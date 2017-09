Nicolas Jaar თბილისში, დაგეგმილთან ერთად, კიდევ ერთ კონცერტს გამართავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nicolas-jaar ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164976 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nicolas-jaar ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164976 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18415 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nicolas-jaar ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nicolas-jaar ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164976) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18415) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155361 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-21 16:28:12 [post_date_gmt] => 2017-08-21 12:28:12 [post_content] => ელექტრონული მუსიკა, ციფრული ხელოვნება და სივრცე - განათებისა და ხმის სინთეზის მოყვარულ მსმენელებს 21 სექტემბერს მულტიფუნქციურ საკონცერტო დარბაზ Spacehall-ში Nicolas Jaar-ის შემოქმედების მოსმენა შეეძლებათ. ეს ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი დღეს ელექტრონული მუსიკისა და ციფრული ხელოვნების ფესტივალების სერია Decoder-ის პრეზენტაციაზე გახდა. Decoder-ის პროექტის მენეჯერ მირიან ჯეჯელავას თქმით, ერთდღიანი ფესტივალის მუსიკალური პროგრამა ელექტრონული მუსიკის სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს და სცენის გამორჩეული სახელის მქონე საერთაშორისო და ადგილობრივი არტისტებისგან იქნება დაკომპლექტებული: „ფესტივალის მუსიკალური პროგრამა ელექტრონული მუსიკის სხვადასხვა მიმართულებისგან შედგება და ისეთ სახელებს უმასპინძლებს, რომლებიც, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო მუსიკალურ სივრცეში დღეისათვის მუსიკალურ ამინდს ქმნიან“, - აღნიშნა მირიან ჯეჯელავამ. „Decoder-ის“ კონცეფცია ელექტრონული მუსიკის და ციფრული ხელოვნების სფეროში არსებული ტექნოლოგიების და ინოვაციების ფართოდ გავრცელებას ემყარება. მუსიკოსებს, მხატვრებს და ინჟინრებს შესაძლებლობა ექნებათ, საკუთარი ხედვა და გამოცდილება მსმენელს გაუზიარონ. Decoder-ის პირველი სერია 21 სექტემბერს Spacehall-ში ელექტრონული მუსიკის უმნიშვნელოვანეს ფიგურას - Nicolas Jaar-ს უმასპინძლებს, რომლის შემოქმედებას, Spacehall-ის წარმომადგენლის ნაჯა ორაშვილის თქმით, პროფესიული მუსიკალური განათლებისა და მრავალფეროვანი გამოცდილების გამო განსაკუთრებული შინაარსი აქვს: „პირველი საღამოს შემსრულებელი იქნება Nicolas Jaar-ი, რომელიც ელექტრონული მუსიკის სცენაზე ერთერთი ყველაზე გამორჩეულია. ის აღიარებულია თანამედროვე სცენაზე. მისი სადებიუტო ალბომი Space is only noise 2011 წელს Residents Advisor-ის, Mixmag-ისა და Crack Mag-ის მიერ წლის საუკეთესო ალბომად დასახელდა, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი მას საუკეთესო ცოცხალი შესრულების მქონე არტისტის ტიტული ჰქონდა“, - განაცხადა ნაჯა ორაშვილმა. ასე დაიწყება ფესტივალების სერია. ივენთი ყოველთვიურად სხვადასხვა ლოკაციაზე გაიმართება, შესაბამისად, მსმენელს შესაძლებლობა ექნება, მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი ფიგურების ტრეკები მოისმინოს და გაიზიაროს. ივენთი 21 სექტემბერს, საღამოს 10 საათზე დაიწყება და 2-2.5 საათს გასტანს. ბილეთები Spacehall-ის საიტზე იყიდება. ფესტივალის ორგანიზატორთა თქმით, ბილეთების ფასი სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით განისაზღვება და ის 60, 70 და 80 ლარს შეადგენს. [post_title] => Nicolas Jaar-ს Spacehall 21 სექტემბერს უმასპინძლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nicolas-jaar-s-spacehall-21-seqtembers-umaspindzlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 16:28:12 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 12:28:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155361 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 155361 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-21 16:28:12 [post_date_gmt] => 2017-08-21 12:28:12 [post_content] => ელექტრონული მუსიკა, ციფრული ხელოვნება და სივრცე - განათებისა და ხმის სინთეზის მოყვარულ მსმენელებს 21 სექტემბერს მულტიფუნქციურ საკონცერტო დარბაზ Spacehall-ში Nicolas Jaar-ის შემოქმედების მოსმენა შეეძლებათ. ეს ინფორმაცია საზოგადოებისთვის ცნობილი დღეს ელექტრონული მუსიკისა და ციფრული ხელოვნების ფესტივალების სერია Decoder-ის პრეზენტაციაზე გახდა. Decoder-ის პროექტის მენეჯერ მირიან ჯეჯელავას თქმით, ერთდღიანი ფესტივალის მუსიკალური პროგრამა ელექტრონული მუსიკის სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს და სცენის გამორჩეული სახელის მქონე საერთაშორისო და ადგილობრივი არტისტებისგან იქნება დაკომპლექტებული: „ფესტივალის მუსიკალური პროგრამა ელექტრონული მუსიკის სხვადასხვა მიმართულებისგან შედგება და ისეთ სახელებს უმასპინძლებს, რომლებიც, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო მუსიკალურ სივრცეში დღეისათვის მუსიკალურ ამინდს ქმნიან“, - აღნიშნა მირიან ჯეჯელავამ. „Decoder-ის“ კონცეფცია ელექტრონული მუსიკის და ციფრული ხელოვნების სფეროში არსებული ტექნოლოგიების და ინოვაციების ფართოდ გავრცელებას ემყარება. მუსიკოსებს, მხატვრებს და ინჟინრებს შესაძლებლობა ექნებათ, საკუთარი ხედვა და გამოცდილება მსმენელს გაუზიარონ. Decoder-ის პირველი სერია 21 სექტემბერს Spacehall-ში ელექტრონული მუსიკის უმნიშვნელოვანეს ფიგურას - Nicolas Jaar-ს უმასპინძლებს, რომლის შემოქმედებას, Spacehall-ის წარმომადგენლის ნაჯა ორაშვილის თქმით, პროფესიული მუსიკალური განათლებისა და მრავალფეროვანი გამოცდილების გამო განსაკუთრებული შინაარსი აქვს: „პირველი საღამოს შემსრულებელი იქნება Nicolas Jaar-ი, რომელიც ელექტრონული მუსიკის სცენაზე ერთერთი ყველაზე გამორჩეულია. ის აღიარებულია თანამედროვე სცენაზე. მისი სადებიუტო ალბომი Space is only noise 2011 წელს Residents Advisor-ის, Mixmag-ისა და Crack Mag-ის მიერ წლის საუკეთესო ალბომად დასახელდა, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში კი მას საუკეთესო ცოცხალი შესრულების მქონე არტისტის ტიტული ჰქონდა“, - განაცხადა ნაჯა ორაშვილმა. ასე დაიწყება ფესტივალების სერია. ივენთი ყოველთვიურად სხვადასხვა ლოკაციაზე გაიმართება, შესაბამისად, მსმენელს შესაძლებლობა ექნება, მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი ფიგურების ტრეკები მოისმინოს და გაიზიაროს. ივენთი 21 სექტემბერს, საღამოს 10 საათზე დაიწყება და 2-2.5 საათს გასტანს. ბილეთები Spacehall-ის საიტზე იყიდება. ფესტივალის ორგანიზატორთა თქმით, ბილეთების ფასი სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით განისაზღვება და ის 60, 70 და 80 ლარს შეადგენს. [post_title] => Nicolas Jaar-ს Spacehall 21 სექტემბერს უმასპინძლებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nicolas-jaar-s-spacehall-21-seqtembers-umaspindzlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 16:28:12 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 12:28:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155361 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 888f91e493c62b2b818b0f408a077961 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )