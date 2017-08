ლონდონში კრიკეტის სტადიონიდან ევაკუაცია განხორციელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => evakuacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158854 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => evakuacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158854 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 68 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => evakuacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => londoni [1] => evakuacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158854) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1594,68) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157240 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-26 13:57:50 [post_date_gmt] => 2017-08-26 09:57:50 [post_content] => ტეხასის შტატის ცენტრალურ ნაწილს ქარიშხალი „ჰარვი“ დაატყდა თავს. როგორც დასავლური მედია იუწყება, ბოლო 12 წლის განმავლობაში ტეხასში მსგავსი მასშტაბის ქარიშხალი არ მომხდარა. სინოპტიკოსები ადგილობრივი დროით 23:00 საათზე ძლიერ სტიქიას ელოდებიან. გარდა ამისა, წყალდიდობის საშიშროება არსებობს რამდენიმე ქალაქში. შტატის გუბერნატორ გრეგ ებოტის გადაწყვეტილებით მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ქალაქ როქსპოტიდან 10 000 ადამიანი უკვე ევაკუირებულია. შტატის ცენტრალურ ნაწილში მაგისტრალები გადაიკეტა, შეჩერებულია სატრანსპორტო მოძრაობა. [post_title] => ქარიშხალი და წყალდიდობა ტეხასში - მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია

[post_date] => 2017-08-16 15:11:56

ლონდონში, საუთენდის საერთაშორისო აეროპორტის მახლობლად მდებარე შენობაში აფეთქება მოხდა. ამის შესახებ ინფორმაციას Daily star ავრცელებს. შენობების თავზე სქელი მუქი კვამლი ადის, ადგილზე მუშაობენ მეხანძრეები. აფეთქების გამომწვევ მიზეზებსა და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით არ ვრცელდება. აფეთქებას აეროპორტის მუშაობისთვის ხელი არ შეუშლია. https://twitter.com/YourSouthend/status/897772495390027776

[post_title] => ლონდონის აეროპორტის მახლობლად აფეთქება მოხდა [post_date] => 2017-08-16 12:50:54

ლონდონის ბიგ-ბენი 2021 წლამდე დაადუმეს. ბრიტანეთის დედაქალაქის სიმბოლო მუშაობას მასშტაბური სარემონტო სამუშაოების დასრულების შემდეგ განაგრძობს. ქალაქის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ბიგ-ბენის საათი უკანასკნელად 21 აგვისტოს იმუშავებს და შემდეგ 4 წლით გაჩერდება. აღსანიშნავია, რომ საათს რამდენიმე წელიწადში ერთხელ აახლებენ ხოლმე და ამდენ წელს მან სწორედ ამიტომ გაუძლო. აღსანიშნავია, რომ ამჟამად ბიგ-ბენის მექანიზმის განახლება გეგმიური არ იყო, თუმცა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ მის წყობიდან გამოსვლას აღარ დაელოდოს და მანამდე შეაკეთოს.

[post_title] => ბიგ-ბენი დადუმდა [post_date] => 2017-08-26 13:57:50

ტეხასის შტატის ცენტრალურ ნაწილს ქარიშხალი „ჰარვი" დაატყდა თავს. როგორც დასავლური მედია იუწყება, ბოლო 12 წლის განმავლობაში ტეხასში მსგავსი მასშტაბის ქარიშხალი არ მომხდარა. სინოპტიკოსები ადგილობრივი დროით 23:00 საათზე ძლიერ სტიქიას ელოდებიან. გარდა ამისა, წყალდიდობის საშიშროება არსებობს რამდენიმე ქალაქში. შტატის გუბერნატორ გრეგ ებოტის გადაწყვეტილებით მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. ქალაქ როქსპოტიდან 10 000 ადამიანი უკვე ევაკუირებულია. შტატის ცენტრალურ ნაწილში მაგისტრალები გადაიკეტა, შეჩერებულია სატრანსპორტო მოძრაობა.

[post_title] => ქარიშხალი და წყალდიდობა ტეხასში - მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია