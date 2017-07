მაშველებმა ზღვიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გამოიყვანეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zghva [1] => dakhrchoba [2] => makhinjauri [3] => sazghvao-kurorti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148826 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zghva [1] => dakhrchoba [2] => makhinjauri [3] => sazghvao-kurorti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148826 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7041 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zghva [1] => dakhrchoba [2] => makhinjauri [3] => sazghvao-kurorti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zghva [1] => dakhrchoba [2] => makhinjauri [3] => sazghvao-kurorti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148826) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7895,7974,17620,7041) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147955 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-20 20:27:07 [post_date_gmt] => 2017-07-20 16:27:07 [post_content] => გონიოში მაშველებმა 17 წლის ბიჭი გარდაცვლილი იპოვეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ცნობით, ბიჭი შტორმის დროს ზღვაში შევიდა და მაშველები მას რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ. 17 წლის ბიჭი გონიოში დასასვენებლად მეგობრებთან ერთად იმყოფებოდა. ისინი შტორმის დროს ერთად შემიდნენ ზღვაში, თუმცა მაშველებმა სამი ბიჭიდან, მხოლოდ ორის გადარჩენა შეძლეს. 24 საათის განმავლობაში, მაშველებმა ზღვაზე სულ 14 ადამიანი გადაარჩინეს. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს, ეს დღეს შტორმის ერთადერთი მსხვერპლია. შტორმის გამო, 17 წლის ბიჭი დაიხრჩო

2017-04-01

ასწლოვანი ტიტა, რომელიც მახინჯაურში, ზღვის სანაპიროდან რამდენიმე მეტრში წყალში იყო, უკან ხმელეთზე დააბრუნეს. კომპანია "გზის"იურისტის არჩილ ბასილაძის განცხადებით, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" წევრების მიერ გამართულმა აქციამ სამუშაოები შეაფერხა. მისი თქმით, არავითარი ტექნიკური ხარვეზი არ არსებობს. "მომხდარი ინცინდენტის გამო, ბარჟის გამართვა დროულად ვერ მოხერდა. გასვლისათვის სათანადო მომზადება ვერ განხორციელდა. დღეს შტორმია მოსალოდნელი და იძულებული ვართ, რომ ბარჟა დავცალოთ. დაახლოებით ოთხი საათის განმავლობაში გუშინ სამუშაოები შეჩერებული იყო", - აცხადებს არჩილ ბასილაძე. გუშინ მახინჯაურიდან გურიის დენდროლოგიურ პარკში ასწლოვანი ხის გადატანის პროცესს ხმაური მოყვა. ადგილზე ერთიანი "ნაციონალური მოძრაობის" წევრები იმყოფებოდნენ, რომლებიც ხის გადატანის საშუალებას არ აძლევდნენ.

ასწლოვანი ტიტა, რომელიც ზღვის სანაპიროდან რამდენიმე მეტრში წყალში იყო, უკან ხმელეთზე დააბრუნეს 2016-12-21

ფოთის პორტში ბოლო პერიოდში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია საზღვაო ხაზების წარმომადგენლებს შეხვდა. მინისტრმა პორტში სტიქიისგან გამოწვეული შედეგების გამოსასწორებლად მიმდინარე სამუშაოების შესახებ ანგარიში მოისმინა და გაეცნო იმ პრობლემებს, რომელთა წინაშეც გადამზიდავი კომპანიები აღმოჩნდენ. როგორც შეხვედრაზე ითქვა, პორტში გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს და შესაძლოა, ნავსადგურის სრულყოფილი ფუნქციონირება დაგეგმილ ვადაზე ადრე გახდეს შესაძლებელი. „საზღვაო ხაზების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე მინისტრი პირადად გაეცნო იმ პრობლემატიკას, რომლის წინაშეც საზღვაო ხაზები დგანან ფოთის პორტის შეფერხებული საქმიანობიდან გამომდინარე. ჩვენ მათ გავაცანით ინფორმაცია ფოთის პორტში მიმდინარე სამუშაოების შესახებ და ის დამაიმედებელი პროგნოზი, რომ ნაცვლად 27-28 დეკემბრისა, შესაძლოა, ფოთის პორტმა უსაფრთხო დონეს არხში მიაღწიოს რამდენიმე დღით ადრე. მინდა მოგახსენოთ, რომ დღეს უკვე სიღრმე 7 მეტრია, შესაძლოა, დღის ბოლომდე 8 მეტრამდეც იქნას მიღწეული და შევძლოთ უახლოესი 2-3 დღის განმავლობაში ფოთის პორტში რეიდზე მდგარიყველა საკონტეინერო გემის მიღება და მათი ტვირთების დამუშავება" - განაცხადა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ დავით ხუციშვილმა. მისივე თქმით, საზღვაო ხაზების წარმომადგენლებმა ასევე მიიღეს ინფორმაცია ბათუმის პორტისა და ბათუმის საკონტეინერო ტერმინალის მზაობის შესახებ იმისთვის, რომ დამატებითი კრიტიკული საჭიროების შემთხვევაში, იქ გამოიძებნება რესურსი ფოთის პორტიდან გადამისამართებული გემების დამუშავებისთვის. „ჩვენ ასევე შევთანხმდით, რომ მომავალში მსგავსი შესაძლო სიტუაციების დროს კიდევ უფრო მეტი კოორდინაციით, ერთობლივი ძალისხმევით შევძლოთ პრობლემების მოგვარება და ვფიქრობ, რომ შეხვედრა ნაყოფიერი იყო. ჩვენ მუდმივ რეჟიმში გავაგრძელებთ როგორც საზღვაო ხაზებთან, ისე სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან კომუნიკაციას და შევეცდებით, ყოველთვის ოპერატიულები და ეფექტიანები ვიყოთ მათი პრობლემების მოგვარებაში" - აღნიშნა დავით ხუციშვილმა. საზღვაო ხაზების წარმომადგენლებთან შეხვედრას გიორგი გახარიასა და დავით ხუციშვილთან ერთად ეკონომიკის სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს, ჰიდროგრაფიის სამსახურისადა ტრანსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. ფოთის პორტის ფუნქციონირების აღდგენა ვადაზე ადრე იგეგმება 