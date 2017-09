კონსენსუსი ვერ მიიღწევა, რადგან ეს ოპოზიციის მიზანი არაა – მამუკა მდინარაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => opozicia [1] => mamuka-mdinaradze [2] => sakonstitucio-cvlilebebi [3] => konsensusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166375 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => opozicia [1] => mamuka-mdinaradze [2] => sakonstitucio-cvlilebebi [3] => konsensusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166375 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9573 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => opozicia [1] => mamuka-mdinaradze [2] => sakonstitucio-cvlilebebi [3] => konsensusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => opozicia [1] => mamuka-mdinaradze [2] => sakonstitucio-cvlilebebi [3] => konsensusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166375) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19444,9727,9573,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166301 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 16:43:54 [post_date_gmt] => 2017-09-21 12:43:54 [post_content] => "ნაციონალურ მოძრაობაში" საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხთან დაკავშირებით პარლამენტის თავნჯდომარის, ირაკლი კობახიძის, განცხადებას დაცინვად აფასებენ. განცხადება აღნიშნულ საკითხზე "ფორტუნასთან" თინა ბოკუჩავამ გააკეთა. მისივე თქმით, მმართველი გუნდი "ერთი კაცის" დავალებებს ასრულებს, თუმცა, "ნაციონალური მოძრაობა" ოპოზიციასთან ერთად შეეცდება, საკონსტიტუციო ცვლილებების შემოთავაზებული მოდელი არ მიიღონ. "ჩვენ ძალიან ცხადად ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი პოზიცია არაერთ განცხადებაში, მათ შორის პრეზიდენტთან ერთად, სადაც ვამბობთ, რომ სრული ოპოზიციური სპექტრი, სამოქალაქო სექტორი, პრეზიდენტი, "ვენეციის კომისია" თვლის, რომ დროა, საქართველო 2020 წელს გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. კობახიძის ეს შემოთავაზება საზოგადოების დაცინვაა და სხვა არაფერი," - განაცხადა ბოკუჩავამ. ირაკლი კობახიძის განცხადების თანახმად, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიციაა ასახული, პროპორციული სისტემა 2024 წელს ბონუსის გარეშე ამოქმედდება, 2020 წელს კი ბლოკები ერთჯერადად დარჩება. საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ირაკლი კობახიძის განცხადება დაცინვაა - თინა ბოკუჩავა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის, თინათინ ხიდაშელის განცხადებით, მთელ ამ პროცესში ყველაზე სამწუხარო არის ის, არა როგორი იქნება საარჩევნო სისტემა, არამედ ის, რომ დამოუკიდებლობის 26-ე წლისთავზე, საქართველო ისევ ისეთ კონსტიტუციას იღებს, რომელსაც მომდევნო ხელისუფლება კიდევ ერთხელ შეცვლის. ამის შესახებ თინათინ ხიდაშელმა განცხადება პრეზიდენტთან არასამთავრობო სექტორის შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ხიდაშელის თქმით, ამ დოკუმენტს, როგორც ჩანს, პერსპექტივა არ აქვს: "საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჩვენს ქვეყანაში უკვე მერამდენედ აღმოჩნდა ერთგვარი წყევლა. მმართველი გუნდი ისევე, როგორც ყველა მმართველი გუნდი ამ ქვეყანაში, ამჯერადაც კონსენუსს სისუსტედ მიიჩნევს და არა აბსოლუტურ აუცილებლობას სახელმწიფოს სწორი მშენებლობისთვის", - განაცხადა თინათინ ხიდაშელმა.

მმართველი გუნდი ამ ქვეყანაში კონსენსუსს სისუსტედ მიიჩნევს - თინათინ ხიდაშელი "ჩვენ საფუძვლად ავიღეთ ის კანონპროექტი, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ შეიმუშავა და არის ერთპარტიული. საბოლოოდ, მივიღეთ 5 პუნქტის ცვლილება, რაზეც იყო ერთიანი თანხმობა," - განაცხადა მარგველაშვილმა. „პულტებით ხელის გადაგრეხვით ჩვენ რეალურად ვერ მივიღებთ თანხმობის დოკუმენტს," - ამის შესახებ საქარათველოს პრეზიდენტმა, გიორგი მარგველაშვილმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ მმართველ გუნდში თანხმობის მოტივაცია გადასძლევს იმ სიხისტეს, რომელიც უკვე მერამდენედ ახასიათებს იმ ძალას, რომელსაც პულტები აქვს.

"ჩვენ საფუძვლად ავიღეთ ის კანონპროექტი, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ" შეიმუშავა და არის ერთპარტიული. საბოლოოდ, მივიღეთ 5 პუნქტის ცვლილება, რაზეც იყო ერთიანი თანხმობა," - განაცხადა მარგველაშვილმა.

პულტებით ხელის გადაგრეხვით თანხმობას ვერ მივიღებთ - გიორგი მარგველაშვილი "ჩვენ ძალიან ცხადად ჩამოვაყალიბეთ ჩვენი პოზიცია არაერთ განცხადებაში, მათ შორის პრეზიდენტთან ერთად, სადაც ვამბობთ, რომ სრული ოპოზიციური სპექტრი, სამოქალაქო სექტორი, პრეზიდენტი, "ვენეციის კომისია" თვლის, რომ დროა, საქართველო 2020 წელს გადავიდეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. კობახიძის ეს შემოთავაზება საზოგადოების დაცინვაა და სხვა არაფერი," - განაცხადა ბოკუჩავამ. ირაკლი კობახიძის განცხადების თანახმად, სადაც საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიციაა ასახული, პროპორციული სისტემა 2024 წელს ბონუსის გარეშე ამოქმედდება, 2020 წელს კი ბლოკები ერთჯერადად დარჩება. 