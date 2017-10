მამუკა მდინარაძის განცხადებით, უმრავლესობა ხვალ ვეტოს დაძლევს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mamuka-mdinaradze [1] => prezidentis-veto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174687 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mamuka-mdinaradze [1] => prezidentis-veto ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174687 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 9727 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mamuka-mdinaradze [1] => prezidentis-veto ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mamuka-mdinaradze [1] => prezidentis-veto ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174687) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9727,19634) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174694 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 17:44:24 [post_date_gmt] => 2017-10-12 13:44:24 [post_content] => „პრეზიდენტს სულ 1470 კანონზე აქვს ხელი მოწერილი, ვეტო კი მხოლოდ 10-ზე აქვს დადებული,“ - ასე უპასუხა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა, ანა დოლიძემ, უმრავლესობის წევრის, დავით მათიკაშვილის, განცხადებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი კანონზე ვეტოს დადებით გინესების წიგნშიც შეიძლება შევიდეს. „ვისაც არითმეტიკული უნარები აქვს, მარტივად დაითვლის, რა პროცენტულ რაოდენობასთან გვაქვს საქმე. ამაში საგანგაშო არაფერი არაა, რადგან სხვა საპარლამენტო ქვეყნის პრეზიდენტებს გაცილებით მეტი ვეტო აქვთ დადებული კანონპროექტებზე,“ - განაცხადა დოლიძემ. [post_title] => პრეზიდენტს ვეტო მხოლოდ 10 კანონზე აქვს დადებული - ანა დოლიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidents-veto-mkholod-10-kanonze-aqvs-dadebuli-ana-dolidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 17:44:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 13:44:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174694 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174681 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 17:28:07 [post_date_gmt] => 2017-10-12 13:28:07 [post_content] => „ეს არის თანხმობის ვეტო და მას ჰყავს ორი პატრონი,“ - ამის შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა, ანა დოლიძემ, განაცხადა. დოლიძის თქმით,უმრავლესობის 5 პრინციპული საკითხი ვეტოში არის გათვალისწინებული და, ასევე, ოპოზიციის 20 პარტიისგან შემდგარმა გუნდმა ამაში მონაწილეობა მიიღო. ანა დოლიძე იმედოვნებს, რომ უმრავლესობა ამ თანხმობის შანს ხელიდან არ გაუშვებსს. [post_title] => ეს არის თანხმობის ვეტო და მას ჰყავს ორი პატრონი - ანა დოლიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => es-aris-tankhmobis-veto-da-mas-hyavs-ori-patroni-ana-dolidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 17:28:07 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 13:28:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174681 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174270 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 11:35:43 [post_date_gmt] => 2017-10-12 07:35:43 [post_content] => „საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს სულისკვეთებას და შინაარსს სრულიად ვიზიარებთ,“ - ამის შესახებ “ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთმა ლიდერმა, სალომე სამადაშვილმა, განაცხადა. სამადაშვილის თქმით, იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები სტაბილურად განვითარდეს და ქვეყანა წინ წავიდეს, უმრავლესობას აქვს კიდევ ერთი შანსი, რომ პრეზიდენტის შენიშვნები თვისობრივად განიხილოს. „უმრავლესობას აქვს შანსი, პრეზიდენტის შენიშვნებს არ მიუდგეს ისე, როგორც ისინი პრეზიდენტის ვეტოს ტრადიციულად მხოლოდ ძალის დემონსტრირების თვალსაზრისით უდგებიან და ეს ვეტო მხოლოდ იმიტომ არ დაძლიონ, რომ საკუთარი ძალის დემონსტრირება სურთ. პრეზიდენტის ვეტოს შენიშვნებში კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების და ვენეციის კომისიის შენიშვნები, ასევე საქართველოში სრულიად პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების შეხედულებებია ასახული,“ - განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. [post_title] => საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პრეზიდენტის ვეტოს შინაარსს სრულიად ვიზიარებთ - სალომე სამადაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakonstitucio-cvlilebebze-prezidentis-vetos-shinaarss-sruliad-viziarebt-salome-samadashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 11:35:43 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 07:35:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174270 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174694 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 17:44:24 [post_date_gmt] => 2017-10-12 13:44:24 [post_content] => „პრეზიდენტს სულ 1470 კანონზე აქვს ხელი მოწერილი, ვეტო კი მხოლოდ 10-ზე აქვს დადებული,“ - ასე უპასუხა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა, ანა დოლიძემ, უმრავლესობის წევრის, დავით მათიკაშვილის, განცხადებას, იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი კანონზე ვეტოს დადებით გინესების წიგნშიც შეიძლება შევიდეს. „ვისაც არითმეტიკული უნარები აქვს, მარტივად დაითვლის, რა პროცენტულ რაოდენობასთან გვაქვს საქმე. ამაში საგანგაშო არაფერი არაა, რადგან სხვა საპარლამენტო ქვეყნის პრეზიდენტებს გაცილებით მეტი ვეტო აქვთ დადებული კანონპროექტებზე,“ - განაცხადა დოლიძემ. [post_title] => პრეზიდენტს ვეტო მხოლოდ 10 კანონზე აქვს დადებული - ანა დოლიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidents-veto-mkholod-10-kanonze-aqvs-dadebuli-ana-dolidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 17:44:24 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 13:44:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174694 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 23 [max_num_pages] => 8 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 35b41a2a965144b8e39cf69ab0dfb177 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )