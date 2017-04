ჯენიფერ ლოპესი ბოიფრენდთან ერთად ქველმოქმედებას ეწევა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123481 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123481 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 187 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123481) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (187) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 115819 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-18 12:43:44 [post_date_gmt] => 2017-03-18 08:43:44 [post_content] => რამდენიმე დღის წინ ჯენიფერ ლოპესსა და მის ახალ ბოიფრენდს, ალექს როდრიგესს მაიამიში რომანტიკული ვახშამი ჰქონდათ. ბუნებრივია, 47 წლის მომღერალი და მისი ახალი რჩეული პაპარაცებს არ გამოპარვიათ. როგორც ყოველთვის, ლოპესი თვალისმომჭრელად გამოიყურებოდა - თეთრი მოკლე კაბა ღრმა ჭრილით მის ფორმებს უსვამდა ხაზს, ფეხზე ჯენიფერს ოქროსფერი ღია ფეხსაცმელი ეცვა, ხოლო კაბაზე გაწყობილი ოქროსფერი რგოლებისთვის საყურე ჰქონდა შეხამებული. რაც შეეხება ალექსს, მან უპირატესობა მუქ ლურჯ ზედას, ამავე ფერის ფეხსაცმელსა და თეთრ შარვალს მიანიჭა. შეგახსენებთ, რომ წყვილის რომანი მიმდინარე წლის იანვრიდან დაიწყო. ჯენიფერ ლოპესისა და ალექს როდრიგესის რომანტიკული ვახშამი მაიამიში

ბენ აფლეკისა და ჯენიფერ ლოპესის რომანი შორეულ 2004 წელს დასრულდა. მას შემდეგ, რაც ჯენიფერ გარნერმა საბოლოოდ აფლეკთან განქორწინება ოფიციალურად გადაწყვიტა, ცნობილი ხდება, რომ ბენმა და ლოპესმა ურთიერთობა განაახლეს. „მათ შორის ყოველთვის იყო ქიმია, ყველაფერი დანარჩენი უმნიშვნელოა", - აცხადებს წყარო. მისივე თქმით ბენს ყოველთვის ჰქონდა გრძნობები ყოფილი მეგობარი გოგოს მიმართ. „ჯენიფერი ყოველთვის ძალიან ეჭვიანობდა ჯეი ლოზე. როგორც ჩანს, მას ამისი საბაბი ჰქონდა" - აცხადებს ინსაიდერი. ბენიფერი ბრუნდება - ჯეი ლო და ბენ აფლეკი კვლავ ერთად არიან

სიახლეს არავისთვის წარმოადგენს, რომ ჯენიფერ ლოპესი უპირატესობას თამამ ჩაცმულობებს ანიჭებს. თუ თაყვანისმცემლები მისი სექსუალური იმიჯით აღფრთოვანებულები არიან, მისი 9 წლის ვაჟიშვილი, მაქსი, საპირისპიროდ ფიქრობს. ამის შესახებ ლოპესმა თავად განაცხადა და ერთ-ერთი შოუს მოსამზადებელი პერიოდი გაიხსენა, როდესაც მაქსმა მას ბოდეზე შარვლის ჩაცმა მოსთხოვა. ჯენიფერმა მოყვა, რომ მას მოუწია შვილისთვის აეხსნა, რომ სექსუალური სამოსი მისი სამუშაოს ნაწილია. „რაღაც მომენტში მივხვდი, რომ ჩემი შვილები უკვე დიდები არიან და ყველაფერს სხვაგვარად იგებენ. ისინი ჩემი ცხოვრების მთავარი ადამიანები არიან და მადლობას ვუხდი ღმერთს, რომ მყვანან. რაც შეეხება მაქსის აზრებს, ვეცდები გავითვალისწინო", - აღიარებს ლოპესი.

ჯენიფერ ლოპესის ვაჟიშვილს დედის სექსუალური იმიჯი არ მოსწონს 