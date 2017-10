კოლინ ფარელმა, ნიკოლ კიდმანმა და ემა სთოუნმა ლონდონში ახალი ფილმი წარადგინეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani [1] => ema-stouni [2] => kolin-fareli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175273 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani [1] => ema-stouni [2] => kolin-fareli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175273 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 244 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani [1] => ema-stouni [2] => kolin-fareli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani [1] => ema-stouni [2] => kolin-fareli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175273) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7235,8228,244) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166680 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-23 09:49:24 [post_date_gmt] => 2017-09-23 05:49:24 [post_content] => ნიკოლ კიდმანი სან-ფრანცისკოში გამართულ ღონისძიებას „დიდი პატარა ღამე“ დაესწრო, რომელიც ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად გაიმართა. 50 წლის ვარსკვლავმა თავის უკანასკნელ როლზე ისაუბრა სერიალში „დიდი პატარა ტყუილები“, რომლისთვისაც მან პრემია „ემი“ მიიღო კატეგორიაში „ქალის საუკეთესო როლი მინი-სერიალში“. სერიალში ნიკოლის გმირი მეუღლის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლია. „მინდა, ჩემმა შვილებმა იცოდნენ, რომ მსახიობებს აქვთ იმისი საშუალება, რომ მნიშვნელოვან თემებზე ხმამაღლა ისაუბრონ. პრობლემის გადაჭრაში ეს ერთ-ერთი მთავარი ნაბიჯია. ჩვენ ვაშუქებთ ოჯახში ძალადობის თემებს. ეს დაავადება იმაზე მეტად არის გავრცელებული, ვიდრე ჩვენ ვფიქრობთ. ის დაკავშირებულია სირცხვილთან და სურვილთან, რომ ყველაფერი საიდუმლოდ დაიმალოს“, - განაცხადა ნიკოლმა. მიუხედავად გულისამაჩუყებელი სიტყვებისა, ბევრმა ნიკოლის გამოსვლა უადგილოდ მიიჩნია. ვარსკვლავს შავი ფერის გრძელი კაბა ეცვა, რომელსაც ნახევრად გამჭვირვალე ბიუსტჰალტერი ჰქონდა ჩადგმული, ისე, რომ კიდმანის მკერდის დანახვა დარბაზდიანაც მარტივად იყო შესაძლებელი. ძალადობისადმი მიძღვნილ საღამოზე ნიკოლ კიდმანი გამჭვირვალე კაბით გამოცხადდა

რამდენიმე დღის წინ, „ემის" დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. ტრიუმფატორი გამარჯვებულისა და ვარსკვლავების ვიზუალის გარდა, შოუს ბევრი მკაფიო მომენტი ჰქონდა. ერთ-ერთი მათგანი კი ნიკოლ კიდმანი იყო, რომელმაც კატეგორიაში „მინი-სერიალის საუკეთესო მსახიობი ქალი" გაიმარჯვა პროექტით „დიდი პატარა ტყუილები". სატელევიზიო პრემია „ემი" კიდმანმა პირველად მიიღო და ამ ფაქტით უზომოდ გახარებულმა ვარსკვლავმა ემოციები უცნაურად გამოხატა. ნიკოლი გვერდით მდგომ კოლეგას, ალექსანდ სკარსგარდს გადაეხვია და ტუჩებში აკოცა. დარბაზში კი ამ ყველაფერს თვალს კიდმანის მეუღლე, კიტ ურბანი ადევნებდა. სოციალურ ქსელში ამ ფაქტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. დაკვირვებულებმა კი კიდმანის წარსული გაიხსენეს და აღმოაჩინეს, რომ მსგავსი უცნაური საქციელი ავსტრალიელი ლამაზმანისგან პირველი არ არის. 2003 წელს, „ოსკარების" დაჯილდების ცერემონიაზე მსახიობმა დენზელ ვაშინგტონს აკოცა, 2015 წელს კი მისი მორიგი ობიექტი ნაომი უოტსი გახდა, ფილმ „ლომის" კოლეგასთან, დევ პატელთან კი ის ლოყაზე მოფერებითა და მხარზე თავის დადებით შემოიფარგლა. ნიკოლ კიდმანს სცენაზე კოცნის სხვა ფაქტები გაუხსენეს

ტორონტოს კინოფესტივალის შემდეგ, ემა სთოუნმა ახალი ფილმი „სქესთა ბრძოლა" ლოს-ანჯელესში წარადგინა. წითელ ხალიჩაზე ვარსკვლავს კომპანიონობას, ისევე, როგორც ფილმში, სტივ ქარელმა, სარა სილვერმანმა, ოსტინ სტოუელმა, ანდრეა რაიზბორომ და სხვებმა გაუწიეს. ფილმი რეალურ მოვლენებზეა დაფუძნებული და სთოუნი მასში ჩოგბურთელ ბილი ჯინ კინგის როლს ასრულებს, რომელმაც 1973 წელს ბობი რიგზთან ისტორიულ მატჩში მონაწილეობა მიიღო. პრემიერაზე თავად ბილი ჯინ კინგიც იმყოფებოდა. ფილმის პრემიერას მსოფლიო ჩოგბურთის კიდევ ერთი ვარსკვლავი მარია შარაპოვაც დაესწრო. ემა სთოუნის ახალი ფილმის პრემიერას ლეგენდარული ჩოგბურთელი დაესწრო ძალადობისადმი მიძღვნილ საღამოზე ნიკოლ კიდმანი გამჭვირვალე კაბით გამოცხადდა