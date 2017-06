“მარსის” შოკოლადის ფილებში ბაქტერია აღმოაჩინეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shokoladi [1] => baqteria-shokoladshi [2] => marsi [3] => baqteria-marsshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137572 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shokoladi [1] => baqteria-shokoladshi [2] => marsi [3] => baqteria-marsshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137572 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1147 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shokoladi [1] => baqteria-shokoladshi [2] => marsi [3] => baqteria-marsshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shokoladi [1] => baqteria-shokoladshi [2] => marsi [3] => baqteria-marsshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137572) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16425,16423,16424,1147) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 108226 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-13 14:26:10 [post_date_gmt] => 2017-02-13 10:26:10 [post_content] => იმპორტირებულ შოკოლადებს კონკურენციას ამიერიდან ახალი, ქართული, ხელნაკეთი შოკოლადები გაუწევს. პროდუქცია ბაზარზე ”სუზეტის შოკოლადის” სახელით ერთი თვეა გამოჩნდა და უკვე დიდი ინტერესი გამოიწვია. როგორც ”ფორტუნას” ხელნაკეთი შოკოლადის მწარმოებლებმა განუცხადეს, "სუზეტის შოკოლადი” არის აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტი და არ შეიცავს ხელოვნურ დანამატებს. ”ამ ეტაპზე გვაქვს სამი სახეობის შოკოლადი: თეთრი, შავი და რძიანი. მომზადების დროს ვიღებთ საუკეთესო ხარისხის იტალიურ საბაზისო შოკოლადს , შემდეგ უკვე არსებულ შოკოლადს ვამუშავებთ, ვაძლევთ სხვადასხვა ფორმას და ამასთან შიგთავსად ვიყენებთ როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ჩირებსა და თხილეულს (ნუში, ნიგოზი, თხილი) ”, - აღნიშნეს "სუზეტის შოკოლადში”. მათივე ცნობით, აღნიშნულ პროდუქციას ბაზარზე ხარისხი და განსხვავებული გემოვნური თვისებები გამოარჩევს. ამ ეტაპზე ”სუზეტის შოკოლადების” რეალიზაცია თბილისში, ტაბიძის #23 -ში მდებარე ხელნაკეთი ნივთების მაღაზიაში ხორციელდება. ამასთან, კომპანია იღებს ონლაინ შეკვეთებსაც და შოკოლადი შემკვეთის ინტერესის გათვალისწინებით მზადდება. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, უახლოეს პერიოდში ”სუზეტის შოკოლადები” სავაჭრო ქსელებშიც გამოჩნდება. თანამშრომლობაზე მოლაპარაკება უკვე მიმდინარეობს სუპერმარკეტების რამდენიმე ქსელთან. ცნობისთვის, ხელნაკეთი შოკოლადების წარმოების იდეა სამ მეგობარს ნინო თოთლაძეს, თამარ კაკუშაძესა და ირმა მესაბლიშვილს ეკუთვნის. ”სუზეტის შოკოლადების” წარმოება კი 2017 წლიდან დაიწყო. ხელნაკეთი შოკოლადი ქართულად: ბაზარზე "სუზეტი" გამოჩნდა

ჰალის უნივერსიტეტის კარდიოვასკულარული და რესპირატორული კვლევების ხელმძღვანელმა, პროფესორმა ელინ მორისმა განაცხადა, რომ შოკოლადი ხველას ამცირებს. ამის შესახებ „ინდეფენდენთი" წერს. მასშტაბური კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ წამლები, რომელიც კაკაოს შეიცავს, ბევრად ეფექტურია, ვიდრე ჩვეულებრივი სამკურნალო პრეპარატები. 2 დღეში შოკოლადისგან შექმნილი წამლებით 163 ადამიანს შეუმცირდა სიმპტომები. ამასთან, ლონდონის სამეფო კოლეჯის მკვლევარებმა კაკაოში აღმოაჩინეს ალკალოიდი თეობრომინი, რომელიც ხველას უკეთესად შველის, ვიდრე კოდეინი, ნივთიერება, რომელსაც უამრავი წამალი შეიცავს. ხველის საუკეთესო წამალი შოკოლადია

ელიტური სავაჭრო ბრენდის მოყვარულები შოკოლადებს ფასდაკლებით შეიძენენ. წინასაახალწლოდ "ელიტ შოკოლადის" პროდუქციაზე სპეციალური აქცია გავრცელდება. როგორც "ფორტუნას" შოკოლადების ცნობილი თურქული ბრენდის საქართველოს წარმომადგენლობაში განუცხადეს, "ელიტ შოკოლადები" გარდა გემოვნური თვისებებისა, შეფუთვითაც გამოირჩევა და ქართულ ბაზარზე მას თავის მომხმარებელი ჰყავს. "ჩვენი შოკოლადები არის 100%-ით პრემიუმ ხარისხის, შესაბამისად, მაღალ საფასო კატეგორიაშია. თუმცა, ფასი ხარისხთან მიმართებაში საკმაოდ დაბალია. ის, ვინც ერთხელ უკვე გასინჯა "ელიტ შოკოლადი", მისი მუდმივი მომხმარებელია. ამიტომ, ქართულ ბაზარზე ჩვენი აუდიტორია გვყავს. გარდა ამისა, ბრენდი თანდათან უფროდაუფრო პოპულარული ხდება და კონკურენციას უწევს როგორც ადგილობრივი წარმოების, ისე იმპორტირებულ პროდუქციას", - განმარტეს "ელიტ შოკოლადის" საქართველოს წარმომადგენლობაში. მათივე ცნობით, სადღესასწაულო დღეებში თურქული წარმოების შოკოლადზე ფასდაკლებების აქცია მუდმივად ვრცელდება. პროდუქციის რეალიზაცია კი სრულიად საქართველოს მასშტაბით დიდ სავაჭრო ქსელებში ხორცილედება: "სპარი", "ფუდმარტი", "იოლი", "ნიკორა", "ნუგეში", "სმარტი", "ფრესკო", "ზღაპარი" და "გუდვილი". როგორც "ელიტ შოკოლადის" წარმომადგენლობაში აღნიშნეს, ამ ეტაპზე სავაჭრო ქსელებში თურქული ბრენდის 30-მდე სახეობის პროდუქცია შედის, გარდა ამისა, წონით იყიდება "ელიტ შოკოლადის" 20-ამდე სახეობა. ამასთან, კომპანია კორპორატიულ შეკვეთებზეც მუშაობს. ცნობისთვის, "ელიტ შოკოლადის" საწარმო თურქეთში, ქალაქ სტამბოლში 1924 წლიდან ფუნქციონირებს. ბრენდი 300-მდე დასახელების პროდუქტს აწარმოებს და მათი ექსპორტი სხვადასხვა ქვეყანაში ხორციელდება. ელიტური სავაჭრო ბრენდის მოყვარულები შოკოლადებს ფასდაკლებით შეიძენენ ხელნაკეთი შოკოლადი ქართულად: ბაზარზე "სუზეტი" გამოჩნდა

იმპორტირებულ შოკოლადებს კონკურენციას ამიერიდან ახალი, ქართული, ხელნაკეთი შოკოლადები გაუწევს. პროდუქცია ბაზარზე "სუზეტის შოკოლადის" სახელით ერთი თვეა გამოჩნდა და უკვე დიდი ინტერესი გამოიწვია. როგორც "ფორტუნას" ხელნაკეთი შოკოლადის მწარმოებლებმა განუცხადეს, "სუზეტის შოკოლადი" არის აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტი და არ შეიცავს ხელოვნურ დანამატებს. "ამ ეტაპზე გვაქვს სამი სახეობის შოკოლადი: თეთრი, შავი და რძიანი. მომზადების დროს ვიღებთ საუკეთესო ხარისხის იტალიურ საბაზისო შოკოლადს , შემდეგ უკვე არსებულ შოკოლადს ვამუშავებთ, ვაძლევთ სხვადასხვა ფორმას და ამასთან შიგთავსად ვიყენებთ როგორც ქართულ, ისე უცხოურ ჩირებსა და თხილეულს (ნუში, ნიგოზი, თხილი) ", - აღნიშნეს "სუზეტის შოკოლადში". მათივე ცნობით, აღნიშნულ პროდუქციას ბაზარზე ხარისხი და განსხვავებული გემოვნური თვისებები გამოარჩევს. ამ ეტაპზე "სუზეტის შოკოლადების" რეალიზაცია თბილისში, ტაბიძის #23 -ში მდებარე ხელნაკეთი ნივთების მაღაზიაში ხორციელდება. ამასთან, კომპანია იღებს ონლაინ შეკვეთებსაც და შოკოლადი შემკვეთის ინტერესის გათვალისწინებით მზადდება. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, უახლოეს პერიოდში "სუზეტის შოკოლადები" სავაჭრო ქსელებშიც გამოჩნდება. თანამშრომლობაზე მოლაპარაკება უკვე მიმდინარეობს სუპერმარკეტების რამდენიმე ქსელთან. ცნობისთვის, ხელნაკეთი შოკოლადების წარმოების იდეა სამ მეგობარს ნინო თოთლაძეს, თამარ კაკუშაძესა და ირმა მესაბლიშვილს ეკუთვნის. "სუზეტის შოკოლადების" წარმოება კი 2017 წლიდან დაიწყო.