კალიფორნიაში ტყის ხანძრის შედეგად 40-მდე ადამიანი დაიღუპა

"ბოლო დღეების განმავლობაში ის ტყეები იწვის მასიურად, სადაც ჩვენი არმიის ცოცხალი ძალა და ტექნიკა იყო შეფარებული 2008 წელს. ბორჯომის ხეობა, ატენის ხეობა გორისკენ ... პლუს ანანურთან ... დაემთხვა? შეიძლება ... მაგრამ ასეთი დამთხვევები არ ხდება ... კარგად ეკიპირებული რუსი ტურისტების ფოტოები იდებოდა ამას წინათ და მაშინ ვთქვით ნაწილი მაინც სპეცები იქნებიანო ... პ.ს. ფოტოზე დონბასია, ორი დღის წინ რუსებმა ტყე დაწვეს ლუგანსკის რაიონში", - წერს პაატა გიგაური. ბოლო სამი დღის განმავლობაში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ხანძრები ჩნდება. განსაკუთრებით რთული ვითარებაა ბორჯომში, სადაც ცეცხლს უკვე სამი დღეა ვერ აქრობენ. ბორჯომის ხეობის სწორედ ნაწილი, სადაც ახლა ცეცხლია, 2008 წელს რუსეთის მიერ გაჩენილი ხანძრის შედეგად განადგურდა. ადგილზე აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობდა. ცეცხლის ჩაქრობაში საქართველოს მეზობელი ქვეყნები ადამიანური და ტექნიკური რესურსით ეხმარებიან. ქვეყანას დახმარება შესთავაზა რუსეთმა, თუმცა ამ ეტაპზე საქართველომ მის დახმარებაზე უარი თქვა. "ტონობით წყალს ასხამენ ვერტმფრენებიდან, ქვევით კი ცოცხალი ძალაა. შემთხვევით რომ დაესხას მეხანძრე მაშველს წყალი ამ ციცაბო კლდეზე, ხომ წარმოგიდგენიათ რა მოხდება. სწორედ ამის გამო ვაჩერებთ ღამით ვერტმფრენების მუშაობას", – განაცხადეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. ბორჯომის ხეობაში ხანძარს სამი დღეა ებრძვიან. დაბნელებისას ვერტმფრენები მუშაობას წყვეტენ და გამთენიისას, დილის 6 საათიდან აგრძელებენ. დღეს სამაშველო სამუშაოებში ბელარუსიდან გამოგზავნილი ულტრათანამედროვე სამაშველო ვერტმფრენიც ჩაერთო. თუმცა, მეტეოროლოგიური პირობები, სამაშველო სამუშაოებს ართულებს. ძლიერი ქარი ფერდობზე, უკვე ჩამქრალ კერებს აღვივებს. [post_title] => რატომ არ ამუშავებენ ვერტმფრენებს ღამით? "პოლიტიკოსი, რომელიც შეთქმულების თეორიის მანიით არის შეპყრობილი, არის ძალიან საშიში. ასეთები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიუშვა ხელუსუფლების მაღალ სადავეებთან. ეს თვისება მის არაჯანსაღ ( რეალობას მოკლებულ) აზროვნებაზე მიანიშნებს. მაგრამ რა ვუყუთ ოსტაპ ბენდერის მართლაც რომ გენიალურ ფრაზას: "Статистика знает все"?! სტატისტიკამ მართლაც რომ იცის ყველაფერი?! შეიძლება ერთ თვეში 30 ხანძარი გაჩნდეს და ეჭვები არ დაგებადოს?! ორი ადამიანი იბრძვის ჩემში: ერთი, რომელსაც სძულს კონსპიროლოგია და მეორე, რომელსაც უყვარს სტატისტიკა", – წერს რომან გოცირიძე. 