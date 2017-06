ნარმანია: ესტაკადის მშენებლობა 87 ხე–მცენარის გადასარჩენად შევაჩერეთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gamwvaneba [1] => kheebis-mochra [2] => narmania [3] => tbilisis-gamwvaneba [4] => estakada [5] => milioni-khe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138471 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gamwvaneba [1] => kheebis-mochra [2] => narmania [3] => tbilisis-gamwvaneba [4] => estakada [5] => milioni-khe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138471 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4597 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gamwvaneba [1] => kheebis-mochra [2] => narmania [3] => tbilisis-gamwvaneba [4] => estakada [5] => milioni-khe ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gamwvaneba [1] => kheebis-mochra [2] => narmania [3] => tbilisis-gamwvaneba [4] => estakada [5] => milioni-khe ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138471) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15376,4597,4701,16023,9535,13109) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135749 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 14:20:16 [post_date_gmt] => 2017-06-01 10:20:16 [post_content] => ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, გზის გამყოფ ზოლზე მდებარე ხეივნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ერთკილომეტრიან გზის გამყოფ ზოლში, მოეწყობა საზაფხულო ფურნიტურები, დაიდგმება სკამები, მოეწყობა სასეირნო ბილიკები და საბავშვო გასართობი ატრაქციონები. მერიის ცნობით, ტერიტორიაზე ჩატარდება არსებული ხეების სხვლა-ფორმირება. მოეწყობა სარწყავი სისტემა, დაიგება რულონური გაზონი და დაირგვება 5800 ძირი დეკორატიული ბუჩქი. აღდგება განათების სისტემა, დამონტაჟდება ლამპიონები. ხეივნის რეაბილიტაცია მიმდინარე წლის აგვისტოს თვის პირველ ნახევარში დასრულდება. მიმდინარე სამუშაოებს თბილისის მერის მოადგილე გიგა ნიკოლეიშვილი, მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროს გოგა წერეთელთან დაესწრნენ. [post_title] => ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ერთკილომეტრიანი ხეივნის მოეწყობა აგვისტოში დასრულდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vadja-fshavelas-gamzirze-ertkilometriani-kheivnis-moewyoba-agvistoshi-dasruldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 14:20:16 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 10:20:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134016 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 12:15:21 [post_date_gmt] => 2017-05-25 08:15:21 [post_content] => რიყის პარკში ხეები გახმა - ადგილიდან LIVE სტრიმი "ახალი საქართველოს" წარმომადგენლებმა სოციალურ ქსელში გაუშვეს. როგორც პარტიის ერთ–ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ ეს მიზანმიმართული მავნებლობაა, რადგან ხეები მოუვლელობის გამო გახმა. მისი თქმით ადგილი დაჭაობებულია. ვაშაძის აზრით, ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. ის თბილისის მერისგან დავით ნარმანიასგან განმარტებებს ითხოვს. "ფორტუნა" ამ საკითხზე მერიას დაუკავშირდა, თუმცა ჯერჯერობიოთ კონკრეტული პასუხი ვერ მიიღო. როგორც დედაქალაქის მთავრობაში განაცხადეს, ისინი კომენტარს მოგვიანებით გაავრცელებენ. [post_title] => რიყის პარკში 200-ზე მეტი ხე გახმა (LIVE) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => riyis-parkshi-200-ze-meti-khe-gakhma-live [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 12:22:55 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 08:22:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134016 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127513 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-04 12:04:28 [post_date_gmt] => 2017-05-04 08:04:28 [post_content] => ვაშლიჯვრიდან გელოვანის გამზირზე ჩამავალი ესტაკადის მშენებლობა 2017 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის. ამის შესახებ "ფორტუნას" თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს. კეთილმოწყობის სამსახურში ამბობენ, რომ ესტაკადის პროექტი უკვე შემუშავებულია, თუმცა როდის დაიწყება მისი მშენებლობა არ იციან. ამ ესტაკადის მშენებლობა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 2016 წლის 28 დეკემბერს დააანონსა და აღნიშნა, რომ ეს დედაქალაქისთვის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი საინჟინრო ნაგებობა უნდა ყოფილიყო. დავით ნარმანიამ აღნიშნა, რომ თბილისის ბიუჯეტიდან საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა-აღდგენა-რეკონსტრუქციისთვის, 2017 წელს 24 მლნ ლარზე მეტი დაიხარჯება. [post_title] => ვაშლიჯვრიდან გელოვანის გამზირზე ჩამავალი ესტაკადის მშენებლობა გადაიდო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vashlijvridan-gelovanis-gamzirze-chamavali-estakadis-mshenebloba-gadaido [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 12:04:28 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 08:04:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127513 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135749 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-01 14:20:16 [post_date_gmt] => 2017-06-01 10:20:16 [post_content] => ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, გზის გამყოფ ზოლზე მდებარე ხეივნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ერთკილომეტრიან გზის გამყოფ ზოლში, მოეწყობა საზაფხულო ფურნიტურები, დაიდგმება სკამები, მოეწყობა სასეირნო ბილიკები და საბავშვო გასართობი ატრაქციონები. მერიის ცნობით, ტერიტორიაზე ჩატარდება არსებული ხეების სხვლა-ფორმირება. მოეწყობა სარწყავი სისტემა, დაიგება რულონური გაზონი და დაირგვება 5800 ძირი დეკორატიული ბუჩქი. აღდგება განათების სისტემა, დამონტაჟდება ლამპიონები. ხეივნის რეაბილიტაცია მიმდინარე წლის აგვისტოს თვის პირველ ნახევარში დასრულდება. მიმდინარე სამუშაოებს თბილისის მერის მოადგილე გიგა ნიკოლეიშვილი, მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროს გოგა წერეთელთან დაესწრნენ. [post_title] => ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ერთკილომეტრიანი ხეივნის მოეწყობა აგვისტოში დასრულდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vadja-fshavelas-gamzirze-ertkilometriani-kheivnis-moewyoba-agvistoshi-dasruldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-01 14:20:16 [post_modified_gmt] => 2017-06-01 10:20:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 31 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b157b495b3b0221fa276ed03ad18a337 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )