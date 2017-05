ილია მეორე მაღალი ძაბვის ელექტრო-გადამცემი ხაზების გაყვანას ეხმიანება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => maghali-dzabvis-gadamcemi-khazi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131136 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => maghali-dzabvis-gadamcemi-khazi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 131136 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 685 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => maghali-dzabvis-gadamcemi-khazi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ilia-meore [1] => maghali-dzabvis-gadamcemi-khazi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (131136) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (685,3276) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123402 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-18 21:27:55 [post_date_gmt] => 2017-04-18 17:27:55 [post_content] => საპატრიარქოს იურისტი ედიშერ ქარჩავა ადასტურებს, რომ პატრიარქის დაცვის სამი წევრი სამსახურიდან დაითხოვეს. ქარჩავას ინფორმაციით, მათი დათხოვნა შსს-ს სტრუქტურულ ცვლილებებს უკავშირდება. „ვადასტურებ პატრიარქის დაცვის წევრებიდან სამი პიროვნება იქნა დათხოვილი. როგორც ვიცი, ეს დამოკიდებული იყო შსს დაცვის დეპარტამენტის სტრუქტურულ ცვლილებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან აღნიშნული დაცვის წევრები გადმოვიდნენ სახელმწიფო დაცვის სტრუქტურაში. რა მიზეზით და რა გარემოებებით იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ამ საკითხებზე დასაბუთებული პასუხები შეგიძლიათ მიიღოთ სახელმწიფო დაცვის სამსახურიდან“, - განაცხადა ედიშერ ქარჩავამ "მოამბესთან." სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსის ინფორმაციით, საპატრიარქოდან დაცვის 3 თანამშრომელი გაანთავისუფლეს. როგორც სოსო ოხანაშვილმა განაცხადა, დაცვის სამსახურის თანამშრომლების გათავისუფლების მიზეზი მისთვის უცნობია. „არ ვიცი რა მიზეზით გაუშვეს დაცვის წევრები, თუმცა მაქვს ინფორმაცია, რომ განთავისუფლებულია სამი ადამიანი. ვარკვევ დეტალებს“ - განაცხადა სოსო ოხანაშვილმა​. [post_title] => პატრიარქის დაცვის წევრები სამსახურიდან დაითხოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriarqis-dacvis-wevrebi-samsakhuridan-daitkhoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 21:32:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 17:32:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122989 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-16 08:18:00 [post_date_gmt] => 2017-04-16 04:18:00 [post_content] => სასოწარკვეთა და სიცოცხლის თვითმკვლელობით დასრულება უპატიებელი ცოდვაა, ამის შესახებ პატრიარქი საკუთარ სააღდგომო ეპისტოლეში ეკლესიაში განხეთქილების შემომტანი მოწამეობრივი სიკვდილითაც რომ აღესრულონ, ცოდვას ვერ ჩამოიბანენ - ამის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა საკუთარ სააღდგომო ეპისტოლეში საპატრიარქოს იურისტი ედიშერ ქარჩავა ადასტურებს, რომ პატრიარქის დაცვის სამი წევრი სამსახურიდან დაითხოვეს. ქარჩავას ინფორმაციით, მათი დათხოვნა შსს-ს სტრუქტურულ ცვლილებებს უკავშირდება. „ვადასტურებ პატრიარქის დაცვის წევრებიდან სამი პიროვნება იქნა დათხოვილი. როგორც ვიცი, ეს დამოკიდებული იყო შსს დაცვის დეპარტამენტის სტრუქტურულ ცვლილებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან აღნიშნული დაცვის წევრები გადმოვიდნენ სახელმწიფო დაცვის სტრუქტურაში. რა მიზეზით და რა გარემოებებით იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ამ საკითხებზე დასაბუთებული პასუხები შეგიძლიათ მიიღოთ სახელმწიფო დაცვის სამსახურიდან“, - განაცხადა ედიშერ ქარჩავამ "მოამბესთან." სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსის ინფორმაციით, საპატრიარქოდან დაცვის 3 თანამშრომელი გაანთავისუფლეს. როგორც სოსო ოხანაშვილმა განაცხადა, დაცვის სამსახურის თანამშრომლების გათავისუფლების მიზეზი მისთვის უცნობია. „არ ვიცი რა მიზეზით გაუშვეს დაცვის წევრები, თუმცა მაქვს ინფორმაცია, რომ განთავისუფლებულია სამი ადამიანი. ვარკვევ დეტალებს“ - განაცხადა სოსო ოხანაშვილმა​. [post_title] => პატრიარქის დაცვის წევრები სამსახურიდან დაითხოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriarqis-dacvis-wevrebi-samsakhuridan-daitkhoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 21:32:17 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 17:32:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 79 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7e4bc91053ab700e9b31996b6fec4f03 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )