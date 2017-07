ჰამბურგის სტადიონზე, ხატია ბუნიათიშვილი წარსდგა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shakira [1] => khatia-buniatishvili [2] => qoldflei [3] => global-sitizeni [4] => khatia-b ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144638 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shakira [1] => khatia-buniatishvili [2] => qoldflei [3] => global-sitizeni [4] => khatia-b ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144638 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 523 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shakira [1] => khatia-buniatishvili [2] => qoldflei [3] => global-sitizeni [4] => khatia-b ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shakira [1] => khatia-buniatishvili [2] => qoldflei [3] => global-sitizeni [4] => khatia-b ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144638) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17083,17084,2138,16313,523) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143427 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-04 13:30:11 [post_date_gmt] => 2017-07-04 09:30:11 [post_content] => „შენ შეგიძლია ცეკვის“ მონაწილე, თათა ჯაში „ქოლდფლეის“ კონცერტზე საკუთარ რჩეულთან, გიორგისთან ერთად იმყოფებოდა, როცა ერთ-ერთ სიმღერაზე გიორგიმ მუხლებზე დაიჩოქა და მას ხელი სთხოვა. თათა დათანხმდა და ვიდეო და ემოციური სტატუსი საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე გააზიარა. „არასდროს ვიცოდი „ბედნიერების ცრემლი“-ს განსაზღვრება. როცა სამყაროს ყველა დადებითი მუხტი შენში იყრის თავს, სწორედ მაგ დროს იფეთქებს ბედნიერების ცრემლებიც და თურმე, ამაზე საოცარი შეგრძნება, მსოფლიოში არ არსებობს! უსასრულო მადლობა არ არის საკმარისი, ამ განუმეორებელი ემოციის მონიჭებისთვის! ძალიან იღბლიანი ვარ, შენ რომ ჩემი ადამიანი გქვია და უზომოდ მეამაყები, ბაე! სიტყვიერად რთულია ამ გრძნობის გადმოცემა, ეს არის ემოციათა ზღვა, რომლის გამოხატვითაც 100 სიცოცხლე არ დავიღლები! მიყვარხარ უზომოდ, უსაზღვროდ და უკიდეგანოდ... Giorgi Barna and I said yes! 🙈😍😱💏💍👫💖✨🌟 #coldplay #aheadfullofdreamstour“ [fbvideo link="https://www.facebook.com/tatajashi/videos/10213814159735107/?autoplay_reason=user_settings&video_container_type=1&video_creator_product_type=0&app_id=6628568379&live_video_guests=0" width="600" height="400" onlyvideo="1"] [post_title] => „ქოლდფლეის“ კონცერტზე კიდევ ერთი ქართველი წყვილი გაბედნიერდა - ბალერინა თათა ჯაშს ხელი სთხოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qoldfleis-koncertze-kidev-erti-qartveli-wyvili-gabednierda-balerina-tata-jashs-kheli-stkhoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 16:51:17 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 12:51:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143427 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138204 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-13 14:58:23 [post_date_gmt] => 2017-06-13 10:58:23 [post_content] => დავით საყვარელიძე კიდევ ერთხელ წერს იმ კონცერტის შესახებ, რომელიც 14 სექტემბერს საქართელოში გაიმართება - მუსიკის მოყვარულებისთვის დიდი ზეიმია ის, რომ ისრაელის ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად წინანდალში დაუკრავს მსოფლიო ვარსკვლავი, ხატია ბუნიათიშვილი. დავით საყვარელიძე ვიდეოს აქვეყნებს და აღნიშნავს: „მეგობრებო, ადრე დავპოსტე, რომ წინანდალში „სილქროუდ ჯგუფი“ კლასიკური მუსიკის ცენტრს აკეთებს. მშენებლობის დროს ისეთი საინტერესო დეტალები ჩნდება, ვერ წარმოიდგენთ, როგორ მინდა ყველაფერი გაგიზიაროთ. მე და დათო გერსამიამ გადავწყვიტეთ, თვეში ორჯერ პატარა რეპორტაჟი გავაკეთოთ, რომ ერთად ვადევნოთ თვალი მუშაობას. ხომ გახსოვთ, 14 სექტემბერს გაიმართება ხატია ბუნიათიშვილის, ისრაელის ფილარმონიული ორკესტრის კონცერტი მაესტრო ზუბინ მეტას დირიჟორობით. მადლობა „სილქროუდს“ და ყველას, ვინც გვეხმარება ორგანიზებაში. უდიდესი მადლობა ხატიას, რომლის თხოვნითაც ჩამოდის ზუბინ მეტა საქართველოში. ასე მითხრა: ძალიან მინდა, რომ ეს ორკესტრი ქართველმა მუსიკის მოყვარულებმა მოისმინონო. ხატია არის დიდი მუსიკოსი, ღრმა, მოაზროვნე და საოცარი ბუნების მქონე ადამიანი. ხატია ბუნიათიშვილის და ზუბინ მეტას თანამშრომლობაზე გერმანულ-ფრანგული ტელე-არხი ARTE აკეთებს დოკუმენტურ ფილმს. ხატიას სურვილით, ამ მეტად მნიშვნელოვან დოკუმენტურ ფილმს საქართველოში გადაიღებენ. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის კლასიკურ მუსიკას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია“. [fbvideo link="https://www.facebook.com/david.sakvarelidze.3/videos/vb.100005181548464/749284098587635/?type=2&theater" width="500" height="400" onlyvideo="1"] [post_title] => 14 სექტემბერს ხატია ბუნიათიშვილის კონცერტი წინანდალში არის ის, რაც არ უნდა გამოტოვოთ!.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 14-seqtembers-khatia-buniatishvilis-koncerti-winandalshi-aris-is-rac-ar-unda-gamotovot [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 14:58:39 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 10:58:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138204 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136892 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-07 12:44:30 [post_date_gmt] => 2017-06-07 08:44:30 [post_content] => ჯგუფ „ქოლდფლეის“, ისევე, როგორც მთელ მსოფლიოში, საქართველოშიც უამრავი თაყვანისმცემელი ჰყავს. სოციალურ ქსელში ხშირად ჩნდება ფოტოები და ვიდეოები, რომლებიც ქართველ ფანებს მსოფლიოს ხან ერთ, ხან მეორე წერტილში აქვთ გადაღებული ჯგუფის კონცერტებზე. 6 ივნისს „ქოლდფლეიმ“ თავისი ტურნეს ფარგლებში მიუნხენის ოლიმპიური სტადიონი დალაშქრა და თავისი თაყვანისმცემლები შეკრიბა. მათ შორის ქართველების იყვნენ. ტელეწამყვანი ანნა იმედაშვილი მეუღლესთან, რეჟისორ დავით იმედაშვილთან ერთად ზემოხსენებულ კონცერტს დაესწრო და შთაბეჭდილებები fortuna.ge-ს გაუზიარა. ანნა იმედაშვილი: „სიტყვები გრძნობათათვის არ არიან“ (იღიმის). სასწაული იყო, ვერაფერი შეედრება იმას, რაც ვნახეთ და მოვისმინეთ. არნახულად ფერადი შოუ იყო. Coldplay-ს მსმენელებმა იციან, რომ კრისის კონცერტზე სპეციალური ფერად-ფერადი სამაჯურები ურიგდება მაყურებელს/მსმენელს. შოუს დაწყებასთან ერთად ეს სამაჯურები სინქრონში ანათებს და ყველა დამსწრე შოუს ნაწილი ხდება. „ქოლდფლეის“ პირველი სიმღერის გამოსვლის დღიდან მათი ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ, მაგრამ რეალურად მგონია, ეს იმ ტიპის სანახაობა იყო, საერთოდ არავის რომ არ დატოვებდა გულგრილს - ძალიან მუსიკალური, ძალიან ფერადი, ფერად-ფერადი ფოიერვერკებით, ცეცხლებით, უშველებელი ჭრელი ბუშტებით, რომლებიც მაყურებლის თავზე დაგორავს, ფერადი კონფეტი, ლაზერები, შუქები, სცენის ულამაზესი დეკორაცია, თავად ჯგუფის წევრებსაც ტანისამოსზე სულ ფერადი ელემენტები ჰქონდათ... მუსიკისა და ფერების ზეიმია, რა. თავად კრისი სულ ან ინსტრუმენტზე უკრავს და ისე მღერის, ან არ ეზარება და აქეთ-იქით დარბის, ხტუნავს, ცეკვავს, ძირს წვება... ასეთი მართლა არაფერი მინახავს. არც ერთ ნანახ შოუს არ შეედრება. უდიდესი პოზიტივი მოდის. ცოცხალი შესრულება არაფრით განსხვავდება იმისგან, რასაც ჩანაწერებში ვუსმენთ, ისეთივეა ვოკალი, უკეთესიც (იღიმის). მე და დათო ახლაც შოკში ვართ. [gallery link="file" ids="136907,136908,136909"] ამ კონცერტს ძალიან ბევრი ქართველი დაესწრო... მართლა ბევრი ქართველი იყო - ჯერ კიდევ თბილისის აეროპორტში აღმოვაჩინეთ, რომ მგონი, მთელი თვითმფეინავი მიუნხენში მოდიოდა (იცინის). იქაც ყველა მხრიდან ქართველების ხმა ისმოდა... ქუჩაში ნაცნობებიც ვნახეთ. თავად კონცერტი სასწაულად იყო ორგანიზებული - ყველა დეტალი ბოლომდე გათვლილი. გამოვიდნენ სცენაზე და ზუსტად ორსაათიანი სუპერშოუ დადეს. კონცერტი რომ დასრულდა და სადგომიდან გამოვდიოდით, გერმანული წამყვანი რადიოსადგური „ქოლდფლეის“ კონცერტს გადმოსცემდა. ამან თითქოს გაახანგრძლივა ის ემოციები, რაც კონცერტზე მივიღეთ და საცობში დგომაც სასიამოვნო გახადა (იღიმის). ნინო მურღულია [post_title] => როგორ ჩაიარა მიუნხენში „ქოლდფლეის“ კონცერტმა, რომელსაც ყველაზე მეტი ქართველი ესწრებოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-chaiara-miunkhenshi-qoldfleis-koncertma-romelsac-yvelaze-meti-qartveli-eswreboda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-07 14:02:57 [post_modified_gmt] => 2017-06-07 10:02:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136892 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143427 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-04 13:30:11 [post_date_gmt] => 2017-07-04 09:30:11 [post_content] => „შენ შეგიძლია ცეკვის“ მონაწილე, თათა ჯაში „ქოლდფლეის“ კონცერტზე საკუთარ რჩეულთან, გიორგისთან ერთად იმყოფებოდა, როცა ერთ-ერთ სიმღერაზე გიორგიმ მუხლებზე დაიჩოქა და მას ხელი სთხოვა. თათა დათანხმდა და ვიდეო და ემოციური სტატუსი საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე გააზიარა. „არასდროს ვიცოდი „ბედნიერების ცრემლი“-ს განსაზღვრება. როცა სამყაროს ყველა დადებითი მუხტი შენში იყრის თავს, სწორედ მაგ დროს იფეთქებს ბედნიერების ცრემლებიც და თურმე, ამაზე საოცარი შეგრძნება, მსოფლიოში არ არსებობს! უსასრულო მადლობა არ არის საკმარისი, ამ განუმეორებელი ემოციის მონიჭებისთვის! ძალიან იღბლიანი ვარ, შენ რომ ჩემი ადამიანი გქვია და უზომოდ მეამაყები, ბაე! სიტყვიერად რთულია ამ გრძნობის გადმოცემა, ეს არის ემოციათა ზღვა, რომლის გამოხატვითაც 100 სიცოცხლე არ დავიღლები! მიყვარხარ უზომოდ, უსაზღვროდ და უკიდეგანოდ... 