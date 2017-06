„მოჯოს“ სოლისტი იან დესტალი საქართველოშია – როგორ უმასპინძლეს მუსიკოსს „შატო მუხრანში“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => oqros-talgha [1] => modjo [2] => ian-destali [3] => mojo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139640 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => oqros-talgha [1] => modjo [2] => ian-destali [3] => mojo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139640 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15492 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => oqros-talgha [1] => modjo [2] => ian-destali [3] => mojo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => oqros-talgha [1] => modjo [2] => ian-destali [3] => mojo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139640) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16404,16403,16621,15492) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139589 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-19 14:14:51 [post_date_gmt] => 2017-06-19 10:14:51 [post_content] => წლის სიმღერის კონკურსი „ოქროს ტალღა“ უკვე მეოთხე წელია იმართება - მისი ორგანიზატორია რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა“, რომლის ოთხივე რადიოსადგური წლის განმავლობაში ყველაზე მეტ ქართულ სიმღერას სთავაზობს პრემიერებისთვის საკუთარ ეთერს და სწორედ „ფორტუნას“, „ფორტუნა პლუსის“, „ავტორადიოს“ და რაც მთავარია, „არ დაიდარდოს“ ეთერში შესული სიმღერებიდან 125 კონკურსანტი კომპოზიცია მონაწილეობს წლევანდელ „ოქროს ტალღაში“. მათგან საუკეთესოებს ხვალ, 20 ივნისს, მთაწმინდის პარკში დაგეგმილ შემაჯამებელ ღონისძიებაზე დაასახელებენ. სულ 17 ნომინაციაში გამარჯვებული გამოვლინდება. ჟიურის წევრების ვინაობას, ტრადიციულად, დაჯილდოვების დღეს გამოაცხადებენ, თუმცა ჰოლდინგმა ერთი გამონაკლისი დაუშვა. ვრცლად (ვიდეო) [post_title] => ვალერი მელაძე „ოქროს ტალღის“ ჟიურის წევრია - „გამარჯობა, საქართველო!..“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => valeri-meladze-oqros-talghis-djiuris-wevria-gamarjoba-saqartvelo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 14:14:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 10:14:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139589 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139109 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-16 11:57:18 [post_date_gmt] => 2017-06-16 07:57:18 [post_content] => "რუსთავი 2"-ის დილის გადაცემამ თავისი ეთერი "ოქროს ტალღის" მიმოხილვას დაუთმო. მისი სტუმრები იყვნენ წლის სიმღერის დაჯილდოების ავტორის, რადიოჰოლდინგ "ფორტუნას" პიარის სამსახურის უფროსი, თათა სადრაძე, "ფორტუნას" მუსიკალური წამყვანი და ასევე ღონისძიების ერთ-ერთი წამყვანი, ნია მოძმანაშვილი და ჯგუფ "new one"- ის წევრები, დათუნა ბარნაბიშვილი და თიკა ბალანჩინი. თათა სადრაძემ ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ წელს "ფორტუნას" 20 წელი უსრულდება და წლის სიმღერის დაჯილდოება, რომელიც უკვე მეოთხედ იმართება, გამორჩეული იქნება. მისი სპეციალური სტუმარი გახლავთ "მოჯოს" "ოქროს ხმად" წოდებული იან დესტალი. ნია მოძმანაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს იქნება საღამო, რომელიც დამსწრე საზოგადოებას არასდროს დაავიწყდება. როგორც ნიამ აღნიშნა, "ოქროს ტალღაზე" მისულ სტუმრებს დახვდებათ "უფრო მეტი დღესასწაული". დათუნა ბარნაბიშვილმა ასევე ისაუბრა ამ ღონისძიების მნიშვნელობაზე და ხაზი გაუსვა იმას, რომ მუსიკოსებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა მათი შექმნილი პროდუქტი ფასდება. " კარგია, რომ ეს კონკურსი ტარდება და მივესალმები, რომ ჩვენც ვმონაწილეობთ. დიდი მადლობა "ფორტუნას", რომელიც აკეთებს ამ საქმეს. ეს ძალიან დიდი ბიძგი იქნება ყველასთვის, ვინც ამ სფეროში მუშაობს". თიკა ბალანჩინის თქმით, მისი ჯგუფის წევრები ენთუზიაზმით ელოდებიან "ოქროს ტალღას". შეგახსენებთ, რომ წლის სიმღერის დაჯილდოება 20 ივნისს მთაწმინდის პარკში გაიმართება. [video width="720" height="528" mp4="http://fortuna.ge/oqrostalga/wp-content/uploads/2017/06/myvideo-rustavi2.mp4"][/video] [post_title] => "რუსთავი 2" "ოქროს ტალღის" შესახებ - "უფრო მეტი დღესასწაული და საღამო, რომელსაც სიამოვნებით გაიხსენებთ..." [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-2-oqros-talghis-shesakheb-ufro-meti-dghesaswauli-da-saghamo-romelsac-siamovnebit-gaikhsenebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 14:48:30 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 10:48:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139109 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137423 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-09 12:41:27 [post_date_gmt] => 2017-06-09 08:41:27 [post_content] => „ოქროს ტალღა“ 2017-ის სამზადისი აქტიურად მიმდინარეობს, რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა“ წლის სიმღერის დაჯილდოვებასთან ერთად, 20 წლის იუბილესაც ზეიმობს. ჰოლდინგის შემადგენლობაში ოთხი რადიო - „ფორტუნა“, „ფორტუნა პლუსი“, „არ დაიდარდო“, „ავტორადიო“ და ტელევიზია „მიუზიკბოქსია“. 20 ივნისს, მთაწმინდის პარკში გრანდიოზული ღონისძიება გაიმართება, სადაც წლის სიმღერასაც გამოავლენენ, ასევე გამარჯვებულებს სხვადასხვა კატეგორიაში და ამასთან, საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მედიაჰოლდინგის იუბილესაც აღნიშნავენ. „ოქროს ტალღაზე“ ქართული შოუბიზნესის ყველა ვარსკვლავი შეიკრიბება, თუმცა საღამოს ორგანიზატორებს ერთი საინტერესო სიუპრიზი აქვთ დამსწრეებისთვის - ღონისძიებაზე „ფორტუნას“ 20 წლის იუბილეს ფრანგული ელექტრონული დუოს „Modjo“-ს წევრი, იან დესტალი მიულოცავს. მან სპეციალური ვიდეომიმართვაც ჩაწერა, სადაც აღნიშნავს, რომ ამ ღონისძიების სტუმარი და მონაწილე იქნება. იან დესტალი ამბობს: „გამარჯობა, საქართველო!.. ეს არის იან დესტალი „მოჯოდან“. მინდა, რადიო „ფორტუნას“ 20 წლის იუბილე მივულოცო და ძალიან ბედნიერი ვარ გამოვაცხადო ჩემი ვიზიტის შესახებ „ოქროს ტალღაზე“, სადაც სპეციალური სტუმარი ვიქნები, იქ შევხვდებით“. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/MOJO-MIMARTVA.mp4"][/video] [post_title] => Modjo „ფორტუნას" 20 წლის იუბილეს ულოცავს - „შევხვდებით „ოქროს ტალღაზე" (ვიდეო)