“ლიკა ძალიან ლამაზი და პოპულარული იყო და ალბათ უნდათ, რომ რაღაცა მიაწებონ” – ეკა მამალაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-mamaladze [1] => lika-qavdjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175307 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-mamaladze [1] => lika-qavdjaradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175307 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2545 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eka-mamaladze [1] => lika-qavdjaradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eka-mamaladze [1] => lika-qavdjaradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175307) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2545,20158) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175251 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-13 23:13:16 [post_date_gmt] => 2017-10-13 19:13:16 [post_content] => ეკა ლორთქიფანიძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს ფოტოებს, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრია ასახული. ის ლიკა ქავჟარაძის პანაშვიდზე მიემართებოდა, მანქანა გააჩერა და თავად შეარჩია ყვავილები... პოსტის ავტორი აღნიშნავს: "ეს დღეს საღამოს ლიკა ქავჟარაძის სახლთან ხდებოდა. მაგარია, თვითონ რო ყიდულობს ყვავილებს. ალბათ, ამას ჰქვია პატივისცემა პრემიერი რომ ხარ და შენ თვითონ არჩევ ყვავილებს პანაშვიდისთვის". [post_title] => როგორ არჩევს პრემიერი ლიკა ქავჟარაძის პანაშვიდისთვის ყვავილებს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-archevs-premieri-lika-qavdjaradzis-panashvidistvis-yvavilebs-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 23:14:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 19:14:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175251 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 175154 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-13 16:42:34 [post_date_gmt] => 2017-10-13 12:42:34 [post_content] => საქართველოს პირველი ლედი აქვეყნებს მეგობრის, მსახიობის ლიკა ქავჟარაძის აქამდე უცნობ ფოტოს, რომელიც მაკა ჩიჩუას ქალიშვილის, მაშოს ნათლობაშია გადაღებული. ფოტოს პირველმა ლედიმ შემდეგი სახის წარწერა დაურთო: „მაშოს ნათლობა 25 წლის წინ. ლიკა და მაშკუნა“. როგორც ჩანს, მაკა ჩიჩუა და ლიკა ქავჟარაძე ახალგაზრდობიდან მეგობრობდნენ. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ცნობილი მსახიობი საკუთარ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. მას 14 ოქტომბერს სამების საკათედრო ტაძრიდან გაასვენებენ. ლიკა ქავჟარაძეს ვაკის სასაფლაოზე დაკრძალავენ. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1690575810952825&set=a.191420734201681.48095.100000012660498&type=3&theater [post_title] => მაკა ჩიჩუა საკუთარი ფოტოარქივიდან ლიკა ქავჟარაძის უცნობ ფოტოს აქვეყნებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maka-chichua-sakutari-fotoarqividan-lika-qavdjaradzis-ucnob-fotos-aqveynebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 16:47:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 12:47:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175154 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174904 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 12:44:15 [post_date_gmt] => 2017-10-13 08:44:15 [post_content] => მსახიობ ლიკა ქავჟარაძეს ხვალ, ვაკის სასაფლაოზე, დედის გვერდით დაკრძალავენ. ამის შესახებ კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში განაცხადეს. მათივე ინფორმაციით, ვაკის სასაფლაოზე მსახიობს ხვალ, 15:00 საათზე, დაკრძალავენ. ლიკა ქავჟარაძის პანაშვიდი მის საცხოვრებელ სახლში, აბაშიძის #62-ში დღეს, 17:00 საათიდან გაიმართება. მსახიობს ვაკის სამების ტაძარში კი ხვალ, 12:00 საათზე გადაასვენებენ. ლიკა ქავჟარაძე 11 ოქტომბერს, 58 წლის ასაკში გარდაიცვალა. [post_title] => ლიკა ქავჟარაძეს ვაკის სასაფლაოზე, დედის გვერდით დაკრძალავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lika-qavdjaradzes-vakis-sasaflaoze-dedis-gverdit-dakrdzalaven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 12:44:15 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 08:44:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174904 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175251 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-13 23:13:16 [post_date_gmt] => 2017-10-13 19:13:16 [post_content] => ეკა ლორთქიფანიძე სოციალურ ქსელში ავრცელებს ფოტოებს, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრია ასახული. ის ლიკა ქავჟარაძის პანაშვიდზე მიემართებოდა, მანქანა გააჩერა და თავად შეარჩია ყვავილები... პოსტის ავტორი აღნიშნავს: "ეს დღეს საღამოს ლიკა ქავჟარაძის სახლთან ხდებოდა. მაგარია, თვითონ რო ყიდულობს ყვავილებს. ალბათ, ამას ჰქვია პატივისცემა პრემიერი რომ ხარ და შენ თვითონ არჩევ ყვავილებს პანაშვიდისთვის". [post_title] => როგორ არჩევს პრემიერი ლიკა ქავჟარაძის პანაშვიდისთვის ყვავილებს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-archevs-premieri-lika-qavdjaradzis-panashvidistvis-yvavilebs-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 23:14:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 19:14:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175251 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 21 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3a7d2629d056924470c6e95bd9dcda8b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )