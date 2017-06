კვირკველიამ რუბინს თავი დააღწია: ლოკომ ქართველი გამოისყიდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kvirkvelia [2] => rubini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141221 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kvirkvelia [2] => rubini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141221 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kvirkvelia [2] => rubini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kvirkvelia [2] => rubini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141221) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7078,7080,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141188 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-26 13:14:53 [post_date_gmt] => 2017-06-26 09:14:53 [post_content] => რუსეთში მიმდინარე კონფედერაციის თასზე მასპინძელი გუნდის მეკარის იგორ აკინფეევის ეპიკურმა შეცდომამ ფეხბურთის ისტორიაში კუნგ-ფუს სტილში კლასიკური დარტყმების გახსენების საბაბი მისცა. იგორ აკინფეევმა მექსიკელი ირვინგ ლოსანო არ დაინდო, თუმცა გოლი მაინც გაუშვა. 2010 წლის მუნდიალის ფინალის ცნობილი კადრი. ჰოლანდიელი ნაიჯელ დე იონგი ჩაბი ალონსოს თიშავს. ჰოლანდიელმა მხოლოდ ყვითელი მიიღო. მსაჯმა მოგვიანებით შეცდომა აღიარა. ზლატან იბრაჰიმოვიჩი ყმაწვილობისას ტაეკვანდოთი იყო დაკავებული და ეს ხშირად დახმარებია მოედანზე. საფრანგეთის ჩემპიონატში, „სენტ ეტიენის“ წინააღმდეგ მას სტეფან რიუფე შემოელახა და წითელი ბარათიც დაიმსახურა. „ევერტონის“ ამჟამინდელ მცველ რამირო მორის „რივერ პლეიტში“ თამაშისას აი ასეთების კეთებაც შეეძლო. „ბოკასთან“ მთავარ დერბიში. ერთი წლის წინ „უემბლიზე“ ამხანაგურ მატჩში ბრუნუ ალვეში ჰარი კეინს მოედნის ცენტრში ასე შეხვდა. პირდაპირ წითელი. ბრაზილიის ჩემპიონატშიც აკეთებენ ასე. ისევ სამხრეთ აფრიკის მუნდიალი, ჰოლანდია-ურუგვაის ნახევარფინალი. მარტინ კასერესმა დემი დე ზეუვს კბილი ჩაუტეხა და ყვითელი ბარათი მიიღო. ჩემპიონთა ლიგა-2015/16, ჩელსი-პსჟ. ტიაგო მოტამ და სესკ ფაბრეგასმა თავაზიანობა გაცვალეს. ერიკ კანტონას აი ის ცნობილი დარტყმა. ვისაც უნახავს, არც დაავიწყდება. [post_title] => კუნგ-ფუ ფეხბურთში: როგორ ურტყამენ ფეხბურთში კარატეს სტილში (ფოტოები) „იუვენტუსმა" 400 ათასი ევრო გადაიხადა ზეიმის გაუქმებისთვის. ჩემპიონთა ლიგის ფინალმა ტურინის „იუვენტუსის" ჯიბეს გვარიანად დაარტყა. კლუბმა ერთი მილიონი ევრო დახარჯა ტურინში ზეიმის მოსაწყობად, მაგრამ საბოლოოდ ღონისძიების გაუქმება მოუხდა. უარის მიზეზი გახდა ერთის მხრივ „იუვენტუსის" დამარცხება ფინალში („რეალთან" 1:4) და ასევე ტურინელ გულშემატკივრებს შორის მასობრივი ჩხუბი ფან-ზონაში, რომლის შედეგად 1500 ადამიანმა ტრავმა მიიღო, ხოლო ერთი ქალბატონი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. „ბებერ „ქალბატონს" ჩემპიონთა ლიგის შვიდი ფინალი აქვს წაგებული, რაც ტურნირის ანტირეკორდია. „იუვემ" ბოლო სამ წელიწადში მეორედ გაუშვა ტრებლის გაფორმების შანსი.

[post_title] => ზარალია, როცა ვერ ზეიმობ: იუვენტუსს გაუქმებული საღამო მილიონები დაუჯდა ფიფა 2014 წლის ბრაზილიის მუნდიალზე მონაწილე რუსი ფეხბურთელების საქმეს იძიებს. 34 რუსი ფეხბურთელი (!) დოპინგის მოხმარებაშია ეჭვმიტანილნი, მათ შორის 23 მათგანი (!) ბრაზილიაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე რუსეთის ნაკრების განაცხადში იყო. სწორედ ამ ხალხის საქმეა კონტროლზე აყვანილი. ბრიტანული Daily Mail წერს, რომ გამოძიებამ შესაძლოა 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი (მოგეხსენებათ რუსეთია მასპინძელი), კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც დოპინგის მოხმარებაში მთელი გუნდია ეჭვმიტანილი. გამოცემაში აღნიშნულია, რომ ფიფა "რუს ფეხბურთელებზე დამამტკიცებელ საბუთებსა და დეტალურ ინფორმაციას ფლობს". გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს.

[post_title] => რუსებს ისევ უტევენ: მთელ გუნდს დოპინგის მოხმარებაში ადანაშაულებენ რუსეთში მიმდინარე კონფედერაციის თასზე მასპინძელი გუნდის მეკარის იგორ აკინფეევის ეპიკურმა შეცდომამ ფეხბურთის ისტორიაში კუნგ-ფუს სტილში კლასიკური დარტყმების გახსენების საბაბი მისცა. იგორ აკინფეევმა მექსიკელი ირვინგ ლოსანო არ დაინდო, თუმცა გოლი მაინც გაუშვა. 2010 წლის მუნდიალის ფინალის ცნობილი კადრი. ჰოლანდიელი ნაიჯელ დე იონგი ჩაბი ალონსოს თიშავს. ჰოლანდიელმა მხოლოდ ყვითელი მიიღო. მსაჯმა მოგვიანებით შეცდომა აღიარა. ზლატან იბრაჰიმოვიჩი ყმაწვილობისას ტაეკვანდოთი იყო დაკავებული და ეს ხშირად დახმარებია მოედანზე. საფრანგეთის ჩემპიონატში, „სენტ ეტიენის" წინააღმდეგ მას სტეფან რიუფე შემოელახა და წითელი ბარათიც დაიმსახურა. „ევერტონის" ამჟამინდელ მცველ რამირო მორის „რივერ პლეიტში" თამაშისას აი ასეთების კეთებაც შეეძლო. „ბოკასთან" მთავარ დერბიში. ერთი წლის წინ „უემბლიზე" ამხანაგურ მატჩში ბრუნუ ალვეში ჰარი კეინს მოედნის ცენტრში ასე შეხვდა. პირდაპირ წითელი. ბრაზილიის ჩემპიონატშიც აკეთებენ ასე. ისევ სამხრეთ აფრიკის მუნდიალი, ჰოლანდია-ურუგვაის ნახევარფინალი. მარტინ კასერესმა დემი დე ზეუვს კბილი ჩაუტეხა და ყვითელი ბარათი მიიღო. ჩემპიონთა ლიგა-2015/16, ჩელსი-პსჟ. ტიაგო მოტამ და სესკ ფაბრეგასმა თავაზიანობა გაცვალეს. ერიკ კანტონას აი ის ცნობილი დარტყმა. ვისაც უნახავს, არც დაავიწყდება.

[post_title] => კუნგ-ფუ ფეხბურთში: როგორ ურტყამენ ფეხბურთში კარატეს სტილში (ფოტოები)