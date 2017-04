ირაკლი კობახიძე: “მომავალ წელს საპრეზიდენტო არჩევნების პირდაპირი წესით ჩატარება, ეს არის ერთგვარი პოლიტიკური კომპრომისი”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125975 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-kobakhidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125975 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 228 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-kobakhidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125975) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (228,8259) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125402 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-25 18:19:23 [post_date_gmt] => 2017-04-25 14:19:23 [post_content] => მთავარი ადრესატი მიხეილ სააკაშვილია: სისულელეა ასეთი რეგულაცია საარჩევნო კოდექსში კეთდება ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ პოლიტიკური სუბიექტის მხარდამჭერი აგიტაციისთვის შესაძლოა, ის პარტია დაჯარიმდეს, რომელსაც მხარდაჭერას გამოუცხადებენ. დღემდე არსებული ნორმა წინასაარჩევნო აგიტაციაში უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობას ზღუდავს, თუმცა ცვლილებების შესვლის შემდეგ აღსრულების მექანიზმი ზუსტდება და მკაცრდება. ცვლილებათა პაკეტის ავტორი ცენტრალური საარჩევნო კომისიაა და პროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ საარჩევნო კოდექსში ახალი რეგულაციის გაჩენას მათი ლიდერის, ექს-პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ განხორციელებულ კიდევ ერთ ნაბიჯად აფასებენ. როგორც დღეს პარტიის წევრმა ზაზა ბიბილაშვილმა განაცხადა, კანონოპროექტის მიზანია მიხეილ სააკაშვილი ივანიშვილმა პოლიტიკური ასპარეზიდან საბოლოოდ ჩამოიშოროს. „ცვლილებათა პაკეტი მიმართულია მხოლოდ ერთი, ანუ იმ პირის წინააღმდეგ, რომელსაც ივანიშვილი აღიქვამს საკუთარი ძალაუფლების მთავარ საფრთხედ. რუსმა ოლიგარქმა გააძევა ქვეყნიდან, ჩამოართვა მოქალაქეობა, ამ ცვლილებებით კი მას სააკაშვილის გაჩუმებაც სურს,“ - განაცხადა ზაზა ბიბილაშვილმა ბრიფინგზე. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების მთავარ ადრესატად მიხეილ სააკაშვილს მიიჩნევენ „დემოკრატიულ მოძრაობაშიც“. გიორგი ახვლედიანის განცხადებით, შეზღუდვა ექს-პრეზიდენტს აგიტაციაში მონაწილეობისას არ შეაფერხებს. „ეს არის სააკაშვილზე მორგებული. თუმცა ის „ნაციონალური მოძრაობის“ აგიტაციაში მაინც მიიღებს მონაწილეობას. უბრალოდ მათ მისცეს სალაპარაკო. სხვა ქართულ პოლიტიკაში არ შეიცვლება. ისინი გადაიხდიან ჯარიმას, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილმა მათ სასარგებლოდ აწარმოოს აგიტაცია“, - განუცხადა „ფორტუნას“ ახვლედიანმა. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა არ მოსწონთ „პატრიოტთა ალიანსში“. გოჩა თევდორაძე მიიჩნევს, რომ უნდა დაისაჯოს დანაშაულის ჩამდენი და არა ვინმე სხვა. „სისულელეა ასეთი რეგულაცია. ეს ხომ შეიძლება ვიღაცას განგებ გააკეთებინო?! რადგან დამნაშავეს ვერ ვწვდებით, ამიტომ სხვა უნდა დავსაჯოთ?!“ - უთხრა ფორტუნას თევდორაძემ. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის პოლიტიკური სუბიექტების მისამართით აგიტაციის წესების გამკაცრებას „რესპუბლიკურ პარტიაში“ მიესალმებიან. თამარ კორძაიას თქმით, კანონდებლობაში ხარვეზები სწორდება და ამით საგანგაშო არაფერია. „სამწუხაროა, რომ აქამდე არ არსებობდა მუხლი, რომელიც ამას დააკონკრეტებდა და კონკრეტულ სანქციებს გაითვალისწინებდა. თუ პარტიას არ აქვს უფლება გამოიყენოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გულშემატკივრობა და მონაწილეობა აგიტაციაში და ის ამას მაინც განახორციელებს, მან, რა თქმა უნდა შესაბამისი სანქციაც უნდა იტვირთოს“ , - აღნიშნა კორძაიამ. სააკაშვილის სიტყვას ფასი არ აქვს პარლამენტის თავმჯდომარისთვის საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა მისაღებია. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, რეგულაცია არ შეეხება ისეთ შემთხვევას, როცა ვინმე ევროპული პარტიის წევრი ქართული პოლიტიკური სუბიექტის მისამართით მხარდამჭერ განცხადებას გააკეთებს. „მიხეილ სააკაშვილის სიტყვას არც აქამდე ჰქონია ის ფასი და არც ახლა ექნება, რომ გავლენა მოახდინოს საარჩევნო პროცესზე“, - პასუხობს კობახიძე ოპოზიციას. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საკუთარი ავტორობით პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტის მიღების აუცილებლობას განვლილ არჩევნებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ აგიტაციაში კანონდარღვევით მონაწილეობის ფაქტებით სიმრავლით ხსნის და აცხადებს, რომ აღსრულების მექანიზმი აუცილებელ დახვეწას საჭიროებდა. „გამომდინარე იქიდან, რომ უცხო ქვეყნის მოქლაქეები არ იმყოფებოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, შეიქმნა აღსრულების პრობლემა. სწორედ ამ გარემოებამ გამოიწვია ამ საკანონმდებლო წინადადების მომზადება. იმ შემთხვევაში თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე მიიღებს მონაწილეობას წინასაარჩევნო აგიტაციასა და კამპანიაში და ის არ იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, იქმნება აღსრულების პრობლემა. ამ შემთხვევაში სამართალწარმოება განხორციელდება ორგანიზატორის მიმართ და შესაძლოა მას დაეკისროს ჯარიმა,“ - [post_title] => ივანიშვილი VS სააკაშვილი გრძელდება: რა ცვლილებები შედის საარჩევნო კოდექსში

განაცხადა ცსკ-ოს იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობისა და საარჩევნო დავების განყოფილების უფროსმა გიორგი ძაგანიამ. ქეთი გიგოლაშვილი ერთი ამოცანა იყო კონსტიტუციის სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა კონსტიტუციური სამართლის პრინციპებთან. დღეს ეს შესაბამისობა უზრუნველყოფილი არ არის, გვაქვს მთელი რიგი ნორმები, რომლებიც უხეშად ეწინააღმდეგება ფუნდამენტურ პრინციპებს, მათ შორის განსაკუთრებით ხელისუფლების განაწილების პრინციპს. ეს დასკვნა არის ხაზგასმით გამოყოფილი ვენეციის კომისიის დასკვნაში, რომელიც 2010 წელს დადო ამ ორგანომ. მეორე ამოცანაა ისეთი სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფდა ქვეყნის გრძელვადიან, დემოკრატიულ და სრულყოფილ განვითარებას. ეს ორი ამოცანა ვფიქრობთ, რომ არის შესრულებული კომისიის მიერ. გარდა ამ ორი ამოცანისა, კიდევ ერთ ამოცანას გამოვყოფდი, ეს არის კონსტიტუციის ტექნიკური დახვეწა. კონსტიტუცია უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტი ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, ამ ამოცანას მოქმედი დოკუმენტი არ ასრულებს. გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს უამრავი ტექნიკური ხარვეზიც, მათ შორის გრამატიკულიც. მუხლების დასათაურებაც კი შეუძლებელი იყო, იმდენად არეული იყო სტრუქტურა”, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => პარლამენტმა საკონსტიტუციო კომისიას რამდენიმე ძირითადი საქმე დაუსახა და ყველა შესრულებულია - კობახიძე [post_title] => ირაკლი კობახიძე საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წარმომადგენლებს ხვდება რადგან დამნაშავეს ვერ ვწვდებით, ამიტომ სხვა უნდა დავსაჯოთ?!“ - უთხრა ფორტუნას თევდორაძემ. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის პოლიტიკური სუბიექტების მისამართით აგიტაციის წესების გამკაცრებას „რესპუბლიკურ პარტიაში“ მიესალმებიან. თამარ კორძაიას თქმით, კანონდებლობაში ხარვეზები სწორდება და ამით საგანგაშო არაფერია. „სამწუხაროა, რომ აქამდე არ არსებობდა მუხლი, რომელიც ამას დააკონკრეტებდა და კონკრეტულ სანქციებს გაითვალისწინებდა. თუ პარტიას არ აქვს უფლება გამოიყენოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების გულშემატკივრობა და მონაწილეობა აგიტაციაში და ის ამას მაინც განახორციელებს, მან, რა თქმა უნდა შესაბამისი სანქციაც უნდა იტვირთოს“ , - აღნიშნა კორძაიამ. სააკაშვილის სიტყვას ფასი არ აქვს პარლამენტის თავმჯდომარისთვის საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა მისაღებია. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, რეგულაცია არ შეეხება ისეთ შემთხვევას, როცა ვინმე ევროპული პარტიის წევრი ქართული პოლიტიკური სუბიექტის მისამართით მხარდამჭერ განცხადებას გააკეთებს. „მიხეილ სააკაშვილის სიტყვას არც აქამდე ჰქონია ის ფასი და არც ახლა ექნება, რომ გავლენა მოახდინოს საარჩევნო პროცესზე“, - პასუხობს კობახიძე ოპოზიციას. ცენტრალური საარჩევნო კომისია საკუთარი ავტორობით პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტის მიღების აუცილებლობას განვლილ არჩევნებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ აგიტაციაში კანონდარღვევით მონაწილეობის ფაქტებით სიმრავლით ხსნის და აცხადებს, რომ აღსრულების მექანიზმი აუცილებელ დახვეწას საჭიროებდა. „გამომდინარე იქიდან, რომ უცხო ქვეყნის მოქლაქეები არ იმყოფებოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, შეიქმნა აღსრულების პრობლემა. სწორედ ამ გარემოებამ გამოიწვია ამ საკანონმდებლო წინადადების მომზადება. იმ შემთხვევაში თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე მიიღებს მონაწილეობას წინასაარჩევნო აგიტაციასა და კამპანიაში და ის არ იმყოფებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, იქმნება აღსრულების პრობლემა. ამ შემთხვევაში სამართალწარმოება განხორციელდება ორგანიზატორის მიმართ და შესაძლოა მას დაეკისროს ჯარიმა,“ - განაცხადა ცსკ-ოს იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობისა და საარჩევნო დავების განყოფილების უფროსმა გიორგი ძაგანიამ. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => ივანიშვილი VS სააკაშვილი გრძელდება: რა ცვლილებები შედის საარჩევნო კოდექსში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ivanishvili-vs-saakashvili-grdzeldeba-ra-cvlilebebi-shedis-saarchevno-kodeqsshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 18:20:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 14:20:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125402 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 122 [max_num_pages] => 41 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 12baf5a7dbdd7bb28e4ba0a34a8752e8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )