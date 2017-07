კარლ ლაგერფილდმა პარიზის უმაღლესი ჯილდო მიიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => karl-lagerfildi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144018 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => karl-lagerfildi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144018 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10799 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => karl-lagerfildi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => karl-lagerfildi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144018) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10799) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143682 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-05 10:16:44 [post_date_gmt] => 2017-07-05 06:16:44 [post_content] => პარიზში მაღალი მოდის კვირეული გაიხსნა. გუშინ „შანელის“ ჩვენება გაიმართა, რომლის მიმართაც, როგორც წესი საკმაოდ დიდი მოლოდინი არის ხოლმე. წლევანდელი დეფილეს ეიფელის კოშკის მახლობლად იყო გაიმართა, სწორედ ამ გზით, დიზაინერმა კარლ ლაგერფილდმა პარიზს „სასიყვარულო წერილი“ გაუგზავნა. კოლექციაში როგორც კლასიკური, ისე თანამედროვე დეტალები იყო გამოყენებული. სტუმრებს შორის კი მომღერალი კეტი პერი, მსახიობი კრისტენ სტიუარტი, სუპერმოდელი კლაუდია შიფერი, კარა დელევინი და სხვა პოპულარული ადამიანები იყვნენ. პარიზში მაღალი მოდის კვირეული გაიხსნა. გუშინ „შანელის" ჩვენება გაიმართა, რომლის მიმართაც, როგორც წესი საკმაოდ დიდი მოლოდინი არის ხოლმე. წლევანდელი დეფილეს ეიფელის კოშკის მახლობლად იყო გაიმართა, სწორედ ამ გზით, დიზაინერმა კარლ ლაგერფილდმა პარიზს „სასიყვარულო წერილი" გაუგზავნა. კოლექციაში როგორც კლასიკური, ისე თანამედროვე დეტალები იყო გამოყენებული. სტუმრებს შორის კი მომღერალი კეტი პერი, მსახიობი კრისტენ სტიუარტი, სუპერმოდელი კლაუდია შიფერი, კარა დელევინი და სხვა პოპულარული ადამიანები იყვნენ.

„შანელის" ჩვენება და კარლ ლაგერფილდის „სასიყვარულო წერილი" პარიზს ვანესა პარადისა და ჯონი დეპის ქალიშვილი, ლილი როუზ დეპი 2016 წელს თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მოდელია. „ვოგის" გარეკანზე ის ერთხელ უკვე მოხვდა, ამჯერად კი, ფრანგული გამოცემისთვის მან კარლ ლაგერფილდთან ერთად იპოზიორა. ფოტოს ავტორი ცნობილი ედი სლიმანი გახდა. ლილი როუზსა და კარლს როგორც საქმიანი, ისე მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებთ: მიმდინარე წლის თებერვალში, ერთ-ერთ ინტერვიუში გოგონამ განაცხადა, რომ „შანელის" კრეტიულ დირექტორს 8 წლის ასაკიდან იცნობს და აღიარებს, რომ მასთან ნაცნობობაში ძალიან გაუმართლა.

ლილი როუზ დეპი და კარლ ლაგერფილდი ფრანგული „ვოგის" გარეკანზე 