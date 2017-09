ნინოს ჯვარი მოხსნეს: ქართველი ძიუდოსტი შეჯიბრებიდან ჯვრის გამო მოხსნეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudo [2] => nino-odzelashvili [3] => jvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159387 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudo [2] => nino-odzelashvili [3] => jvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159387 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudo [2] => nino-odzelashvili [3] => jvari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudo [2] => nino-odzelashvili [3] => jvari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159387) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (837,18810,15870,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159367 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-02 10:48:22 [post_date_gmt] => 2017-09-02 06:48:22 [post_content] => დღეს საქართველოს ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეშვიდე შეხვედრაში ირლანდიას უმასპინძლებს. 1 სექტემბერს, ჩვენმა გუნდმა „დინამო არენაზე“ მატჩისწინა ბოლო ვარჯიში გამართა. საწვრთნელი პროცესი ერთ საათს გაგრძელდა. ვარჯიშამდე კი უკვე ტრადიციულად, ეროვნული გუნდის დებიუტანტმა გუნდისგან სამახსოვრო საჩუქარი მიიღო. თბილისის ლოკომოტივის ფეხბურთელს ირაკლი სიხარულიძეს, გურამ კაშიამ ნაკრების სახელით სიმბოლური ვიმპელი გადასცა. შეგახსენებთ, რომ ირლანდიასთან შეხვედრას ყვითელი ბარათების გამო ჯაბა კანკავა გამოტოვებს, ტრავმისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო კი, გიორგი ლორია და ნიკა კაჭარავა მზადების პროცესს გამოაკლდნენ. ჯიმი ტაბიძე,რომელიც 21 წლამდე ნაკრებში იყო, ეროვნულ გუნდს უკვე დაუბრუნდა და მომდევნო ოფიციალური მატჩისთვის მოემზადება. პოტენციალი გვაქვს, მაგრამ... ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა, ვლადიმირ ვაისმა მატჩისწინა პრესკონფერენცია გამართა. მედიის წარმომადგენელთა შეკითხვებს გურამ კაშიამაც უპასუხა. „ჯერჯერობით სამი ქულა არ მოგვიპოვებია და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ყველა დარჩენილი შეხვედრა პრინციპულია. იმედი მაქვს, ქართულ ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის კარგ თამაშს ჩავატარებთ და მათ გავახარებთ. ყოველთვის ვამბობ, რომ პოტენციალი ჩვენს ნაკრებს აქვს, მაგრამ შედეგი მოგებული თამაშებით განისაზღვრება. შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი ნაკრები ირლანდიასთან ბოლომდე დაიხარჯება. ირლანდიის წინააღმდეგ თამაში მარტივი არასდროსაა, რადგან ისინი ფიზიკურად ძლიერები არიან. თუმცა შეუძლებელი არაფერია. დუბლინში და კარდიფში კარგი თამაშები ჩავატარეთ, მაგრამ დადებით შედეგს ვერ მივაღწიეთ. მნიშვნელოვანია, რომ პირველი გოლი ჩვენ გავიტანოთ. საშინაო შეხვედრებში ყოველთვის არაჩვეულებრივი ატმოსფერო გვაქვს და ვიმედოვნებთ დადებითი შედეგის ჩვენებას შევძლებთ", - ვლადიმირ ვაისი. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ არ ვთამაშობთ "მინდა კალათბურთელებს დიდი წარმატება მივულოცო, ვარჯიშის მერე რაც მოვასწარით, ყველამ ვუყურეთ. გვეამაყება ყველა წარმატება, თუნდაც 19-წლამდელთა ნაკრები, რომლებმაც ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშეს. ერთ ტაიმის მაღალ დონეზე თამაშის მიზეზი სხვადასხვაა, რისი დასახელებაც შემიძლია, იგივე სათამაშო პრაქტიკის არქონა. როდესაც არ თამაშობ კლუბში სისტემატურად, რთულია ითამაშო ნაკრებში 90 წუთი. სამწუხაროდ, ბევრ ფეხბურთელს არ გვაქვს, ან არ აქვს ეს პრაქტიკა, ეს არის სწორედ ჩვენთვის პრობლემა, ეს არის პრობლემა მწვრთნელისთვისაც. უნდა შევეცადოთ უკეთესად თამაში შევძლოთ და ეს პირველ რიგში შედეგში ავსახოთ“, - გურამ კაშია. საქართველო - ირლანდიის მატჩი 20:00 საათზე დაიწყება. https://www.youtube.com/watch?v=w3P4uOgXyxg [post_title] => ჯერ ჩვენ უნდა გავიტანოთ: კარგად კი ვთამაშობთ, მაგრამ რომ ვერ ვიგებთ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jer-chven-unda-gavitanot-kargad-ki-vtamashobt-magram-rom-ver-vigebt-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-02 10:50:51 [post_modified_gmt] => 2017-09-02 06:50:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159367 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 159351 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-02 10:24:05 [post_date_gmt] => 2017-09-02 06:24:05 [post_content] => 2019 წლის ევროპის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი შეხვედრა საქართველოს 21 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრებმა გორში, პოლონეთის ნაკრების წინააღმდეგ გამართა და უშანსოდ წააგო - 0:3. პირველი ტაიმი სტუმართა უპირატესობით წარიმართა და გატანილი გოლების გარეშე დასრულდა. ანგარიშის გახსნის საშუალება ჩვენებსაც ჰქონდათ, თუმცა გიორგი ბერიძემ შანსის გამოყენება ვერ მოახერხა. მეორე ტაიმი საქართველომ აქტიურად დაიწყო, მაგრამ 58-ე წუთზე ბერიძის ჯარიმის გამო დანიშნული პენალტი კოვნაცკი გაიტანა (ფოტოზე). უნდა ითქვას, რომ 11-მეტრიანი ნამდვილად საეჭვო ვითრებაში დაინიშნა. მალევე, 65-ე წუთზე სტუმართა კაპიტანმა დუბლი გაიფორმა. 71-ე წუთზე მესამე გოლი კაპუსტკამ გაიტანა, რომელმაც ინდივიდუალური გარღვევა ზუსტი დარტყმით დაასრულა და მატჩის საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. მოკლედ, 0:3 კარგად ასახავს თამაშის სურათს. ჩვენი ნაკრები მოშლილი იყო და თითქოს პოლონელები დიდებივით დაგვცქეროდნენ. სხვაობა თვალში საცემია. სამწუხაროა, რომ საფეხბურთო საქართველო არათუ უახლოვდება, არამედ სულ უფრო შორდება ევროპას. საკვალიფიკაციო ეტაპის მეორე მატჩს საქართველოს ნაკრები 6 ოქტომბერს, სტუმრად დანიის ნაკრებთან ჩაატარებს. ამას არანაირი გამართლება არ აქვს პოლონეთთან მარცხის შემდეგ საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა, გია გეგუჩაძემ თამაში შეაფასა. „დღევანდელი შეხვედრა პირწმინდად წავაგეთ. მოწინააღმდეგემ გვაჯობა და ამ შეხვედრას არანაირი გამართლება არ აქვს. გაშვებული გოლის შემდეგ თამაშს თავი დავანებეთ და მხოლოდ მაშინ მოვინდომეთ, როდესაც სხვაობა უკვე ძალიან დიდი იყო. საკუთარ თავში ძალები უნდა მოვძებნოთ და გავაგრძელოთ ბრძოლა მომავალ მატჩებში“, - აღნიშნა გეგუჩაძემ. https://www.youtube.com/watch?v=rJziISjswuw 21-წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი 1 სექტემბერი. გორი. თენგიზ ბურჯანაძე საქართველო – პოლონეთი 0:3 (0:0) საქართველო: კუპატაძე, შულაია (კოხრეიძე 68), მარგველაშვილი, ტაბიძე, ჩაბრაძე, მამუჩაშვილი, მოხევიშვილი (კობოური 76), კუცია (ნადარაია 46), ბერიძე, ხარაიშვილი, მიქელთაძე გოლები: 0:1 კოვნაცკი (58 პენ), 0:2 კოვნაცკი (64), 0:3 კაპუსტკა (71) გაფრთხილება: ბერიძე (58), მამუჩაშვილი (78), კოხრეიძე (80) [post_title] => ახალგაზრდა საქართველო წაგებულია: პოლონეთმა ჩვენი ადგილი მიგვიჩინა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhalgazrda-saqartvelo-wagebulia-polonetma-chveni-adgili-migvichina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-02 10:35:46 [post_modified_gmt] => 2017-09-02 06:35:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159351 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158966 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-01 14:48:08 [post_date_gmt] => 2017-09-01 10:48:08 [post_content] => ევრობასკეტის პირველ დღეს საქართველომ ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა ლიტვასთან. რა თქმა უნდა, მთელი გუნდი ძალიან მაგარი იყო, თუმცა განსაკუთრებით კარგად ითამაშა თორნიკე შენგელიამ. მისი ერთ-ერთი გამორჩეული და ეფექტური ეპიზოდი კი ორგანიზატორებსაც არ გამორჩენიათ და გადამწყვეტ, მეოთხე მეოთხედში თოკოს ჩატენვა საუკეთესო მომენტების ხუთეულში შეიყვანეს. ქართველის გარდა ასევე გამოყვეს: იოანეს ვოიგტმენი (გერმანია) თანასის ანტეტოტუმპო (საბერძნეთი) ენტონი რენდოლფი (სლოვენია) ხამარ უილსონი (ფინეთი) [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/1504217924368878_0.mp4"][/video] [post_title] => თორნიკე შენგელიას ჩატენვა ტოპ ხუთში მოხვდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tornike-shengelias-chatenva-top-khutshi-mokhvda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 14:48:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 10:48:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158966 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159367 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-02 10:48:22 [post_date_gmt] => 2017-09-02 06:48:22 [post_content] => დღეს საქართველოს ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეშვიდე შეხვედრაში ირლანდიას უმასპინძლებს. 1 სექტემბერს, ჩვენმა გუნდმა „დინამო არენაზე“ მატჩისწინა ბოლო ვარჯიში გამართა. საწვრთნელი პროცესი ერთ საათს გაგრძელდა. ვარჯიშამდე კი უკვე ტრადიციულად, ეროვნული გუნდის დებიუტანტმა გუნდისგან სამახსოვრო საჩუქარი მიიღო. თბილისის ლოკომოტივის ფეხბურთელს ირაკლი სიხარულიძეს, გურამ კაშიამ ნაკრების სახელით სიმბოლური ვიმპელი გადასცა. შეგახსენებთ, რომ ირლანდიასთან შეხვედრას ყვითელი ბარათების გამო ჯაბა კანკავა გამოტოვებს, ტრავმისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო კი, გიორგი ლორია და ნიკა კაჭარავა მზადების პროცესს გამოაკლდნენ. ჯიმი ტაბიძე,რომელიც 21 წლამდე ნაკრებში იყო, ეროვნულ გუნდს უკვე დაუბრუნდა და მომდევნო ოფიციალური მატჩისთვის მოემზადება. პოტენციალი გვაქვს, მაგრამ... ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა, ვლადიმირ ვაისმა მატჩისწინა პრესკონფერენცია გამართა. მედიის წარმომადგენელთა შეკითხვებს გურამ კაშიამაც უპასუხა. „ჯერჯერობით სამი ქულა არ მოგვიპოვებია და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის ყველა დარჩენილი შეხვედრა პრინციპულია. იმედი მაქვს, ქართულ ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის კარგ თამაშს ჩავატარებთ და მათ გავახარებთ. ყოველთვის ვამბობ, რომ პოტენციალი ჩვენს ნაკრებს აქვს, მაგრამ შედეგი მოგებული თამაშებით განისაზღვრება. შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენი ნაკრები ირლანდიასთან ბოლომდე დაიხარჯება. ირლანდიის წინააღმდეგ თამაში მარტივი არასდროსაა, რადგან ისინი ფიზიკურად ძლიერები არიან. თუმცა შეუძლებელი არაფერია. დუბლინში და კარდიფში კარგი თამაშები ჩავატარეთ, მაგრამ დადებით შედეგს ვერ მივაღწიეთ. მნიშვნელოვანია, რომ პირველი გოლი ჩვენ გავიტანოთ. საშინაო შეხვედრებში ყოველთვის არაჩვეულებრივი ატმოსფერო გვაქვს და ვიმედოვნებთ დადებითი შედეგის ჩვენებას შევძლებთ", - ვლადიმირ ვაისი. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ არ ვთამაშობთ "მინდა კალათბურთელებს დიდი წარმატება მივულოცო, ვარჯიშის მერე რაც მოვასწარით, ყველამ ვუყურეთ. გვეამაყება ყველა წარმატება, თუნდაც 19-წლამდელთა ნაკრები, რომლებმაც ევროპის ჩემპიონატზე ითამაშეს. ერთ ტაიმის მაღალ დონეზე თამაშის მიზეზი სხვადასხვაა, რისი დასახელებაც შემიძლია, იგივე სათამაშო პრაქტიკის არქონა. როდესაც არ თამაშობ კლუბში სისტემატურად, რთულია ითამაშო ნაკრებში 90 წუთი. სამწუხაროდ, ბევრ ფეხბურთელს არ გვაქვს, ან არ აქვს ეს პრაქტიკა, ეს არის სწორედ ჩვენთვის პრობლემა, ეს არის პრობლემა მწვრთნელისთვისაც. უნდა შევეცადოთ უკეთესად თამაში შევძლოთ და ეს პირველ რიგში შედეგში ავსახოთ“, - გურამ კაშია. საქართველო - ირლანდიის მატჩი 20:00 საათზე დაიწყება. https://www.youtube.com/watch?v=w3P4uOgXyxg [post_title] => ჯერ ჩვენ უნდა გავიტანოთ: კარგად კი ვთამაშობთ, მაგრამ რომ ვერ ვიგებთ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jer-chven-unda-gavitanot-kargad-ki-vtamashobt-magram-rom-ver-vigebt-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-02 10:50:51 [post_modified_gmt] => 2017-09-02 06:50:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159367 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 857 [max_num_pages] => 286 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 859da13dada1e7a7495a910c1e5ff4b6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )