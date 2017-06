კაცია-ადამიანი?! ინტეგრირებული თეატრი ჟესტურ ენაზე სპექტაკლს წარმოადგენს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => speqtakli [1] => azdakis-baghi [2] => kacia-adamiani [3] => integrirebuli-teatri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140668 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => speqtakli [1] => azdakis-baghi [2] => kacia-adamiani [3] => integrirebuli-teatri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140668 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9168 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => speqtakli [1] => azdakis-baghi [2] => kacia-adamiani [3] => integrirebuli-teatri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => speqtakli [1] => azdakis-baghi [2] => kacia-adamiani [3] => integrirebuli-teatri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140668) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16708,16710,16709,9168) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 114722 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-13 20:31:38 [post_date_gmt] => 2017-03-13 16:31:38 [post_content] => 14, 16, 17 მარტს, 18 საათზე ოზურგეთის თეატრი მაყურებელს მორიგ პრემიერაზე ეპატიჟება. „ნერგი“ ასე ჰქვია ზურა სიხარულიძის საავტორო სპექტაკლს, პიესის ავტორი და სცენოგრაფი თავად რეჟისორი გახლავთ. რეჟისორთან ერთად ახალ დადგმაზე იმუშავეს: კომპოზიტორმა - კახა ცაბაძემ, (არანჟირება - გურამ ჯაიანი), კოსტუმების მხატვარმა გია გვიჩიამ, ქორეოგრაფმა - მარიკა ქვეითაიამ. „ - ნაწარმოები გადმოსცემს ჩვენს დღევანდელ ფიქრებსა და მისწრაფებებს, დღევანდელობას თავისი კარგითა და ცუდით, ადამიანთა ურთიერთობას ქვეყანასთან, სამყაროსთან. მეტაფორული ამბავი კომიკურ-გროტესკულ სტილშია გადაწყვეტილი“ - აცხადებს ავტორი ზურაბ სიხარულიძე და მეტი კონკრეტისგან თავს იკავებს, ვინაიდან მაყურებელს ბევრი სიურპრიზი ელოდება. სპექტაკლში მონაწილეობენ: ალექსანდრე ლომიძე, გიორგი დოლიძე, ზაზა ჯინჭარაძე, გენადი ნიკოლაიშვილი, ზვიად ჯორბენაძე, თეა კეჭაყმაძე, ვანო ჩხაიძე, თემურ კვირკველია, თამარ მდინარაძე, ვახტანგ ჩხარტიშვილი. 16 ოქტომბერს 20:00 საათზე „რკინის თეატრში" წარმოდგენილი იქნება დავით ანდღულაძის სპექტაკლი „ჩიტები". სპექტაკლში მონაწილეობენ მსახიობები ნინელი ჭანკვეტაძე და დავით როინიშვილი. სპექტაკლი ალექსანდრე(დათო) ქოქრაშვილის პიესის - „მეზუნია ჩიტების" მიხედვითდადგეს. სპექტაკლში ასევე მონაწილეობენ: ზაზა თაგოშვილი, ირაკლი სამუშია და ნატო ესაკია. დასაწყისი 20:00 სთ-ზე.

"რკინის თეატრში" "ჩიტები" დადგეს

2016-10-14 მუსიკისა და დრამის თეატრში 14,15,16 ოქტომბერს სპექტაკლის „აიიქ" პრემიერა გაიმართება. ჟანრით, სტილით და ნარატივით ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ ორ მოქმედებაში ინტერესის საგანი მხოლოდ თავისუფლებაა - აზრის, სინდისის, ინდივიდის, საზოგადოების თავისუფლება. მეორე მოქმედების ფსევდო დეტექტივი არასრულწლოვანი გოგონას მკვლელობის შესახებ უპირისპირდება პირველი მოქმედების ოთხი ქალის ოთხ დამოუკიდებელ ისტორიას ვნებებსა და თავისუფლებაზე. საზოგადოებრივი აზრის, ბედისწერის, ვნებების თუ გონიერების წინააღმდეგ ამბოხებული ქალები და ერთი მოკლული არასრულწლოვანი გოგონა - ეს არის პიესის მთავარი პერსონაჟების უცნაური სია. პიესის ავტორები ოთარ ქათამაძე და პაატა ციკოლია არიან, რეჟისორი - პაატა ციკოლია, სცენოგრაფია ქეთი ნადიბაიძეს ეკუთვნის, კომპოზიტორი მაკო ღვინიაშვილი, რეჟისორის თანაშემწე კი ნინო ჭავჭავაძეა. სპექტაკლში თამაშობენ ბუბა გოგორიშვილი, ნანკა კალატოზიშვილი, ეკა დემეტრაძე, ნატა ბერეჟიანი, ანა წერეთელი, ანიკო ცეცხლაძე, დავით ბეშიტაიშვილი, გიორგი ბახუტაშვილი, გიორგი ვარდოსანიძე, შაკო მირიანაშვილი და ალექსანდრე ბეგალიშვილი.

მუსიკისა და დრამის თეატრში 14,15,16 ოქტომბერს სპექტაკლის „აიიქ" პრემიერა გაიმართება

2016-10-14 