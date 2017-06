ხვანჭკარა + ჩურჩხელა – როგორია ”ყველაზე ქართული” ნაყინი?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => churchkhela [1] => ghvino [2] => nayini [3] => ice-n-rolls [4] => nika-chugoshvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142545 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => churchkhela [1] => ghvino [2] => nayini [3] => ice-n-rolls [4] => nika-chugoshvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142545 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2176 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => churchkhela [1] => ghvino [2] => nayini [3] => ice-n-rolls [4] => nika-chugoshvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => churchkhela [1] => ghvino [2] => nayini [3] => ice-n-rolls [4] => nika-chugoshvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142545) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2176,5417,16886,8590,16887) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141565 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-27 15:30:57 [post_date_gmt] => 2017-06-27 11:30:57 [post_content] => ქართულ ბაზარზე ნაყინის ახალი ბრენდი გამოჩნდა. Rolling Rolls- ასე ჰქვია კაფე-სანაყინეს, სადაც მომხმარებელს ნაყინს მისივე რეცეპტითა და გემოვნებით მოუმზადებენ. როგორც ”ფორტუნას” კომპანია ”როლსის” დირექტორმა, ირაკლი ხოფერიამ განუცხადა, Rolling Rolls-ის ნაყინები აზიური დანადგარებით მზადდება. ”ნაყინის ხვეულების სამშობლო ტაილანდია და ეს გემრიელი დესერტი სულ უფრო და უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს მთელ მსოფლიოში. მსგავსი აპარატები, ძირითადად, აზიურ ქვეყნებში გამოიყენება და ჩვენი დანადგარიც სწორედ ნაყინის ხვეულების სამშობლოდანაა”, - აღნიშნა ხოფერიამ. მისივე ინფორმაციით, ნაყინის ახალი ბრენდის მთავარი კონცეფცია ხარისხიანი პროდუქციისა და სერვისის შეთავაზებაა. ”ამიტომ, ნაყინის დასამზადებლად ვიყენებთ მხოლოდ ულტრაპასტერიზებულ და არაგენმოდიფიცირებულ ნატურალურ რძესა და ნაღებს. ყურადღებას ვაქცევთ ყოველი კომპონენტის ეკოლოგიურობას. მაგალითად, პლასტმასის კოვზებზე ვთქვით უარი და მომხმარებლებს ხის კოვზებით ვუმასპინძლდებით. გარდა იმისა, რომ ძალიან გემრიელ და ეკოლოგიურად სუფთა ნაყინს ვამზადებთ, ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი თავად პროდუქციის დამზადების მეთოდია: დესერტი მზადდება თქვენ თვალწინ იმ შიგთავსით, რომელსაც თავად ირჩევთ და შედეგად იღებთ ნატურალური ხილისა და სხვა ინგრედიენტების ნაყინის ხვეულას. თითოეული ნაყინი უნიკალურია და წარმოადგენს ჩვენი სტუმრისთვის შექმნილ განსაკუთრებულ ძღვენს”, - განმარტა კომპანია ”როლსის” დირექტორმა ”ფორტუნასთან” საუბრისას. რაც შეეხება ნაყინის ღირებულებას, როგორც ირაკლი ხოფერიამ აღნიშნა, Rolling-Rolls-ის ნაყინის ფასი ფიქსირებულია და 4.80 ლარს შეადგენს. ამ ფასში შედის მომხმარებლის მიერ შერჩეული ნებისმიერი ერთი, ან რამდენიმე ინგრედიენტი. ”გვაქვს ახალ-ახალი ხილისა და სხვადასხვა ინგრედიენტების დიდი არჩევანი, რომელიც დინამიკურად იცვლება სეზონის მიხედვით. მაგალითად, მოცემული მომენტისთვის, ინგრედიენტთა კომბინაციით 50-ზე მეტი სახეობა შეგვიძლია შევთავაზოთ მომხმარებელს”, - აღნიშნა ხოფერიამ. კითხვაზე, რა სამომავლო გეგმები აქვს Rolling Rolls, კომპანიის დირექტორი ამბობს, რომ სამომავლოდ იგეგმება ქსელის გაფართოება, ვინაიდან საზოგადოების მხირად ინტერესი ყოველდღიურად იზრდება. ცნობისთვის, კომპანია „როლსი" ბრენდით – Rolling Rolls ბაზარზე 2017 წლის პირველ ივნისს გამოჩნდა. ამჟამად, ბრენდი წარმოდგენილია ერთი კაფე-სანაყინით მისამართზე: რუსთაველის გამზირი #5. პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში გამართულ ღვინის საერთაშორისო კონკურსში „GALICJA VITIS 2017", ქართული ღვინის მწარმოებელი კომპანია „მეღვინეობა შილდა"-ს ღვინოებმა - „ქისი 2015" და „მუკუზანი 2015" ოქროს მედლები დაიმსახურა. აღნიშნული კონკურსი ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის (OIV) ეგიდით იმართება. საქართველო წელს პირველად იყო წარმოდგენილი კონკურსის ჟიურიში, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, თამთა ყველაიძე იყო მიწვეული. „ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელშეწყობით, ქართულ ღვინის მწარმოებლებს შესაძლებლობა მიეცათ მონაწილეობა მიეღოთ ამ პრესტიჟულ კონკურსში. მოპოვებული ოქროს მედლები ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდისთვის პოლონეთში, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელია სტაბილურად დამკვიდრდა ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში. აღსანიშნავია, რომ კონკურსს წელს პირველად დაემატა კატეგორია: ქვევრის ღვინო, რაც კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯია ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და შემდგომში ექსპორტის ზრდის კუთხით პოლონეთში" - განაცხადა თამთა ყველაიძემ. პოლონეთში ქართული ღვინის ცნობადობა იზრდება

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის, მეღვინეობისა და პროდუქტთა შენახვა-გადამუშავების კვლევის სამსახურის უფროსმა, დავით ჩიჩუამ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში იშვიათი ვაზის ჯიშებისგან დაყენებული ღვინოები კერძო სექტორის წარმომადგენლებს გააცნო. სხვადასხვა რეგიონის 12 თეთრი ღვინის ნიმუში, გემოვნური თვისებებით, ქიმიური მახასიათებლებითა და მოსავლიანობის პარამეტრებით შეაფასეს. კერძო სექტორის წარმომადგენლების განცხადებით, მსგავსი დეგუსტაციები ვაზის იშვიათი ჯიშებისგან დაყენებული ღვინოების პოპულარიზაციას და სამრეწველო ბაზარზე დაბრუნებას უწყობს ხელს. დეგუსტაციის დროს რამდენიმე პერსპექტიული ჯიში გამოვლინდა, ესენია: კუნძა და კაპისტონი (იმერეთი), მესხური მწვანე (მესხეთი), რაჭული მცვივანი (რაჭა), კახური მცვივანი (კახეთი). აღსანიშნავია, რომ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, ჯიღაურას საკვლევ-სადემონსტრაციო ბაზაზე ვაზის იშვიათი ჯიშების მოძიება-აღდგენის პარალელურად, პერსპექტიული ჯიშებისგან ღვინის დაყენებას და კვლევას ახორციელებს.

ვაზის პერსპექტიული ჯიშების გამოვლენა გრძელდება Rolling Rolls - სანაყინე, სადაც ნაყინს თქვენივე რეცეპტითა და გემოვნებით მოგიმზადებენ

ქართულ ბაზარზე ნაყინის ახალი ბრენდი გამოჩნდა. Rolling Rolls- ასე ჰქვია კაფე-სანაყინეს, სადაც მომხმარებელს ნაყინს მისივე რეცეპტითა და გემოვნებით მოუმზადებენ. როგორც "ფორტუნას" კომპანია "როლსის" დირექტორმა, ირაკლი ხოფერიამ განუცხადა, Rolling Rolls-ის ნაყინები აზიური დანადგარებით მზადდება. "ნაყინის ხვეულების სამშობლო ტაილანდია და ეს გემრიელი დესერტი სულ უფრო და უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს მთელ მსოფლიოში. მსგავსი აპარატები, ძირითადად, აზიურ ქვეყნებში გამოიყენება და ჩვენი დანადგარიც სწორედ ნაყინის ხვეულების სამშობლოდანაა", - აღნიშნა ხოფერიამ. მისივე ინფორმაციით, ნაყინის ახალი ბრენდის მთავარი კონცეფცია ხარისხიანი პროდუქციისა და სერვისის შეთავაზებაა. "ამიტომ, ნაყინის დასამზადებლად ვიყენებთ მხოლოდ ულტრაპასტერიზებულ და არაგენმოდიფიცირებულ ნატურალურ რძესა და ნაღებს. ყურადღებას ვაქცევთ ყოველი კომპონენტის ეკოლოგიურობას. მაგალითად, პლასტმასის კოვზებზე ვთქვით უარი და მომხმარებლებს ხის კოვზებით ვუმასპინძლდებით. გარდა იმისა, რომ ძალიან გემრიელ და ეკოლოგიურად სუფთა ნაყინს ვამზადებთ, ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი თავად პროდუქციის დამზადების მეთოდია: დესერტი მზადდება თქვენ თვალწინ იმ შიგთავსით, რომელსაც თავად ირჩევთ და შედეგად იღებთ ნატურალური ხილისა და სხვა ინგრედიენტების ნაყინის ხვეულას. თითოეული ნაყინი უნიკალურია და წარმოადგენს ჩვენი სტუმრისთვის შექმნილ განსაკუთრებულ ძღვენს", - განმარტა კომპანია "როლსის" დირექტორმა "ფორტუნასთან" საუბრისას. რაც შეეხება ნაყინის ღირებულებას, როგორც ირაკლი ხოფერიამ აღნიშნა, Rolling-Rolls-ის ნაყინის ფასი ფიქსირებულია და 4.80 ლარს შეადგენს. ამ ფასში შედის მომხმარებლის მიერ შერჩეული ნებისმიერი ერთი, ან რამდენიმე ინგრედიენტი. "გვაქვს ახალ-ახალი ხილისა და სხვადასხვა ინგრედიენტების დიდი არჩევანი, რომელიც დინამიკურად იცვლება სეზონის მიხედვით. მაგალითად, მოცემული მომენტისთვის, ინგრედიენტთა კომბინაციით 50-ზე მეტი სახეობა შეგვიძლია შევთავაზოთ მომხმარებელს", - აღნიშნა ხოფერიამ. კითხვაზე, რა სამომავლო გეგმები აქვს Rolling Rolls, კომპანიის დირექტორი ამბობს, რომ სამომავლოდ იგეგმება ქსელის გაფართოება, ვინაიდან საზოგადოების მხირად ინტერესი ყოველდღიურად იზრდება. ცნობისთვის, კომპანია „როლსი" ბრენდით – Rolling Rolls ბაზარზე 2017 წლის პირველ ივნისს გამოჩნდა. ამჟამად, ბრენდი წარმოდგენილია ერთი კაფე-სანაყინით მისამართზე: რუსთაველის გამზირი #5. 