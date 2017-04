ლაგოდეხური რეცეპტით მომზადებული ნიგვზიანი და ჯემიანი პასკები – ის, რაც სააღდგომოდ სუფრას აუცილებლად უნდა ამშვენებდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => paska [1] => lagodekhis-paska ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121885 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => paska [1] => lagodekhis-paska ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121885 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5581 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => paska [1] => lagodekhis-paska ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => paska [1] => lagodekhis-paska ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121885) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14691,5581) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 120669 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-06 16:29:42 [post_date_gmt] => 2017-04-06 12:29:42 [post_content] => როგორ მოემზადნენ საკონდიტრო კომპანიები აღდგომის პერიოდისთვის, რამდენი სახეობის პასკას სთავაზებენ მომხმარებელს და რა ღირს სააღდგომო პასკა? ამ კითხვებზე საპასუხოდ ”ფორტუნა” ტრადიციულად რამდენიმე საკონდიტროს წარმომადგენელს ესაუბრა… ევროპული საკონდიტრო “ლე გატო” მომხმარებელს წინა წლის მსგავსად წელსაც 3 სახეობის პასკას სთავაზებს, ფასები კი 10.90 ლარიდან იწყება და 18.50 ლარამდე მერყეობს. როგორც ”ფორტუნას” საკონდიტროში განუცხადეს, აღნიშნული პროდუქციის რეალიზაცია ”ლე გატოს” ობიექტებში ხორციელდება. ”უკვე რამდენიმე დღეა, რაც დავიწყეთ პასკების ცხობა და რეალიზება. ვმუშაობთ შეკვეთებზეც. ვაცხობთ სამი სახეობის პასკას – ქართული ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქიშმიშიანი პასკა, ევროპული პასკა ცუკატებით და შოკოლადის პასკა”, – აღნიშნეს ”ლე-გატოში” . მათივე ინფორმაციით, ”ლე გატო” პროდუქციას მხოლოდ ნატურალური პროდუქტით ამზადებს, ყოველგვარი დანამ ატების გარეშე. შპს ”ტკბილი ქვეყანა” კი მომხმარებელს სააღდგომოდ 11 სახეობის პასკას სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, პასკების ცხობა საკონდიტრომ რამდენიმე კვირაა დაიწყო და მსურველებს ”ტკბილი ქვეყნის” პასკების შეძენა ქვეყნის მასშტაბით არსებულ ყველა დიდ სავაჭრო ქსელსა და მარკეტში შეუძლიათ. ”9 წელია კომპანია მომხმარებელს სააღდგომო პასკებს სთავაზობს. ისევე როგორც გასულ წელს, ახლაც 11 სახეობას ვაცხობთ. გვაქვს პასკები პუდრით, შოკოლადით, მარცეპანით სხვადახვა შეფუთვებში. ყოველწლიურად საკმაოდ დიდი რაოდენობით პასკა ცხვება ჩვენს საკონდიტროში და რეალიზაციაც სრულიად საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება. რაც შეეხება ჩვენი პასკების ღირებულებას, წელს ის 3-დან 8.50 ლარამდე მერყეობს”, – განაცხადეს ”ტკბილ ქვეყანაში”. პასკების არჩევანი დიდია შპს ”გურმეშიც”. კომპანიამ პასკების ცხობა დღეიდან დაიწყო. როგორც ”ფორტუნას” შპს ”გურმეს” დამფუძნებელმა და დირექტორმა, ნინო მამულაშვილმა განუცხადა ”გურმეს” პასკები მისსავე კაფეტერიებში გაიყიდება. ”ამასთან ვმუშაობთ შეკვეთებზეც და გვაქვს უკვე უამრავი შეკვეთა. წელს პასკის რამდენიმე სახეობას შევთავაზებთ მომხმარებელს. გვექნება ქართული ტრადიციული მეთოდით დამზადებული პასკა, ასევე შოკოლადის პასკა და ევროპული ცუკატებით დამზადებული პროდუქციაც. გასაყიდი ფასები კი 5-დან 15 ლარის ფარგლებში იქნება”, - აღნიშნა მამულაშვილმა. სააღდგომოდ მოემზადა ქართული პურ-ფუნთუშეულის მწარმოებელი კომპანია ”იფქლიც”. როგორც აქ განმარტეს, კომპანიის საწარმოში უკვე ერთი კვირაა, პასკების ცხობა აქტიურ ფაზაშია. ამასთან, პროდუქცია სარეალიზაციო ქსელშიც გა მოჩნდა. ”წელს, ისევე როგორც შარშან, "იფქლი" მომხმარებელს სამი ზომის ქიშმიშიან პასკას სთავაზობს. 2017 წლისთვის შევცვალეთ პასკის შეფუთვის დიზაინები. ისინი, ჩვენი მომხმარებლების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, უფრო თანამედროვე, ლამაზი და მყიდველის ინტერესებზე მაქსიმალურად მორგებული გავხადეთ. რაც შეეხება პასკის ზომებს და ფასებს: პატარა - 240 გრამიანი - 2 ლარი ღირს; საშუალო - 320 გრამიანი - 3 ლარი; დიდი - 650 გრამიანი - 5 ლარი; დიდი - 650 გრამიანი-მუყაოს ყუთში - 6 ლარი”, - აღნიშნა ”იფქლის” წარმომადგენელმა მარიამ გოგიშვილმა. მისივე თქმით, ”იფქლის” პასკების შეძენა მომხმარებელს შეუძლია “იფქლის” მაღაზიებსა და თბილისის თითქმის ყველა მაღაზიაში. როგორც აღმოჩნდა, ქალაქის მასშტაბით არსებულმა ყველა დიდმა საკონდიტრომ პასკების ცხობა და რეალიზება უკვე დაიწყო. ბრენდირებული პროდუქციის მინიმალური ღირებულება კი 2 ლარიდან იწყება და 18.50 ლარამდე ადის... [post_title] => სად და რა ფასად შეიძენთ პასკას? სააღდგომო სამზადისი დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-da-ra-fasad-sheidzent-paskas-saaghdgomo-samzadisi-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 16:35:41 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 12:35:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120669 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 47063 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-04-29 11:54:28 [post_date_gmt] => 2016-04-29 07:54:28 [post_content] => სააღდგომო პასკის მომზადების უამრავი რეცეპტი არსებობს. კიდევ უფრო საინტერესოა მათი გაფორმების ხელოვნება. გთავაზოვთ რამდენიმე საინტერესო ვერსიას, რომლითაც თქვენი სააღდგომო სუფრა შეიძლება დაამშვენოთ. ესაა პასკები ყვავილებით, შოკოლადით, უცნაური ფორმებითა და დეკორით. დღეს დიასახლისები სხვადასხვა ქვეყნიდან და კონდიტერები არ ზოგავენ ძალებს, რათა პასკის ყველაზე საინტერესო ვარიაციები შემოგვთავაზონ. აი რამდენიმე მათგანი. [gallery royalslider="1" ids="47064,47065,47066,47067,47068,47069,47070,47071,47072,47073,47074,47075"] [post_title] => სააღდგომო პასკების გაფორმების ორიგინალური იდეები (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saaghdgomo-paskebis-gaformebis-originaluri-ideebi-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-29 11:54:44 [post_modified_gmt] => 2016-04-29 07:54:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=47063 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 47185 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-04-29 10:32:13 [post_date_gmt] => 2016-04-29 06:32:13 [post_content] => როგორ მოემზადნენ საკონდიტრო კომპანიები აღდგომის პერიოდისთვის, რამდენი სახეობის პასკას სთავაზებენ მომხმარებელს და რა ღირს სააღდგომო პასკა? ამ კითხვებზე საპასუხოდ ”ფორტუნა” რამდენიმე საკონდიტროს წარმომადგენელს ესაუბრა… შპს ”ტკბილი ქვეყანა” მომხმარებელს სააღდგომოდ 11 სახეობის პასკას სთავაზებს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, პასკების ცხობა საკონდიტრომ 15 აპრილს დაიწყო და მსურველებს ”ტკბილი ქვეყნის” პასკების შეძენა ქვეყნის მასშტაბით არსებულ ყველა დიდ სავაჭრო ქსელში შეუძლიათ. ”8 წელია კომპანია მომხმარებელს სააღდგომო პასკებს სთავაზობს. წელს 11 სახეობას ვაცხობთ. გვაქვს პასკები პუდრით, შოკოლადით, მარცეპანით სხვადახვა შეფუთვებში. ყოველწლიურად საკმაოდ დიდი რაოდენობით პასკა ცხვება ჩვენს საკონდიტროში და რეალიზაციაც სრულიად საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება”, – განაცხადეს ”ტკბილ ქვეყანაში”. ევროპული საკონდიტრო “ლე გატო” მომხმარებელს წელს 3 სახეობის პასკას სთავაზებს, ფასები კი 9.90 ლარიდან იწყება და 16.90 ლარამდე მერყეობს. როგორც ”ფორტუნას” საკონდიტროს წარმოების მენეჯერმა თამუნა ტოკლიკიშვილმა განუცხადა, აღნიშნული პროდუქციის რეალიზაცია ”ლე გატოს” ობიექტებზე და რამდენიმე მაღაზიაში ხორციელდება. ”ვაცხობთ სამი სახეობის პასკას – ” ქართული ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქიშმიშიანი პასკა, ევროპული პასკა ცუკატებით და შოკოლადის პასკა, რომელსაც მომხმარებელს მხოლოდ ჩვენ ვთავაზობთ”, – აღნიშნა ტოკლიკიშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ”ლე გატო” პროდუქციას მხოლოდ ნატურალური პროდუქტით ამზადებს, ყოველგვარი დანამატების გარეშე. სააღდგომოდ მოემზადა ქართული პურ-ფუნთუშეულის მწარმოებელი კომპანია ”იფქლიც”. როგორც აქ განმარტეს, კომპანია პასკებს საკუთარი საფირმო რეცეპტით აცხობს. „იფქლის“ ქიშმიშიანი პასკები უმაღლესი ხარისხის ფქვილით და სხვადასხვა სახის სანელებლებით მზადდება, რაც ხდის კიდეც მას ასეთ გემრიელს და განუმეორებელს. წელს მომხმარებლებს კომპანიის მიერ წარმოებული სამი ზომის პასკის ხელმისაწვდომ ფასად შეძენება შეუძლიათ. დიდი პასკის (650 გ) ფასი 4 ლარს შეადგენს, საშუალოსი (340 გ) – 2.50 ლარს, პატარა პასკა (240 გ) კი მხოლოდ 1.50 ლარი ეღირება”,-აღნიშნა ”იფქლის” წარმომადგენელმა მარიამ გოგიშვილმა. მისივე თქმით, ”იფქლის” პასკების შეძენა მომხმარებელს შეუძლია “იფქლის” მაღაზიებში და თბილისის თითქმის ყველა მაღაზიაში. პასკების არჩევანი დიდია შპს ”გურმეშიც," კომპანიის პასკები მისსავე საკონდიტროში, ასევე თბილისის დიდ სავაჭრო ქსელებში იყიდება. ”გვაქვს პასკის რამდენიმე სახეობა: ქართული ტრადიციული მეთოდით დამზადებული პასკა, ასევე შოკოლადის პასკა და ევროპული ცუკატებით დამზადებული პროდუქციაც. ფასები კი 10-12 ლარის ფარგლებშია”, – განაცხადეს ”გურმეში”. [post_title] => სააღდგომო პასკების დიდი არჩევანი საკონდიტროებისგან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saaghdgomo-paskebis-didi-archevani-sakonditroebisgan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-29 11:52:56 [post_modified_gmt] => 2016-04-29 07:52:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=47185 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 120669 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-06 16:29:42 [post_date_gmt] => 2017-04-06 12:29:42 [post_content] => როგორ მოემზადნენ საკონდიტრო კომპანიები აღდგომის პერიოდისთვის, რამდენი სახეობის პასკას სთავაზებენ მომხმარებელს და რა ღირს სააღდგომო პასკა? ამ კითხვებზე საპასუხოდ ”ფორტუნა” ტრადიციულად რამდენიმე საკონდიტროს წარმომადგენელს ესაუბრა… ევროპული საკონდიტრო “ლე გატო” მომხმარებელს წინა წლის მსგავსად წელსაც 3 სახეობის პასკას სთავაზებს, ფასები კი 10.90 ლარიდან იწყება და 18.50 ლარამდე მერყეობს. როგორც ”ფორტუნას” საკონდიტროში განუცხადეს, აღნიშნული პროდუქციის რეალიზაცია ”ლე გატოს” ობიექტებში ხორციელდება. ”უკვე რამდენიმე დღეა, რაც დავიწყეთ პასკების ცხობა და რეალიზება. ვმუშაობთ შეკვეთებზეც. ვაცხობთ სამი სახეობის პასკას – ქართული ტრადიციული მეთოდით დამზადებული ქიშმიშიანი პასკა, ევროპული პასკა ცუკატებით და შოკოლადის პასკა”, – აღნიშნეს ”ლე-გატოში” . მათივე ინფორმაციით, ”ლე გატო” პროდუქციას მხოლოდ ნატურალური პროდუქტით ამზადებს, ყოველგვარი დანამ ატების გარეშე. შპს ”ტკბილი ქვეყანა” კი მომხმარებელს სააღდგომოდ 11 სახეობის პასკას სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, პასკების ცხობა საკონდიტრომ რამდენიმე კვირაა დაიწყო და მსურველებს ”ტკბილი ქვეყნის” პასკების შეძენა ქვეყნის მასშტაბით არსებულ ყველა დიდ სავაჭრო ქსელსა და მარკეტში შეუძლიათ. ”9 წელია კომპანია მომხმარებელს სააღდგომო პასკებს სთავაზობს. ისევე როგორც გასულ წელს, ახლაც 11 სახეობას ვაცხობთ. გვაქვს პასკები პუდრით, შოკოლადით, მარცეპანით სხვადახვა შეფუთვებში. ყოველწლიურად საკმაოდ დიდი რაოდენობით პასკა ცხვება ჩვენს საკონდიტროში და რეალიზაციაც სრულიად საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება. რაც შეეხება ჩვენი პასკების ღირებულებას, წელს ის 3-დან 8.50 ლარამდე მერყეობს”, – განაცხადეს ”ტკბილ ქვეყანაში”. პასკების არჩევანი დიდია შპს ”გურმეშიც”. კომპანიამ პასკების ცხობა დღეიდან დაიწყო. როგორც ”ფორტუნას” შპს ”გურმეს” დამფუძნებელმა და დირექტორმა, ნინო მამულაშვილმა განუცხადა ”გურმეს” პასკები მისსავე კაფეტერიებში გაიყიდება. ”ამასთან ვმუშაობთ შეკვეთებზეც და გვაქვს უკვე უამრავი შეკვეთა. წელს პასკის რამდენიმე სახეობას შევთავაზებთ მომხმარებელს. გვექნება ქართული ტრადიციული მეთოდით დამზადებული პასკა, ასევე შოკოლადის პასკა და ევროპული ცუკატებით დამზადებული პროდუქციაც. გასაყიდი ფასები კი 5-დან 15 ლარის ფარგლებში იქნება”, - აღნიშნა მამულაშვილმა. სააღდგომოდ მოემზადა ქართული პურ-ფუნთუშეულის მწარმოებელი კომპანია ”იფქლიც”. როგორც აქ განმარტეს, კომპანიის საწარმოში უკვე ერთი კვირაა, პასკების ცხობა აქტიურ ფაზაშია. ამასთან, პროდუქცია სარეალიზაციო ქსელშიც გა მოჩნდა. ”წელს, ისევე როგორც შარშან, "იფქლი" მომხმარებელს სამი ზომის ქიშმიშიან პასკას სთავაზობს. 2017 წლისთვის შევცვალეთ პასკის შეფუთვის დიზაინები. ისინი, ჩვენი მომხმარებლების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, უფრო თანამედროვე, ლამაზი და მყიდველის ინტერესებზე მაქსიმალურად მორგებული გავხადეთ. რაც შეეხება პასკის ზომებს და ფასებს: პატარა - 240 გრამიანი - 2 ლარი ღირს; საშუალო - 320 გრამიანი - 3 ლარი; დიდი - 650 გრამიანი - 5 ლარი; დიდი - 650 გრამიანი-მუყაოს ყუთში - 6 ლარი”, - აღნიშნა ”იფქლის” წარმომადგენელმა მარიამ გოგიშვილმა. მისივე თქმით, ”იფქლის” პასკების შეძენა მომხმარებელს შეუძლია “იფქლის” მაღაზიებსა და თბილისის თითქმის ყველა მაღაზიაში. როგორც აღმოჩნდა, ქალაქის მასშტაბით არსებულმა ყველა დიდმა საკონდიტრომ პასკების ცხობა და რეალიზება უკვე დაიწყო. ბრენდირებული პროდუქციის მინიმალური ღირებულება კი 2 ლარიდან იწყება და 18.50 ლარამდე ადის... [post_title] => სად და რა ფასად შეიძენთ პასკას? სააღდგომო სამზადისი დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-da-ra-fasad-sheidzent-paskas-saaghdgomo-samzadisi-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 16:35:41 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 12:35:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120669 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e5cac643de57b6793a3ceb769cc81d11 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )