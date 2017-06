ინფექციური საავადმყოფო – ინფექციების წყარო : “ისეთი გარემოა, სულ სიკვდილზე მეფიქრება”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => c-hepatiti [1] => infeqciuri-saavadmyofo [2] => shidsi [3] => maia-cincadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136653 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => c-hepatiti [1] => infeqciuri-saavadmyofo [2] => shidsi [3] => maia-cincadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136653 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1400 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => c-hepatiti [1] => infeqciuri-saavadmyofo [2] => shidsi [3] => maia-cincadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => c-hepatiti [1] => infeqciuri-saavadmyofo [2] => shidsi [3] => maia-cincadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136653) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1400,1532,16308,1664) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132535 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 23:42:08 [post_date_gmt] => 2017-05-19 19:42:08 [post_content] => თბილისში ინფექციური საავადმყოფოს ფანჯრებს რამდენიმე ტყვია ესროლეს, ამის შესახებ ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. ინფექციური საავადმყოფოს ერთ-ერთმა პაციენტმა სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ პალატის ფანჯარაში რამდენიმე ტყვია შევარდა, მათ შორის, ერთი საწოლსაც მოხვდა. „ვიწექით ჩვენთვის პაციენტები, ჯერ გარეთ გავიგონე 4 გასროლა, მერე ფანჯარაში შევარდა რამდენიმე ტყვია და საწოლსაც მოხვდა. ყველანი დავწექით იატაკზე. კრიმინალური პოლიციაც აქ არის და საპატრულოც“, - განაცხადა ერთ-ერთმა პაციენტმა. მისი თქმით, სავარაუდოდ, გასროლა საავადმყოფოს წინ მდებარე კორპუსიდან განხორციელდა. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. უწყების ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას. როგორც შსს-ში აცხადებენ, შესაბამისი ექსპერტიზისა და საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ დაზუსტდება შემთხვევის დეტალები. [gallery link="file" ids="132537,132538"] [post_title] => ინფექციური საავადმყოფოს ფანჯრებს რამდენიმე ტყვია ესროლეს (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => infeqciuri-saavadmyofos-fanjrebs-ramdenime-tyvia-esroles-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 23:42:08 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 19:42:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132535 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 92084 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-30 13:35:33 [post_date_gmt] => 2016-11-30 09:35:33 [post_content] => საქართველოში 2016 წელს აივ-ინფექციით 663 ადამიანი დაინფიცირდა. ინფორმაციას ამის შესახებ ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი ავრცელებს. მსოფლიო სტატისტიკით, საქართველო აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულების რაოდენობის მიხედვით ერთ-ერთ ბოლო ადგილზეა, თუმცა დაავადებულების რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბიდან გამომდინარე შემაშფოთებელია - ჩვენს ქვეყანაში აღნიშნული ვირუსით 7 ათასი ადამიანია ინფიცირებული. როგორც ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ეპიდემიოლოგმა მაია ცინცაძემ „ფორტუნასთან“ საუბარში აღნიშნა, 2015 წელთან შედარებით დაინფიცირებულთა რაოდენობა მზარდია, თუმცა ეს მაჩვენებელი კატასტროფული არ არის. „უკვე გამოვლენილია 663 შემთხვევა, ამ მაჩვენებელს შარშანდელ პერიოდს თუ შევადარებთ, დაახლოებით 30-35 შემთხვევით მეტია, კატასტროფული მაჩვენებელი არ არის, თუმცა ეს არ გვაძლებს დამშვიდების საშუალებას, რადგან ტენდენცია მაინც მზარდი ხასიათის არის,“ - ამბობს მაია ცინცაძე. აივ-ინფექციით დაავადების შემდეგ ვირუსი ადამიანის ორგანიზმში სოციცხლის ბოლომდე რჩება. ტერმინ „შიდსით“ აღინიშნება აივ-ინფექციის ბოლო სტადია, როდესაც ვირუსის მოქმედების ფონზე იმუნიტეტი ნელ-ნელა იხარჯება და გადადის დეფიციტურ მდგომარეობაში. მაია ცინცაძის თქმით, აივ-ინფექციით ინფიცირებული ადამიანი არის ვირუსის მატარებელი და ბევრად უფრო ეფექტურია მკურნალობა ამ დროს, ვიდრე მაშინ, როდესაც შიდსის შემთხვევა ფიქსირდება. „ისევე როგორც სხვა დაავადებების დროს, აივ-ინფექციაც გამონაკლისს არ წარმოადგენს და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დაავადების დროულ დიაგნოსტიკას. რაც უფრო დროულად არის დაავადება გამოვლენილი, უფრო დროულად არის დაწყებული მკურნალობაც, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მკურნალობის რეჟიმის დაცვას, იმისთვის, რომ შედეგი იყოს ძალიან ეფექტური. მკურნალობა არის ძალიან კარგი იმ მხრივ, რომ აეროთერაპიის ფონზე ვირუსი არაგანსაზღვრადი ხდება სისხლში, ამიტომ ისეთი პაციენტები, რომლებიც მკურნალობის კურსს გადიან, გადამდებლობის თვალსაზრისითაც ნაკლებ საშიშროებას წარმოადგენენ. მკურნალობის შემდეგ იმუნიტეტი ძლიერდება, მისი სიცოცხლის ხარისხი უფრო მაღალია და ამიტომ ხანგრძლივდება ავადმყოფის სიცოცხლეც,“ - ამბობს მაია ცინცაძე. საქართველოს მოქალაქეებში აივ-ინფიცირებული ან შიდსით დაავადებული ადამიანებისთვის პირველადი ანალიზიც და შემდგომი მკურნალობის პროცესიც არის სრულიად უფასო. როგორც მაია ცინცაძემ აღნიშნა, ყველა ხარჯი რეგულირდება როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ასევე შიდსთან, ტუბერკულოზთან და მალარიასთან ბრძოლის გლობალური ფონდის მიერ. „მკურნალობა არის უფასო, ერთადერთია, რომ აუცილებელია დროული დიაგნოსტიკა და მკურნალობის რეჟიმის ზედმიწევნით დაცვა,“ - განმარტავს ეპიდემიოლოგი. ავტორი გვანცა ბზიავა [post_title] => წელს აივ-ინფექციით საქართველოში 663 ადამიანი დაინფიცირდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wels-aiv-infeqciit-saqartveloshi-663-adamiani-dainficirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-30 17:39:39 [post_modified_gmt] => 2016-11-30 13:39:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=92084 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 70324 [post_author] => 9 [post_date] => 2016-08-16 14:25:22 [post_date_gmt] => 2016-08-16 10:25:22 [post_content] => მედიაში გავრცელებული ცნობით, ინფექციური საავადმყოფოს ეზოში, ნეირო განყოფილების მთავარ ექიმს "ავერსის” მშენებარე კლინიკის მუშებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. დაზარალებული ამ დროისთვის საპატრულო პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. მედ პერსონალმა გამაფრთხილებელი აქცია უკვე გამართა. მათი თქმით, თანამშრომლებს ხელს უშლიან სამედიცინო საქმიანობაში. აღნიშნულ ფაქტს გამოეხმაურა ჯანდაცვის მინისტრი. დავით სერგეენკოს თქმით, ინფექციურ საავადმყოფოში არის შიდა ინტერესების დაპირისპირება. "კონფლიქტი ექიმს და პაციენტს შორის არის ცალკე საკითხი და იქ მომუშავე ადამიანების, სამწუხაროდ ორი სხვადასხვა ჯგუფის განსხვავებული შეხედულება „ავერსთან“ თუ სხვა კომპანიებთან, არის ცალკე საკითხი. ეს არის შიდა ინტერესების დაპირისპირება. მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ინფექციური სნეულებათა საავადმყოფი, ზოგადად სამსახური, არის ჯანდაცვის სტრატეგიული ობიექტი და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ამ ობიექტმა ამ მისამართზე ან სხვა მისამართზე იფუნქციონიროს შეფერხების გარეშე“,- განაცხადა სერგეენკომ. [post_title] => ინფექციური საავადმყოფოს ეზოში ნეირო განყოფილების მთავარ ექიმს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => infeqciuri-saavadmyofos-ezoshi-neiro-ganyofilebis-mtavar-eqims-fizikuri-sheurackhyofa-miayenes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-16 14:25:22 [post_modified_gmt] => 2016-08-16 10:25:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=70324 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132535 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-19 23:42:08 [post_date_gmt] => 2017-05-19 19:42:08 [post_content] => თბილისში ინფექციური საავადმყოფოს ფანჯრებს რამდენიმე ტყვია ესროლეს, ამის შესახებ ინფორმაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. ინფექციური საავადმყოფოს ერთ-ერთმა პაციენტმა სატელეფონო საუბარში აღნიშნა, რომ პალატის ფანჯარაში რამდენიმე ტყვია შევარდა, მათ შორის, ერთი საწოლსაც მოხვდა. „ვიწექით ჩვენთვის პაციენტები, ჯერ გარეთ გავიგონე 4 გასროლა, მერე ფანჯარაში შევარდა რამდენიმე ტყვია და საწოლსაც მოხვდა. ყველანი დავწექით იატაკზე. კრიმინალური პოლიციაც აქ არის და საპატრულოც“, - განაცხადა ერთ-ერთმა პაციენტმა. მისი თქმით, სავარაუდოდ, გასროლა საავადმყოფოს წინ მდებარე კორპუსიდან განხორციელდა. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. უწყების ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას. როგორც შსს-ში აცხადებენ, შესაბამისი ექსპერტიზისა და საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ დაზუსტდება შემთხვევის დეტალები. [gallery link="file" ids="132537,132538"] [post_title] => ინფექციური საავადმყოფოს ფანჯრებს რამდენიმე ტყვია ესროლეს (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => infeqciuri-saavadmyofos-fanjrebs-ramdenime-tyvia-esroles-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 23:42:08 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 19:42:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132535 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 12 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e5efaed040912886ef7b39d4fced8738 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )