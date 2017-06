კრიშტიანო რონალდო ტყუპების მამა გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => krishtianu-ronaldo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137957 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => krishtianu-ronaldo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137957 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7302 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => krishtianu-ronaldo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => krishtianu-ronaldo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137957) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7302) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 105809 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-02 13:23:23 [post_date_gmt] => 2017-02-02 09:23:23 [post_content] => მაშინ, როდესაც კრიშტიანო რონალდოს ყოფილი მეგობარი გოგო, ირინა შეიკი დედობისთვის ემზადება, ფეხბურთელი პირადი ცხოვრების მოწყობას ცდილობს. სპორტსმენი ჯორჯინა როდრიგესს ხვდება. რამდენიმე დღის წინ, 31 წლის რონალდო ჯორჯინას დაბადების დღეზე პაპარაცებმა დააფიქსირეს. წყვილი მადრიდის ერთ-ერთ მდიდრულ რესტორანთან შენიშნეს, სადაც როდრიგესის 23-ე იუბილე აღნიშნეს. გოგონას შავი ტოპი, მაღალი ჩექმები და ნარისფერი ჯინსი ეცვა, ხოლო შარვალზე „გუჩის“ ქამარი ეკეთა. რონალდოს კი ყავისფერი ქურთუკი, შავი ზედა და შარვალი და ღია ყავისფერი ფეხსაცმელი ეცვა, თავზე კი ქუდი ეხურა. შეგახსენებთ, რომ წყვილის რომანის შესახებ ცნობილი გასული წლის ნოემბერში გახდა. მანამდე რამდენიმე თვე მათი ურთიერთობა ფარული იყო. [gallery link="file" ids="105811,105812,105813"] [post_title] => რონალდომ მეგობარ გოგონას დაბადების დღე მდიდრულ რესტორანში აღნიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldom-megobar-gogonas-dabadebis-dghe-mdidrul-restoranshi-aghnishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-02 13:26:44 [post_modified_gmt] => 2017-02-02 09:26:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=105809 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 100836 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-10 12:01:41 [post_date_gmt] => 2017-01-10 08:01:41 [post_content] => კრიშტიანო რონალდოს მიღწევებს კიდევ ერთი შეემატა - იგი 2016 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად აღიარეს. ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონია 9 იანვარს ციურიხში გაიმართა. აღსანიშნავია, რომ ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებაზე ის მარტო არ გამოჩენილა: ცერემონიაზე მას გვერდს 6 წლის ვაჟიშვილი კრიშტიანო რონალდო-უმცროსი და მეგობარი გოგონა, 21 წლის ესპანელი ჯორჯინა როდრიგესი უმშვენებდნენ. ეს საზოგადოებაში მათი პირველი ერთობლივი ოფიციალური გამოჩენა იყო. სამეულმა სიამოვნებით იპოზიორა ფოტოგრაფების წინაშე. დარბაზში კი ბევრი ცნობილი ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის იყო ევა ლონგორია, რომელმაც ფეხბურთელთან ერთად სამახსოვრო ფოტოც გადაიღო. [gallery link="file" columns="4" ids="100837,100838,100840,100841"] [post_title] => კრიშტიანო რონალდო და ჯორჯინა როდრიგესი ოფიციალურად ერთად პირველად გამოჩნდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => krishtiano-ronaldo-da-jorjina-rodrigesi-oficialurad-ertad-pirvelad-gamochndnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-10 12:01:41 [post_modified_gmt] => 2017-01-10 08:01:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=100836 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 75749 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-16 12:56:01 [post_date_gmt] => 2016-09-16 08:56:01 [post_content] => ინტერნეტში ყველაზე პოპულარულ მამაკაცად პორტუგალიის ნაკრების და მადრიდის „რეალის“ წევრი კრიშტიანო რონალდო დაასახელეს, ამის შესახებ ბრიტანული გამოცემა Sport კვლევაზე Apple Tree Communications დაყრდნობით წერს. სპორტსმენის ინტერნეტ-მიმდევრების რაოდენობა 238 მლნ-ს შეადგენს. პორტუგალიელს აღნიშნული რიცხვით უსწრებს მხოლოდ მომღერალი ტეილორ სვიფტი, რომელსაც 248 მლნ „ფოლოუერი“ ჰყავს სოციალურ ქსელებში. ინტერნეტში ყველაზე პოპულარული ადამიანების სამეულს კეტი პერი ასრულებს, მას 219 მიმდევარი ჰყავს. [post_title] => ინტერნეტში ყველაზე პოპულარული მამაკაცი რონალდოა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => internetshi-yvelaze-popularuli-mamakaci-ronaldoa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-16 12:57:25 [post_modified_gmt] => 2016-09-16 08:57:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=75749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 105809 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-02 13:23:23 [post_date_gmt] => 2017-02-02 09:23:23 [post_content] => მაშინ, როდესაც კრიშტიანო რონალდოს ყოფილი მეგობარი გოგო, ირინა შეიკი დედობისთვის ემზადება, ფეხბურთელი პირადი ცხოვრების მოწყობას ცდილობს. სპორტსმენი ჯორჯინა როდრიგესს ხვდება. რამდენიმე დღის წინ, 31 წლის რონალდო ჯორჯინას დაბადების დღეზე პაპარაცებმა დააფიქსირეს. წყვილი მადრიდის ერთ-ერთ მდიდრულ რესტორანთან შენიშნეს, სადაც როდრიგესის 23-ე იუბილე აღნიშნეს. გოგონას შავი ტოპი, მაღალი ჩექმები და ნარისფერი ჯინსი ეცვა, ხოლო შარვალზე „გუჩის“ ქამარი ეკეთა. რონალდოს კი ყავისფერი ქურთუკი, შავი ზედა და შარვალი და ღია ყავისფერი ფეხსაცმელი ეცვა, თავზე კი ქუდი ეხურა. შეგახსენებთ, რომ წყვილის რომანის შესახებ ცნობილი გასული წლის ნოემბერში გახდა. მანამდე რამდენიმე თვე მათი ურთიერთობა ფარული იყო. [gallery link="file" ids="105811,105812,105813"] [post_title] => რონალდომ მეგობარ გოგონას დაბადების დღე მდიდრულ რესტორანში აღნიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ronaldom-megobar-gogonas-dabadebis-dghe-mdidrul-restoranshi-aghnishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-02 13:26:44 [post_modified_gmt] => 2017-02-02 09:26:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=105809 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 28 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 4f02eb9824fef31ff1a7ade33be8ae38 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )