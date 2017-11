მელანია ტრამპის გასეირნება ჩინეთის დიდ კედელზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => melania-trampi [1] => chinetis-kedeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186357 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => melania-trampi [1] => chinetis-kedeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186357 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5241 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => melania-trampi [1] => chinetis-kedeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => melania-trampi [1] => chinetis-kedeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186357) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21130,5241) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186274 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-11 09:20:48 [post_date_gmt] => 2017-11-11 05:20:48 [post_content] => აშშ-ის პირველმა ლედიმ პეკინის ზოოპარკი მოინახულა. მელანიამ ზოოპარკში შეკრებილ ბავშვებთან ფოტოები გადაიღო. ისინი ჩინეთის და ამერიკის დროშებს აფრიალებდნენ და მღეროდნენ სიმღერას პანდაზე. მომხდარის შესახებ ინფორმაციას Telegraph-ი ავრცელებს.ამ სიმღერების ფონზე, გასაკვირად, უკანა ფონზე თვითონ ბამბუკის დათვიც გამოჩნდა, რომელიც ფოტოკამერებმაც დააფიქსირა. ზოოპარკის თანამშრომელი აცხადებს, რომ ეს პანდა ჩვეულებრივი არ არის. ის უკვე 18 წლისაა, სახელად გუ გუ ჰქვია და ზოოპარკის კეთილი ნების ელჩია. თვითონ პირველი ლედი მომხდარით აღფრთოვანდა და ფოტო თავის Twitter-ის გვერდზეც განათავსა. მელანია ტრამპთან სურათის გადაღება პანდამაც მოისურვა

ამერიკის პრეზიდენტი დონალ ტრამპი მეუღლესთან ერთად იაპონიაში იმყოფება. აზიური ტურნეს ფარგლებში პირველ ლედის საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი აქვს. 47 წლის მელანია ტრამპი იაპონიის პრემიერ–მინისტრის მეუღლესთან ერთად სკოლას ესტურმა, სადაც 300-ზე მეტ სკოლის მოსწავლეს შეხვდა. მოგვიანებით კი მელანია პრემიერის მიერ ორგანიზებულ წვეულებას დაესწრო, სადაც „ვალენტინოს" ულამაზეს წითელ კაბაში გამოცხადდა. აღსანიშნავია, რომ წვეულების მთავარი გმირის სტატუსი მელანიას 28 წლის ჰოუპ ჰიკსმა „წაართვა", რომელიც პრეზიდენტ ტრამპის მრჩეველია კომუნიკაციის დარგში. ჰიკსი წლების მანძილზე ბრენდ „ივანკა ტრამპის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი იყო. ჰოუპ ჰიკსი იაპონიაში პრეზიდენტ ტრამპის ვიზიტთან დაკავშირებით ორგანიზებულ წვეულებაზე საინტერესო იმიჯით წარსდა. ის ელეგანტური პიჯაკითა და ბაფთით იყო წარმოდგენილი. პიარის სპეციალისტს საკმაოდ მკვეთრი მაკიაჟი ამშვენებდა და ამით კიდევ უფრო მეტად იქცევდა საზოგადოების ყურადღებას. რაც შეეხება ჰოუპ ჰიკს, ის 1988 წელს გრინვიჩში დაიბადა. მოდელის პროფესია საკმაოდ ადრე, 11 წლის ასაკში დაიწყო. უნივერისტეტის დასრულების შემდეგ პიარის პროფესიის ათვისებას აქტიურად შეუდგა. ჰოუპმა პრეზიდენტის მრჩევლობამდე დიდი გზა გაიარა. საინტერესოა, რომ ჰოუპის მამა, პოლ ჰიკსი პიარ-სააგენტო Ogilvy-ის ხელმძღვანელი გახლდათ. ივანკა ტრამპი ჰოუპმა 2012 წელს გაიცნო და თანამშრომლობაც მალევე შედგა. დონალ ტრამპის 28 წლის მრჩეველმა სილამაზით მელანია დაჩრდილა

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს საჩუქრად ოქროს სამაჯური, მის მეუღლეს ოქროს ჯვარი გადასცა. სიონის საკათედრო ტაძრის პროტოპრესვიტერის, გიორგი ზვიადაძის განცხადებით, პატრიარქმა პენსებს საჩუქრები აშშ-ს პრეზიდენტისა და პირველი ლედისთვისაც გადასცა. "სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა ილია მეორემ პატივისცემის ნიშნად სტუმარს საჩუქრად გადასცა ოქროს სამაჯური, ასევე მის მეუღლეს – ოქროს ჯვარი, ცნობილი, როგორც თამარის ჯვარი. კათოლიკოს-პატრიარქმა სთხოვა ვიცე-პრეზიდენტს, რომ თუ შეიძლებოდა მას გადაეცა საჩუქარი აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის და პირველი ლედის, მელანია ტრამპისთვის. ვიცე-პრეზიდენტმა დიდი პატივით უპასუხა, რომ ის პირადად გადასცემდა საჩუქრებს აშშ-ის პრეზიდენტსა და პირველ ლედის", - განაცხადა მამა გიორგი ზვიადაძემ. პენსი დონალდ და მელანია ტრამპებს ილია მეორის საჩუქრებს გადასცემს მელანია ტრამპთან სურათის გადაღება პანდამაც მოისურვა

აშშ-ის პირველმა ლედიმ პეკინის ზოოპარკი მოინახულა. მელანიამ ზოოპარკში შეკრებილ ბავშვებთან ფოტოები გადაიღო. ისინი ჩინეთის და ამერიკის დროშებს აფრიალებდნენ და მღეროდნენ სიმღერას პანდაზე. მომხდარის შესახებ ინფორმაციას Telegraph-ი ავრცელებს.ამ სიმღერების ფონზე, გასაკვირად, უკანა ფონზე თვითონ ბამბუკის დათვიც გამოჩნდა, რომელიც ფოტოკამერებმაც დააფიქსირა. ზოოპარკის თანამშრომელი აცხადებს, რომ ეს პანდა ჩვეულებრივი არ არის. ის უკვე 18 წლისაა, სახელად გუ გუ ჰქვია და ზოოპარკის კეთილი ნების ელჩია. თვითონ პირველი ლედი მომხდარით აღფრთოვანდა და ფოტო თავის Twitter-ის გვერდზეც განათავსა.