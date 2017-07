“იარაღს თავდაცვის მიზნით ვატარებ და საკმაოდ ზუსტად ვისვრი”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iaraghi [1] => otar-kakhidze [2] => evropuli-saqartvelo [3] => iaraghis-tareba [4] => otar-kakhidzis-iaraghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148812 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iaraghi [1] => otar-kakhidze [2] => evropuli-saqartvelo [3] => iaraghis-tareba [4] => otar-kakhidzis-iaraghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148812 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 194 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => iaraghi [1] => otar-kakhidze [2] => evropuli-saqartvelo [3] => iaraghis-tareba [4] => otar-kakhidzis-iaraghi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => iaraghi [1] => otar-kakhidze [2] => evropuli-saqartvelo [3] => iaraghis-tareba [4] => otar-kakhidzis-iaraghi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148812) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12228,194,17616,6528,17617) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148437 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-24 10:48:58 [post_date_gmt] => 2017-07-24 06:48:58 [post_content] => აღმაშენებლის გამზირზე აქციის დროს ქალის დაშავების ფაქტზე შსს-მ საქმე აღძრა. როგორც „ფორტუნას“ უწყებაში განუცხადეს, გამოძიება სსკ 126-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს. აქციაზე "არა რუსულ ფაშიზმს" ერთ-ერთ მანიფესტანტს თავის არეში, სავარაუდოდ, კონტრაქციის მონაწილეებისგან ნასროლი ბლაგვი საგანი მოხვდა. ის ტვინის შერყევის დიაგნოზით წარმომადგენლებმა ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში მოათავსეს. „ქართული მარშის“ მხარდამჭერებმა ”ევროპული საქართველოს” აქციის მონაწილეებს გუშინ გამართულ აქციაზე კვერცხები, წყლის ბოთლები და ცოცხები ესროლეს, ინციდენტი რკინიგზელთა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. პასტერის ქუჩაზე „ქართული მარშის“ მხარდამჭერები იყვნენ მობილიზებული. პოლიციამ არ მისცა მათ საშუალება, აღმაშენებლის გამზირზე ”ევროპული საქართველოს” წევრების მიერ გამართულ მსვლელობას შეერთებოდნენ და სერიოზულ ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია. ”ევროპული საქართველოს” აქცია ევროკავშირის ჰიმნით მარჯანიშვილის მოედანთან დასრულდა. აქციაზე ქალის დაშავების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო - რა მოხდა გუშინ აღმაშენებლის გამზირზე

"ქალების ბრძოლა იწყება" - ამ სლოგანით დღეს თბილისსა და ბათუმში აქციების გამართვაა დაანონსებული, სადაც ქალთა მიმართ ძალადობას გააპროტესტებენ. აქციის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ეს იქნება ერთგვარი პასუხი სოციალურ ქსელში თათია დოლიძის მიმართ გავრცელებულ მუქარის შემცველ კომენტარებზე, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. ორგანიზატორების განცხადებით, ისინი გაჩერებას არ აპირებენ და ჩაგვრისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლას გააგრძელებენ. „ქალთა სოლიდარობის მარში" რკინიგზელთა კულტურის სახლთან 7 საათზე დაიწყება. მანამდე კი არასამთავრობო ორგანიზაციები პრესკონფერენციას გამართავენ. 19 მაისს მარჯანიშვილზე ე.წ. "ქართული მარშის" საწინააღმდეგო აქციის მოწყობა სამმა ჯგუფმა დაანონსა. "საფარის" გარდა, აქციას აწყობს პარტია "ევროპული საქართველო" და მოქალაქეების ჯგუფი. ასევე დაანონსებულია აქციის გამართვა ბათუმში, რასაც ბათუმელების მხრიდან არაერთგავროვანი რეაქცია მოჰყვა. სოციალურ ქსელებში გაჩნდა პოსტები, რომ აქციის ორგანიზატორები ხელისუფლებისგან უნდა ითხოვდნენ რეაგირებას იმაზე, რომ ქვეყანაში ადამიანები სოციალურად დაუცველები არიან და პირველ რიგში ამით ილახება მათი უფლებები. "ქალების ბრძოლა იწყება" - დღეს თბილისსა და ბათუმში ქალთა მიმართ ძალადობას გააპროტესტებენ

„ევროპული საქართველო", „თავისუფალი დემოკრატები" და „რესპუბლიკური პარტია" ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ. განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაუყოვნებლად უნდა შეჩერდეს მოსამართლეთა დანიშვნები. " ქართულმა ოცნებამ" საკუთარ თავზე მოირგო ყველა ის მანკიერება, რაც სისტემაში არსებობდა და საკუთარ საყრდენად აქცია სასამართლოს სწორედ ის წარმომადგენლები, რომლებიც წარსულში ხელისუფლების მიმართ უპირობო ლოიალობით გამოირჩეოდნენ. ასევე, სწორედ, ამ პირთა აქტიური მონაწილეობით განახორციელა პოლიტიკურ ოპონენტთა დევნა და თავისუფალ მედიაზე შეტევა. სასამართლოში არსებულ მძიმე ვითარებას ცხადად ადასტურებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ბოლოდროინდელი უპრეცედენტო გადაწყვეტილება, რომლითაც შეჩერდა საქართველოს უზენასი სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილების აღსრულება „რუსთავი 2"-ის საქმეზე. პარლამენტის მიერ ბოლო პერიოდში მიღებულმა, სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებულმა კანონებმა ვერ შეცვალა არსებული რეალობა და სასამართლო ხელისუფლება კვლავ რჩება ძლიერი კლანური გავლენების ქვეშ. ამას ცხადყოფს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში განვითარებული მოვლენები, სადაც სრულიად გაუმჭვირვალე პროცედურებით ხდება თანამდებობების გადანაწილება და მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა, მათ შორის იმ პირების, რომლებიც სახელისუფლებო პოლიტიკური ძალის დასაყრდენს წარმოადგენენ სასამართლო სისტემაზე კონტროლის განსახორციელებლად. შემაშფოთებელია სასამართლო ხელისუფლებაში კორუფციის დაბრუნების შესახებ გავრცელებული ცნობები, რომელთა დიდი ნაწილი, სწორედ სახელწიფოსთან დაკავშირებულ ბიზნეს დავებს შეეხება", - ნათქვამია განცხადებაში. პარტიები მიიჩნევენ, რომ სასამართლო ხელისუფლებასუნდა ჩამოშორდეს ყველა ის პირი, რომელსაც არ გააჩნია საზაგოდოების ნდობა და მიიჩნევიან ხელისუფლების საყრდენად სასამართლო სისტემაზე კონტროლის განხორციელებისთვის ; ასევე ხელისუფლების, ოპოზიციური პარტიების, არასამთავროებისა და ექსპერტების მონაწილეობით შეიქმნას სასამართლო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფი, რომელიც მოამზადებს არსებით რეფორმას, რათა განვითარდეს დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემას. „ევროპული საქართველო", „თავისუფალი დემოკრატები" და „რესპუბლიკური პარტია" ერთობლივ განცხადებას ავრცელებენ აქციაზე ქალის დაშავების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო - რა მოხდა გუშინ აღმაშენებლის გამზირზე

აღმაშენებლის გამზირზე აქციის დროს ქალის დაშავების ფაქტზე შსს-მ საქმე აღძრა. როგორც „ფორტუნას" უწყებაში განუცხადეს, გამოძიება სსკ 126-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს. აქციაზე "არა რუსულ ფაშიზმს" ერთ-ერთ მანიფესტანტს თავის არეში, სავარაუდოდ, კონტრაქციის მონაწილეებისგან ნასროლი ბლაგვი საგანი მოხვდა. ის ტვინის შერყევის დიაგნოზით წარმომადგენლებმა ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში მოათავსეს. „ქართული მარშის" მხარდამჭერებმა "ევროპული საქართველოს" აქციის მონაწილეებს გუშინ გამართულ აქციაზე კვერცხები, წყლის ბოთლები და ცოცხები ესროლეს, ინციდენტი რკინიგზელთა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. პასტერის ქუჩაზე „ქართული მარშის" მხარდამჭერები იყვნენ მობილიზებული. პოლიციამ არ მისცა მათ საშუალება, აღმაშენებლის გამზირზე "ევროპული საქართველოს" წევრების მიერ გამართულ მსვლელობას შეერთებოდნენ და სერიოზულ ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია. "ევროპული საქართველოს" აქცია ევროკავშირის ჰიმნით მარჯანიშვილის მოედანთან დასრულდა.