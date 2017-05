ინოვაციური სერვისები და პროდუქტები ბიზნესისთვის – რაში დაგეხმარებათ ბიზნესრუკა?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tibisi [1] => biznesruka ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135053 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tibisi [1] => biznesruka ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135053 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10444 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tibisi [1] => biznesruka ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tibisi [1] => biznesruka ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135053) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16147,10444) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128627 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-08 15:15:13 [post_date_gmt] => 2017-05-08 11:15:13 [post_content] => „თიბისი ბანკისა“ და „ბანკი რესპუბლიკას“ გაერთიანების პროცესი დასრულდა. „უკვე დღეიდან, „ბანკი რესპუბლიკას“ მომხმარებლები „თიბისი ბანკის სრულფასოვანი კლიენტები არიან. მათ წვდომა აქვთ „თიბისი ბანკის“ პროდუქტებისა და სერვისების სრულ სპექტრზე, მათ შორის, ისეთ ინოვაციურ პროდუქტებსა და სერვისებზე, როგორებიცაა საუკეთესოდ აღიარებული „თიბისი ბანკის“ ინტერნეტ და მობაილ ბანკი, სადეპოზიტე და საკრედიტო პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი და ფილიალებისა და ბანკომატების ფართო ქსელი”, - აცხადებენ ”თიბისი ბანკში”. მათივე ინფორმაციით, წარმატებით განხორციელდა ორი ბანკის ტექნიკური მიგრაცია, რომელიც 6 და 7 მაისს მიმდინარეობდა, შედეგად უკვე ყველა სახის საბანკო სერვისი სრულად ხელმისაწვდომია, როგორც „თიბისი ბანკის“, ისე „რესპუბლიკის“ მომხმარებლებისთვის. კლიენტებს მომსახურების მიღება შეუძლიათ, როგორც „თიბისი ბანკის“, ისე „ბანკი რესპუბლიკის“ ყველა ფილიალში. შეგახსენებთ, შერწყმის შედეგად, „თიბისი ბანკმა“ მნიშვნელოვნად გაიძლიერა პოზიციები ბაზარზე. თიბისის და რესპუბლიკას ტექნიკური მიგრაცია დასრულდა

"თიბისი ბანკმა" ახალი საკრედიტო ბარათი - „ერთგული" შექმნა, რომელიც პირველად საქართველოში, მომხმარებელს განვადების საშუალებას აძლევს. როგორც "ფორტუნას" "თიბისიდან" აცნობეს, განვადება „ერთგული" ბარათით ხდება ყველგან, სადაც შესაძლებელია "თიბისი ბანკის" ტერმინალით გადახდა. ამასთან, ბანკის წარმომადგენლის დახმარებისა და ლოდინის გარეშე. "გარდა ამისა, მომხმარებელს ტრანზაქციების განხორციელებისას ბარათზე ერთგული ქულები დაერიცხება, რომელთა განაღდება შესაძლებელი იქნება „ერთგულის" პარტნიორ სავაჭრო ობიექტებში", - აცხადებენ "თიბისი"-ში. მათივე ცნობით, „ერთგულის" მსგავსი ფუნქციის ბარათი დღეს ბაზარზე არ არსებობს. „ერთგული" ბარათის აღება თიბისი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, ან ონლაინ შეკვეთით შეიძლება ვებგვერდზე: www.ertguli.ge

ერთგული: ბაზარზე ახალი საკრედიტო ბარათი გამოჩნდა სოციალური პროექტები, რომლებიც "თიბისი" ბანკმა დააფინანსა

"თიბისი" ბანკმა თიბისი გალერეაში შეკრებილ მედიასა და საზოგადოების წარმომადგენლებს განხორციელებული CSR პროექტების შესახებ ანგარიში წარუდგინა. როგორც ბანკში აცხადებენ, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა "თიბისისთვის" პრიორიტეტული მიმართულებაა; CSR ინვესტიციების და პოლიტიკის მხრივ, "თიბისი" ისეთი საერთაშორისო ბანკების პრაქტიკას უტოლდება, როგორებიც არიან Barclays, HSBC, Deutche Bank და სხვები. მათივე ინფორმაციით, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა ისეთ სფეროებზე პოზიტიური ზეგავლენის მოხდენას ითვალისწინებს, რომელიც საზოგადოებისთვის აქტუალური და საინტერესოა. ამ მხრივ, "თიბისი" ბანკის მიერ მხარდაჭერილი პროექტები მრავალფეროვანია - ბიზნესის განვითარება და ხელშეწყობა, ნიჭიერი ახალგაზრდების განათლება და პროფესიული განვითარება, კულტურა, ხელოვნება, სოციალურად აქტუალური თემები, რაგბის პოპულარიზაცია და სხვა. როგორც ბანკში აცხადებენ, ქართული ბიზნეს სექტორისთვის სიახლეა ისიც, რომ კერძო კომპანია საზოგადოებას წარუდგენს ანგარიშს სოციალური პასუხისმგებლობის ქოლგის ქვეშ განხორციელებული პროექტების შესახებ. როგორც "თიბისი" ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავჯდომარემ მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, "თიბისი" რეგულარულად შესთავაზებს საზოგადოებას ამგვარ ანგარიშს, რითაც პროცესის გამჭირვალობას უზრუნველყოფს. „თიბისელობა არ ნიშნავს იყო მხოლოდ ჩვენი ბანკის თანამშრომელი, ჩვენ თიბისელად მიგვაჩნია ყველა ის ადამიანი, ვინც ჩვენს ხედვას და ღირებულებებს იზიარებს. ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ყველას სოციალური პასუხისმგებლობა გვაერთიანებს, თითოეული თქვენგანი თანამონაწილეა იმ კარგი წამოწყებებისა, რომელსაც ერთად ვახორციელებთ," - განაცხადა მამუკა ხაზარაძემ. მისივე თქმით, "თიბისი" გამოირჩევა თანამშრომლებზე ორიენტირებული სოციალური პროექტებითაც - პროფესიული განვითარების პროგრამები, რომელიც უცხოეთში სწავლას მოიცავს, თიბისი აკადემია, ფონდი „თიბისელები თიბისელებისთვის", მრავალშვილიანების ფინანსური წახალისება და სხვა. პრეზენტაციაზე შეკრებილ ადამიანებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ენახათ ვიდეორგოლი, სადაც ყველა ის მნიშვნელოვანი ინიციატივა მოხვდა, რომელიც 2015-2016 წლებში "თიბისის" მხარდაჭერით შედგა. განხორციელებული პროექტები ბანკისთვის პრიორიტეტულ 4 მიმართულებაში გაერთიანდა: ბიზნესის მხარდაჭერა,ახალი თაობა, კულტურა და რაგბი. ბანკის მენეჯმენტის ინფორმაციით, "თიბისი" მომავალშიც გააგრძელებს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში პროექტების მხარდაჭერას, 2017 წლის აქცენტები კვლავ იქნება ბიზნესის მხარდაჭერა,ახალი თაობა, კულტურა და რაგბი. თიბისის და რესპუბლიკას ტექნიკური მიგრაცია დასრულდა

„თიბისი ბანკისა" და „ბანკი რესპუბლიკას" გაერთიანების პროცესი დასრულდა. „უკვე დღეიდან, „ბანკი რესპუბლიკას" მომხმარებლები „თიბისი ბანკის სრულფასოვანი კლიენტები არიან. მათ წვდომა აქვთ „თიბისი ბანკის" პროდუქტებისა და სერვისების სრულ სპექტრზე, მათ შორის, ისეთ ინოვაციურ პროდუქტებსა და სერვისებზე, როგორებიცაა საუკეთესოდ აღიარებული „თიბისი ბანკის" ინტერნეტ და მობაილ ბანკი, სადეპოზიტე და საკრედიტო პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი და ფილიალებისა და ბანკომატების ფართო ქსელი", - აცხადებენ "თიბისი ბანკში". მათივე ინფორმაციით, წარმატებით განხორციელდა ორი ბანკის ტექნიკური მიგრაცია, რომელიც 6 და 7 მაისს მიმდინარეობდა, შედეგად უკვე ყველა სახის საბანკო სერვისი სრულად ხელმისაწვდომია, როგორც „თიბისი ბანკის", ისე „რესპუბლიკის" მომხმარებლებისთვის. კლიენტებს მომსახურების მიღება შეუძლიათ, როგორც „თიბისი ბანკის", ისე „ბანკი რესპუბლიკის" ყველა ფილიალში. შეგახსენებთ, შერწყმის შედეგად, „თიბისი ბანკმა" მნიშვნელოვნად გაიძლიერა პოზიციები ბაზარზე.