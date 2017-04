ჯანსუღ კახიძის ცენტრში ჯონ უილიამსის მუსიკის კონცერტი გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jansugh-kakhidze [1] => jon-uiliamsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122484 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jansugh-kakhidze [1] => jon-uiliamsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122484 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13435 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jansugh-kakhidze [1] => jon-uiliamsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jansugh-kakhidze [1] => jon-uiliamsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122484) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13435,14761) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112895 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-06 12:02:32 [post_date_gmt] => 2017-03-06 08:02:32 [post_content] => დიდი ქართველი კომპოზიტორის ჯანსუღ კახიძისადმი მიძღვნილი კონცერტი მისივე სახელობის მუსიკალურ ცენტრში 7 მარტს გაიმართება. 2002 წლის 7 მარტი გამოჩენილი ქართველი დირიჟორის, თბილისის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრის დამაარსებლის ჯანსუღ კახიძის გარდაცვალების დღეა. უკვე მე-15 წელია ამ დღეს ტარდება განსაკუთრებული კონცერტი, რომელიც დიდი მაესტროს ხსოვნას ეძღვნება. წელს თბილისის სიმფონიური ორკესტრი, საქართველოს სახელმწიფო საგუნდო კაპელა, რუსთავის კამერული გუნდი და ვახტანგ კახიძე წარმოგიდგენთ გუსტავ მალერის საყოველთაოდ ცნობილ შედევრს - „Adagietto“ მე-5 სიმფონიიდან და ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტის უკვდავ „რეკვიემს“ , რომლის შესრულებაშიც ახალგაზრდა ქართველი ვოკალისტები: ირინა შერაზადიშვილი (სოპრანო), ნუცა ზაქაიძე (მეცო სოპრანო ), გიორგი შერვაშიძე (ტენორი) , გიორგი გოდერძიშვილი (ბანი) მიიღებენ მონაწილეობას. საღამო 7:30 საათზე დაიწყება. ჯანსუღ კახიძის გარდაცვალების დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი გაიმართება 10 და 11 მარტს ქართული მუსიკის თაყვანისმცემლებს საინტერესო საღამოები ელოდებათ. ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში ჯანსუღ და ვახტანგ კახიძის პოპულარული სიმღერები შესრულდება. კონცერტში თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან და ვატო კახიძესთან ერთად მონაწილეობენ ანსამბლი „რუსთავი", ეკა მამალაძე, მაკა ზამბახიძე, ნეკა სებისკვერაძე, ნატო კახიძე, გიორგი სუხიტაშვილი და გოგა მესხი.

10-11 მარტს ჯანსუღ და ვახტანგ კახიძის საღამო გაიმართება ჯანსუღ კახიძის გარდაცვალების დღისადმი მიძღვნილი კონცერტი გაიმართება