერ მაღალი შეფასება აქვს მიღებული". გელათში წვიმის წყალი აღარ ჩადის [post_title] => გურჯაანში მანქანა აფეთქდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gurjaanshi-manqana-afetqda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 21:07:06 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 17:07:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141389 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fff3a415c55a6fd3be7c77fb4f07e84c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )