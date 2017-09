ხანძარი ზაჰესში – ცეცხლი ბალახებსა და ბუჩქებს უკიდია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-zahesshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160613 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-zahesshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160613 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8838 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-zahesshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagangebo-situaciebis-martvis-saagento [1] => khandzari-zahesshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160613) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18912,8838) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160396 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 11:17:13 [post_date_gmt] => 2017-09-06 07:17:13 [post_content] => თელავში, ართანასთან, კოხტას მთაზე და თუშეთში, ხახაბოსთან, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დილიდან განახლდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, კოხტას მთაზე, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში უკვე ჩართულია ავიაციაც. „ამ დროისთვის ვითარება მნიშვნელოვნად შეცვლილი არ არის; ისევ მიმდინარეობს ცეცხლის ქრობის სამუშაოები. აქტიურად მუშაობს ცოცხალი ძალა. სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა, შეივსო წყლის ავზები. ადგილზე 500-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. ჯერჯერობით სალიკვიდაციო სამუშაოებში ერთი ქართული ვეტმფრენია ჩართული. ორი ირანული ვეტმფრენი გზაშია და მოგვიანებით ისინიც ჩაერთვებიან,“ - აღნიშნავენ საგანგებო სიტუაციების სამსახურში. რაც შეეხება თუშეთში, ხახაბოსთან არსებულ სიტუაციას, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განმარტავენ, რომ ცალკეული კერების ქრობის სამუშაოები მიმდინარეობს. „ხანძრის ძირითადი კერები უკვე ლოკალიზებულია. ცალკეული კერების ქრობის სამუშაოები მიმდინარეობს. დამატებითი ძალის შეყვანის საჭიროება და ავიაციის ჩართვის აუცილებლობა არ არის. დარჩენილია ცოცხალი ძალის მიერ შესასრულებელი სამუშაოები,“ - განაცხადეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში. [post_title] => თელავსა და თუშეთში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დილიდან განახლდა

[post_date] => 2017-09-06 11:17:13

[post_content] => თბილისის შემოსასვლელთან მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ექვსი ადამიანი დაშავდა. საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის წარმომადგენელთა განცხადებით, ოთხი მათგანი ღუდუშაურის საავადმყოფოში, ხოლო ორი - კლინიკა „ლანცეტში" გადაიყვანეს. სამედიცინო ცენტრ „ლანცეტში" განაცხადეს, რომ დაშავებულებს სიცოცხლისთვის შეუსაბამო დაზიანებები არ აღენიშნებათ. „ორი პაციენტია შემოყვანილი, 16 წლის და 36 წლის ქალბატონები. მათ მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნებათ. ისინი მკურნალობას პროფილურ განყოფილებებში გადიან. არცერთი მათგანი დღეს არ გაეწერება", - განაცხადა „ლანცეტის" მორიგე ექიმმა, ლალი ცირეკიძემ. რაც შეეხება ღუდუშაურის საავადმყოფოში გადაყვანილ პაციენტებს, ოთხი დაშავებულიდან მძიმე დაზიანებები არცერთს არ აღენიშნებოდა. სამი მათგანი საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს, ერთი კი რამდენიმე საათში დატოვებს კლინიკას. თბილისის შემოსასვლელთან ავტოსაგზაო შემთხვევა გუშინ გვიან ღამით მოხდა. ერთმანეთს ოთხი მსუქბუქი ავტომობილი შეეჯახა. [post_title] => ავტოავარია თბილისის შემოსასვლელთან - დაშავებულია 6 ადამიანი

[post_date] => 2017-09-04 10:38:05

[post_content] => ჯუთაში ხანძარია.როგორც საგანგებო სიტუაციების სამსახურში აცხადებენ, ცეცხლი ბალახს უკიდია. ადგილზე მობილიზებულია სახანძრო ბრიგადები, სალიკვიდაციო სამუშაოებში 10 მეხანძრე-მაშველი მონაწილეობს. საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განმარტავენ, რომ ცეცხლის გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. [post_title] => ჯუთაში ხანძარია

[post_date] => 2017-09-02 13:19:42 