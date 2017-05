ირაკლი კობახიძე – არც დღეს არ ექვემდებარება პრეზიდენტს სამხედრო ძალები და არც ხვალ არ დაექვემდებარება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128153 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128153 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128153) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127836 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-04 19:27:39 [post_date_gmt] => 2017-05-04 15:27:39 [post_content] => ჩვენი შეთავაზება წარვუდგინეთ პრეზიდენტს და ახლა ველოდებით პასუხს,- ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ” ჩვენი შეთავაზება, რა თქმა უნდა ძალაშია. საყოველთაო სახალხო განხილვა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ საზოგადოებასთან სხვადასხვა პოზიციები განვიხილოთ. ყველას გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც არის ასახული კონსტიტუციაში, საკონსტიტუციო ცვლილებაში. აქედან გამომდინარე განხილვა ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ჩვენ ჩვენი მოსაზრებები ერთად განვიხილოთ საზოგადოებასთან. ჩვენ ვართ ამისთვის აბსოლუტურად გახსნილი და იმედი გვაქვს, რომ იგივე პოზიცია ექნება საქართველოს პრეზიდენტს”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => ირაკლი კობახიძე: "ჩვენი შეთავაზება წარვუდგინეთ პრეზიდენტს და ახლა ველოდებით პასუხს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => irakli-kobakhidze-chveni-shetavazeba-warvudginet-prezidents-da-akhla-velodebit-pasukhs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 19:27:39 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 15:27:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127836 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127359 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-03 16:14:59 [post_date_gmt] => 2017-05-03 12:14:59 [post_content] => ”საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით თქვენ იტყუებით და არ შიძლება პოლიტიკაში ამ გზით სიარული” -განცხადება საპარლამენტო უმცირესობის მიმართულებით ირაკლი კობახიძემ პლენარულ სხდომაზე გააკეთა. პარლამენტის თავმჯდომარემ უმცირესობის წევრებს პოლიტიკურ სისტემაში პოზიტიური წვლილის შეტანისკენ მოუწოდა. ”ნუ გააგრძელებთ ჩეული გზით სიარულს, რადგან ეს არ ივარგებს პოლიტიკური სისტემისათვის. თქვენ პოზიტიური წვლილი უნდა შეიტანოთ პოლიტიკური სისტემის განვითარებაში და ამ გზით ვერ შეიტანთ”, - მიმართა უმცირესობას პარლამენტის თავმჯდომარემ. საპარლამენტო უმცირესობა ახალ საარჩევნო სისტემას მუსოლინისეულ სისტემას ადარებს. [post_title] => ”თქვენ იტყუებით”- პარლამენტის თავმჯდომარე ოპოზიციას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tqven-ityuebit-parlamentis-tavmjdomare-opozicias [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 16:15:14 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 12:15:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127359 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126620 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 13:07:05 [post_date_gmt] => 2017-05-01 09:07:05 [post_content] => სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე 40 000 ლარი დაიხარჯა, ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, წინა კომისიის ხარჯებმა 360 000 ლარი შეადგინა. „360 000 ლარი დაიხარჯა წინა კომისიის მუშაობისთვის, მაშინ როდესაც შედეგი იყო ნულოვანი. ახალმა კომისიამ 40 000 ლარი დახარჯა იმაში, რომ საქართველოს კონსტიტუციის სრულიად ახალი რედაქცია ჩამოეყალიბებინა. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პროცესი ძალიან რაციონალურად იყო დაგეგმილი და ჩვენ დავზოგეთ ჩვენი გადასახადის გადამხდელების თანხები“, - განაცხადა კობახიძემ. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, კონსტიტუციის თითქმის ყველა მუხლი გადასინჯულია და ამ ცვლილებების 80-85% ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს ეფუძნება. „ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში. რომ შეადაროთ მოქმედი კონსტიტუცია და ახალი, შეთავაზებული რედაქცია, თითქმის ყველა მუხლი არის გადასინჯული და ამ ცვლილებების 80-85% ეფუძნება ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს. ეს ყველაფერი ხაზს უსვამს პროცესის ინკლუზიურობას“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე 40 000 ლარი დაიხარჯა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakonstitucio-komisiis-mushaobaze-40-000-lari-daikharja [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 13:07:05 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 09:07:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126620 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127836 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-04 19:27:39 [post_date_gmt] => 2017-05-04 15:27:39 [post_content] => ჩვენი შეთავაზება წარვუდგინეთ პრეზიდენტს და ახლა ველოდებით პასუხს,- ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა. ” ჩვენი შეთავაზება, რა თქმა უნდა ძალაშია. საყოველთაო სახალხო განხილვა გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ საზოგადოებასთან სხვადასხვა პოზიციები განვიხილოთ. ყველას გვაქვს ჩვენი მოსაზრებები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც არის ასახული კონსტიტუციაში, საკონსტიტუციო ცვლილებაში. აქედან გამომდინარე განხილვა ზუსტად ამას გულისხმობს, რომ ჩვენ ჩვენი მოსაზრებები ერთად განვიხილოთ საზოგადოებასთან. ჩვენ ვართ ამისთვის აბსოლუტურად გახსნილი და იმედი გვაქვს, რომ იგივე პოზიცია ექნება საქართველოს პრეზიდენტს”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => ირაკლი კობახიძე: "ჩვენი შეთავაზება წარვუდგინეთ პრეზიდენტს და ახლა ველოდებით პასუხს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => irakli-kobakhidze-chveni-shetavazeba-warvudginet-prezidents-da-akhla-velodebit-pasukhs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 19:27:39 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 15:27:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127836 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 58 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a31a07642ea87a545a57be889418d433 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )