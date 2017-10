მიენდეთ ინტუიციას – როგორ მივიზიდოთ წარმატება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologis-rchevebi [2] => warmateba [3] => intuicia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177262 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologis-rchevebi [2] => warmateba [3] => intuicia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177262 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 181 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologis-rchevebi [2] => warmateba [3] => intuicia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rchevebi [1] => fsiqologis-rchevebi [2] => warmateba [3] => intuicia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177262) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6054,20476,181,10254) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132402 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-10-18 09:37:03 [post_date_gmt] => 2017-10-18 05:37:03 [post_content] => სტატისტიკით, ოფისის თანამშრომელთა თითქმის ნახევარი კვირაში ერთხელ აუცილებლად აგვიანებს, თავის გასამართლებლად კი, უამრავ მიზეზს იგონებს და ვერ ხვდება, რომ დროთა განმალობაში სწორედ დაგვიანების წყალობით კოლეგებთან ერთად ახლობლებმაც შეიძლება აითვალწუნონ. გთავაზობთ „დამგვიანებელთა“ რამდენიმე ტიპის დახასიათებას, რათა განსაზღვროთ თავად რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებით და შეეცადოთ აღარ ალოდინოთ ადამიანები. * ველური პროკრასტინატორი - ის, ვინც ყველაფერს ასწრებს, თუმცა არააკურატრულად ანაწილებს სამუშაოს და ყველაფერს ავრალურ რეჟიმში ანუ ბოლო წუთს აკეთებს. გარკვეულ შემთხვევაში პროკრასტინაცია (ქცევის ტიპი, რომელიც მოქმედებების ან დავალების მუდმივად გადადებით ხასიათდება) სასარგებლოცაა, რადგან სანამ ადამიანი ერთი შეხედვით არაფერს აკეთებს, მისი გონება ინფორმაციას აგროვებს, რომელიც ერთიანად იქცევა გამზადებულ პროექტად. თუმცა, ამგვარ ქმედებას ნაკლიც ბევრი აქვს, რადგან ამ ტიპის ადამიანებს არაფრით გამოსდით მუშაობის დაწყება, გაურბიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებების მიღებას, უყვართ ყველაფრის „ხვალისთვის“ გადადება და სწორედ ამიტომ აგვიანებენ ხშირად. * პლანოფობი - ის, ვისაც არ უყვარს დაგეგმვა, მკაცრად დადგენილ ვადებში ჩატევა და მნიშვნელოვან საქმესაც მაშინ აკეთებს, როცა შესაფერის განწყობაზეა, ხშირად სამუშაო დაუსრულებელი რჩება, რადგან ავიწყდება დროის გაკონტროლება და სწორედ ამიტომ იგვიანებს ყველგან. * „ადამიანი დროის გარეშე“ - ის, ვინც სხვა განზომილებაში ცხოვრობს და მიაჩნია, რომ დრო არაფერს ნიშნავს. სინამდვილეში, ასეთ ადამიანებს ეშინიათ აღიარონ, რომ არ შეუძლიათ საქმის ბოლომდე მიყვანა ან ზედმეტად ბევრ დროს ხარჯავენ უმნიშვნელო წვრილმანებზე. * „დროში ტანჯული“ - ის, ვისაც სხვისი პრობლემების მოგვარებისას საკუთარი საქმის კეთება ავიწყდება. ამ ტიპის ადამიენები მხოლოდ მანამდე გრძნობენ თავს კოფორტულად, სანამ სხვებს სჭირდებათ, ამიტომ არც საკუთარი დაგვიანება ანაღვლებთ, როცა სხვისი დახმარებაა საჭირო. „დამგვიანებლების" ოთხი ტიპი: რატომ აგვიანებენ ადამიანები მუდმივად

არადროსაა ცუდი დაგეგმოთ პაემანი. თუ საყვარელ ადამიანთან დაუვიწყარი დროის გატარება და გართობა გსურთ , რამდენიმე სახალისო და რომანტიკულ იდეას შემოგთავაზებთ, რომელიც ერთმანეთის უკეთ გაცნობაში და ფულის დაზოგვაშიც დაგეხმარებათ. 1.გაატარეთ დრო დესერტის მომზადებაში ჩვეულებრივ, საჭმლის სახლში მომზადება უფრო იაფი ჯდება, ვიდრე გარეთ ჭამა. გარდა ამისა, ორივე მისცემთ კულინარიულ ნიჭს გამოვლენის საშუალებას და გაიგებთ თუ როგორი მზარეული ხართ. ამ ცდას კი რომანტიკულ ვახშმადაც აქცევთ. 2. ერთად დაკავდით სპორტით ითამაშეთ ერთად კალათბურთი, ფეხბურთი, ფრენბურთი – შეიძლება სულაც არ გამოგდიოდეთ, მაგრამ მთავარია ერთად ყოფნა. ამასთან, ორივე კარგ ფორმაში იქნებით, ერთობლივი ვარჯიში კი მოტივაციას აამაღლებს. 3. ისწავლეთ რამე ერთად ყოველთვის შეიძლება ისეთი აქტივობის გამონახვა, რომელსაც ერთად დაეუფლებით. ეს შეიძლება უცხო ენის შესწავლა ან მუსიკალურ ინსტრუმენტზე დაკვრა იყოს. ამ გზით ბევრ საერთო რამეს აღმოაჩენთ და ახალი ჰობიც თქვენს ურთიერთობას მრავალფეროვანს გახდის 4. მოაწყვეთ პიკნიკი ბუნება ადამიანებში ყოველთვის დადებით ემოციებს აღძრავს. სანამ ჯერ კიდევ თბილი დღეებია, წადით პიკნიკზე. შეარჩიეთ ადგილი, შეადგინეთ მენიუ , შეხვდით მზის ჩასვლას ან ამოსვლას ერთად და დატკბით თავისუფლებით 5. ითამაშეთ ბოულინგი ეს კარგი ადგილია გასართობად და დასასვენებლად. გაიგებთ რამდენად აზარტულია თქვენი საყვარელი ადამიანი, უყვარს თუ არა პირველობა. 6. წაუკითხეთ ერთმანეთს წიგნები იპოვეთ წიგნი, რომელიც ორივეს დაგაინტერესებთ და მონაცვლეობით ხმამაღლა წაუკითხეთ ერთმანეთს. კითხვის დასრულების შემდეგ შეგიძლიათ შინაარსიც განიხილოთ. 7. უყურეთ ვარსკვლავებს ერთად ალბათ, ფილმებში მსგავსი სცენა ხშირად გინახავთ - ერთი შეხედვით ბანალური, თუმცა უნდა ვაღიაროთ ყველაზე რომანტიკული პაემანია - უყუროთ ვარსკვლავებს ერთად. ეს საუკეთესო გზაა საყვარელ ადამიანთან ერთად განსატვირთად. 8. გაისეირნეთ ქუჩებში მოიქეცით ტურისტებივით, რომლებიც პირველად ჩამოვიდნენ ქალაქში. იხეტიალეთ ხელიხელჩაკიდებულებმა, დაათვალიერეთ ქუჩები და მიიღეთ სიამოვნება. უამრავ ახალს მშობლიურ ქალაქშიც აღმოაჩენთ და – ერთმანეთშიც. 9. წადით ლაშქრობაში თუ იმდენად აქტიური ხართ, რომ უბრალოდ ბარში ან კაფეში დასხდომაზე მეტად ღია ცის ქვეშ ხეტიალი და თავგადასავლები გხიბლავთ, საუკეთესო ვარიანტია ლაშქრობაში ერთად გამგზავრება, ხშირად სპონატურად შერჩეული ადგილი ყველაზე ძვირადღირებულ რესტორანში დაგეგმილ პაემანს სჯობს. 10. გაისეირნეთ ველოსიპედით გაისეირნეთ ველოსიპედით ქუჩებში. ეს თქვენი ჯანმრთელობისთვის და ურთიერთობისთვისაც საკმაოდ სასარგებლო იქნება . გარდა ამისა, ირგვლივ უამრავ ლამაზ სანახაობას წააწყდებით [post_title] => 10 მცირებიუჯეტიანი იდეა პაემნისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 10-mcirebiujetiani-idea-paemnistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-07 22:45:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-07 18:45:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172331 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168053 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-27 12:21:46 [post_date_gmt] => 2017-09-27 08:21:46 [post_content] => ბედნიერების ძიებაში ყველა საკუთარ გზას ირჩევს, თუმცა საინტერესოა, არსებობს თუ არა უნივერსალური რეცეპტი „ბედნიერების“ მოსაპოვებლად. გთავაზობთ, რამდენიმე სასარგებლო რჩევას, რომელიც ბედნიერებას თუ არ მოგიტანთ, მისი მიღწევის სწორ გზას მაინც გაჩვენებთ. დილის ყავა - მართალია, უზმოზე ყავის მირთმევა ნაკლებად სასარგებლოა, მაგრამ ბევრისთვის, დილა არომატული სასმელის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია და მთავარი არა კოფეინი, არამედ სასიამოვნო რიტუალი, რამდენიმე მშვიდი წუთი, ცოტა არომათერაპია და ერთგვარი მედიტაციაა. ნაკლები შაქარი - წიგნში „კვირაში ერთი ჩვეულება“ ბრეტ ბლუმენტალი ამტკიცებს, რომ შაქარი „გონების მკვლელია“ და არც ცდება, რადგან თუ მაქსიმალურად შეზღუდავთ ტკბილის მიღებას, კუჭის არასასიამოვნო სიმძიმესაც დაივიწყებთ და გონებაშიც ყველაფერი მოწესრიგებდა. ჩაანაცვლეთ შაქარი თხილით, არაქისის პასტით ან ხილით და ბედნიერებას ზედმეტი კილოგრამებისგან განთავისუფლებაც მოგიტანთ. მუსიკის მოსმენა - მეცნიერები დიდი ხნია ამტკიცებენ, რომ მუსიკის პოზიტიურ გავლენას ადამიანი ჯერ კიდევ დაბადებამდე განიცდის, ახალდაბადებულს მუსიკა ამშვიდებს, გონების განვითარებასა და სწრაფად ჩაძინებაში ეხმარება, ზრდასრულ ასაკში კი, შრომისუნარიანობას, განწყობას ამაღლებს და როგორც აღმოჩნდა ბედნიერებაც მოაქვს. აქციეთ მუსიკა ცხოვრების ნაწილად, გაამრავალფეროვენ საკუთარი მუსიკალური გემოვნება და განსხავვებული მუსიკა ემოციასაც განსხვავებულს გაჩუქებთ. ადრე ადგომა - რა თქმა უნდა, არაა აუცილებელი დილის 6 საათზე წამოვარდნა, მაგრამ არც შეადღემდეა ძილი საჭირო, რადგან სწორედ ბიოლოგიური საათის არევა ხდება მუდმივი მოთენთილობის და უხასიათობის მიზეზი. მოიწესრიგეთ ძილის რეჟიმი, დაიძინეთ და გაიღვიძეთ დროულად, შეასრულეთ მნიშვნელოვანი საქმეები დღის პირველ ნაწილში, საღამოს კი, დაისვენეთ და ისიამოვნეთ. ნაკლები ჭორაობა - არიზონას უნივერსიტეტის მეცნიერების ექსპერიმენტმა დაადასტურა, რომ ის, ვინც სერიოზულ თემებზე საუბრობს, ბევრად ბედნიერია, ვიდრე ის, ვინც გაუთევებლად სხვაზე ჭორაობს. იმეგობრეთ ინტელექტუიალებთან, შეარჩიეთ სასაუბროდ საინტერესო, სერიოზული თემები, ნაკლებად განიხილკეთ სხვისი ცხოვრების წვრილმანები და დარწმუნდებით, რომ საკუთარი ცხოვრებითაც კმაყოფილი ხართ. 10 მცირებიუჯეტიანი იდეა პაემნისთვის

ბედნიერების ძიებაში ყველა საკუთარ გზას ირჩევს, თუმცა საინტერესოა, არსებობს თუ არა უნივერსალური რეცეპტი „ბედნიერების" მოსაპოვებლად. გთავაზობთ, რამდენიმე სასარგებლო რჩევას, რომელიც ბედნიერებას თუ არ მოგიტანთ, მისი მიღწევის სწორ გზას მაინც გაჩვენებთ. დილის ყავა - 5 ჩვეულება, რომელიც გაგაბედნიერებთ