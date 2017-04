ხობში ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => qartuli-chai [2] => chai [3] => akhali-ambebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122770 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => qartuli-chai [2] => chai [3] => akhali-ambebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122770 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1475 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => qartuli-chai [2] => chai [3] => akhali-ambebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soflis-meurneobis-saministro [1] => qartuli-chai [2] => chai [3] => akhali-ambebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122770) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12163,3817,1793,1475) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122603 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-14 10:40:19 [post_date_gmt] => 2017-04-14 06:40:19 [post_content] => უკრაინის პოპულარული ტელევიზიის, ინტერნეტ პორტალებისა და მედიაგამოცემების წარმომადგენლები აჭარას სტუმრობენ. საინფორმაციო ტურის ფარგლებში უკრაინული მედიის წარმომადგენლები რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს გაეცნენ. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე ჟურნალისტების ჯგუფს შეხვდა და მათთან ერთად ქართული კერძებისა და ჭაჭის მომზადების პროცესის გადაღებებს დაესწრო. მედიატურის მონაწილეებმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარისგან ექსკლუზიური ინტერვიუები ჩაიწერეს, რომლებსაც აჭარაში მოგზაურობის შესახებ მომზადებულ სტატიებში, ბლოგებსა და ტელესიუჟეტებში განათავსებენ. „აჭარის ტურისტულ პოტენციალს უკრაინელი მედიასაშუალებების წარმომადგენლები ეცნობიან, რომლებიც ჩვენი რეგიონის შესახებ საინტერესო სტატიებს და სიუჟეტებს მოამზადებენ. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ზაფხულის სეზონის დაწყების წინ ჩვენი მეზობელი ქვეყნის მოსახლეობას კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ იმოგზაურონ და დაისვენონ აჭარაში, ამ ულამაზეს კუთხეში“- აღნიშნა მთავრობის თავმჯდომარემ. მედიატურის მონაწილეებმა ტური აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტიდან დაიწყეს, სადაც მათ რეგიონში განვითარებული ტურისტული პროდუქტების შესახებ პრეზენტაცია მოისმინეს. გუშინვე მათ ბათუმის ტურისტული ღირსშესანიშნაობები დაათვალიერეს და ადგილობრივი კერძები დააგემოვნეს. პოპულარული ტელევიზიის, ინტერნეტ პორტალებისა და მედიაგამოცემების წარმომადგენლები რეგიონს 3 დღით სტუმრობდნენ. მედიატური აჭარის ტურიზმის და კურორტების დეპარტამენტის ორგანიზებით მოეწყო. [post_title] => აჭარას უკრაინელი ჟურნალისტები და ბლოგერები გააშუქებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharas-ukraineli-djurnalistebi-da-blogerebi-gaashuqeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 11:01:05 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 07:01:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122603 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122552 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-13 15:42:35 [post_date_gmt] => 2017-04-13 11:42:35 [post_content] => „ექსპორტის დღეს გამოქვეყნებული მონაცემები კარგად აჩვენებს, რომ ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორებთან ბაზარი სტაბილური ხდება, შესაბამისად, მოთხოვნაც მდგრადია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ეკონომიკა ამისთვის მზად იყოს“ - ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მინისტრის თქმით, არის მოლოდინი, რომ მარტის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებიც პოზიტიური იქნება. „რეალურად ვხედავთ, რომ წელს, პირველი 3 თვის განმავლობაში გვაქვს ექსპორტის 30%-იანი ზრდა, აბსოლუტურ მაჩვენებლებში ეს არის 133 მილიონზე მეტი. მარტის მონაცემები ტურიზმში უკვე კარგია, დაახლოებით 22% გვაქვს და რა თქმა უნდა, ველოდებით, რომ მარტის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებიც იქნება პოზიტიური“ - აღნიშნა გიორგი გახარიამ. ექსპორტის მონაცემები: 2017 წლის იანვარ-მარტში ექსპორტი წინა წელთან შედარებით 30%-ით (133.7 მლნ აშშ დოლარით) გაიზარდა და 577 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო იმპორტი 15%-ით (221.2 მლნ აშშ დოლარით) გაიზარდა და 1 708 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. 2017 წლის იანვარ-მარტში ასევე გაზრდილია საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 18%-ით და 2 285 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს. სავაჭრო ბალანსმა 2017 წლის იანვარ-მარტში 1 132 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 50% შეადგინა, ამასთან, 2015 წელთან შედარებით 6%-ით, ხოლო 2016 წელთან შედარებით 4%-ით გაუმჯობესდა (2012 წელთან შედარებით 3%-ით). ექსპორტი გაიზარდა შემდეგ პროდუქციაზე: ღვინო ( ზრდა 62%); მინერალური წყალი (ზრდა 17%); სპირტიანი სასმელები (ზრდა 18%) მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (ზრდა 155%), ცხვრის ხორცი (ზრდა 121%), თევზის ცხიმი (ზრდა 449%), ხილ-ბოსტნეულის კონსერვები (ზრდა 69%), უალკოჰოლო სასმელები (ზრდა 47%), ხილ-ბოსტნეულის წვენები (ზრდა 110%), ცხვარი ცოცხალი (ზრდა 4%); სამრეწველო პროდუქცია - სპილენძის მადნები (ზრდა 17%); ფეროშენადნობები (ზრდა 201%); მედიკამენტები (ზრდა 55%); ფოლადის ნახევარფაბრიკატები (ზრდა 343%); ხის ნაწარმი (ცხოველთა სახლები ზრდა 48%). 2016 წლის სექტემბრის შემდეგ, საქართველოდან საქონლის ექსპორტის წლიური ზრდა ფიქსირდება. ზრდის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2017 წლის იანვარში დაფიქსირდა, ზრდამ 45% შეადგინა. ამავე წლის თებერვალში ექსპორტი 13%-ით, ხოლო მარტში 36.4%-ით გაიზარდა. მიმდინარე წლის მარტში, უმსხვილესი საექსპორტო ჯგუფებიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა ფეროშენადნობები (67%), სპილენძის მადნები და კონცენტრატები (50%), მედიკამენტები (24%) და ყურძნის ნატურალური ღვინოები (67%). ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, ექსპორტის გაუმჯობესებულმა ტენდენციამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა 2017 წლის იანვარსა და თებერვალში რეალურ ეკონომიკურ ზრდაში. შესაბამისად მოსალოდნელია, რომ 2017 წლის მარტში დაფიქსირებული ექსპორტის ზრდა ასევე დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე. [post_title] => გიორგი გახარია: ველოდებით, რომ მარტის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებიც პოზიტიური იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-gakharia-velodebit-rom-martis-ekonomikuri-zrdis-machveneblebic-pozitiuri-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 15:42:35 [post_modified_gmt] => 2017-04-13 11:42:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122552 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122523 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-13 14:32:59 [post_date_gmt] => 2017-04-13 10:32:59 [post_content] => საპენსიო რეფორმის საჯარო განხილვა აპრილის ბოლოდან დაიწყება– ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, რეფორმის კონცეფცია უკვე შემუშავებულია. "აპრილის ბოლოს დაიწყება საჯარო განხილვები. საპენსიო რეფორმებზე შემუშავებული გვაქვს სპეციალური კონცეფცია და საჯარო განხილვებზე, სწორედ ამ კონცეფციაზე ვისაუბრებთ", – განაცხადა ქუმსიშვილმა. ფინანსთა მინისტრმა მთავრობის სხდომაზე, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილ თანხაზეც ისაუბრა. მისი თქმით ეს თანხა ხელს შეუყწყობს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. მისი თქმით, ბოლო სამი წლის წლის განმავლობაში, ქვეყანას ექნება ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერი პროგრამა. "ეს ნიშნავს იმას, რომ მთავრობის მიერ შემუშავებული 4 პუნქტიანი პროგრამის სივრცითი განვითარების ნაწილით – რომელიც რეგიონების თანაბარ განვითარებას გულისხმობს, სწორედ 2500 პროექტი განხორციელდება", – განაცხადა ქუმსიშვილმა. ფინანსთა მინისტრმა დღეს მთავრობის სხდომაზე, ბიუჯეტის შესრულების 3 თვის შესრულების ანგარიშიც წარმოადგინა და განაცხადა, რომ წინა წელთან შედარებით ბიუჯეტში 300 მილიონ ლარზე მეტი თანხაა შესული. შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს $285.3 მილიონი აშშ დოლარის პროგრამა დაუმტკიცა „გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმის“ ფარგლებში. პროგრამის დამტკიცებისთანავე საქართველოსთვის ხელმისაწვდომი ხდება 30 მილიონი ესდეერი (დაახლოებით $40.7 მილიონი აშშ დოლარი). პროგრამა ხელს შეუწყობს ქვეყნის ამბიციურ სტრუქტურულ რეფორმებს სწრაფი და მეტად ინკლუზიური ზრდის მიღწევაში: განათლების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, საჯარო მმართველობის გაუმჯობესებით. ფისკალური კონსოლიდაცია საშუალოვადიან პერიოდში ემსახურება სახელმწიფო ვალის შენარჩუნებას არსებულ დონეზე და ხარჯების მიმართვას ინფრასტრუქტურულ გამოწვევებზე. აჭარას უკრაინელი ჟურნალისტები და ბლოგერები გააშუქებენ 