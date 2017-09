ოდრი ჰეპბერნის პირადი კოლექცია აუქციონზე იყიდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => odri-hepberni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169575 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => odri-hepberni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169575 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 14954 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => odri-hepberni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => odri-hepberni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169575) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14954) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131857 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-19 11:39:49 [post_date_gmt] => 2017-05-19 07:39:49 [post_content] => ჰოლივუდის ვარსკვლავი და ყველა დროის ულამაზესი ქალბატონი ოდრი ჰეპბერნი საოცრად კეთილი და ქველმოქმედი ადამიანიც იყო, რომელსაც არასდროს ავიწყდებოდა სხვებზე ზრუნვა. ოდრი ჰეპბერნის ფრაზები: * ნებისმიერი ადამიანის ვალია დაეხმაროს ავადმყოფ ბავშვებს. ყველაფერი დანარჩენი კი, მხოლოდ ახირება და კაპრიზია. * ბავშვობაში მშობლებს არასდროს ჰქონდათ დრო, შოკოლადი იყო ერთადერთი ერთგული მეგობარი იყო, რომელსაც არასდროს უღალატია. * ბავშვობაში მასწავლიდნენ, რომ საკუთარი პერსონის მიმართ ყურადრების მიქცევა და პუბლიკაზე სპექტაკლების მოწყობა - უზრდელობა იყო, თუმცა გავიზარდე და ზუსტად ასე ვშოულობ ფულს. * სექსუალურობა - ეს ისაა, რაც ქალში იმალება, რადგან სექსუალურობა იგულისხმება და არ ღირს მისი აფიშირება. მე ვერ დავიკვეხნი სოფი ლორენის ან ჯინა ლოლობრიჯიდას ფორმებით, მაგრამ სექსუალურობა მხოლოდ ზომები და ფორმები არაა. * საყურე, რომელსაც მამაკაცი გჩუქნით, გეტყვით ყველაფერს, რასაც ის თქვენზე ფიქრობს. * ადამიანებს ნივთებზე მეტად სჭირდებათ მოვლა, პატრონობა და საკუთარი ადგილის მიჩენა. * მე მწამს, თუმცა ჩემი რწმენა არც ერთ რელიგიაზე არაა დამოკიდებული. * ჩემი ყველაზე დიდი გამარჯვება - საკუთარი თავთან ცხოვრებას შეჩვევაა. მართალია, არ ვარ ის, რაც მინდოდა ვყოფილიყავი, მაგრამ მივიღე საკუთარი თავი, შევეგუე ყველა ნაკლს და მივხვდი, რომ არც ისე ცუდი ვარ. * როცა არავისთვის მაქვს მოსამზადებელი ფინჯანი ჩაი, როცა არავის ვჭირდები, სწორედ მაშინ ვფიქრობ, რომ ცხოვრება დამთავრდა. * კოსმეტიკას შეუძლია სახის შელამაზება, მაგრამ ის უძლურია, თუ ქალი შინაგანადაა ულამაზო. * ის, ვისაც არ სჯერა საოცრების, ვერასდროს იქნება რეალისტი. ოდრი ჰეპბერნი: კოსმეტიკა უძლურია, თუ ქალი შინაგანად ულამაზოა

Harper's Bazaar–მა 150 წლის იუბილე უჩვეულოდ აღნიშნა: ბრენდ Tiffany-თან ერთად მან ყველაზე ცნობილი გარეკანები ემპაირ სტეიტ ბილდინგზე გამოსახა, მათ შორის იყვნენ ოდრი ჰეპბერნი, ელიზაბეტ ტეილორი, ლორენ ბაკალი და თანამედროვე ლამაზმანები - კენდალ ჯენერი, გვენ სტეფანი, მადონა, რიზ უიზერსპუნი და სხვები. ჟურნალის მთავარი რედაქტორის, გლენდა ბეილის თქმით, მას სურდა, ნიუ-იორკელებისთვის მოდის ყველაზე სანახაობრივი ჩვენება გაემართა. „ეს იქნება ყველაზე შთამბეჭდავი შოუ, რომელიც ოდესმე გამართულა", - განაცხადა მან. ლეგენდარული და თანამედროვე ლამაზმანები ემპაირ სტეიტ ბილდინგზე „განათდნენ"

შვეიცარიაში ოდრი ჰეპბერნის კაბების გამოფენა გაიხსნება. უნიკალური ექსპოზიცია ლოზანაში, ჟენევის ტბის სიახლოვეს განთავსდება და მასზე მისულ დამთვალიერებელს ოსკაროსანი მსახიობის 50-მდე კაბის, აქსესუარებისა და ქუდების ნახვის საშუალება ექნება. შეგახსენებთ, რომ ოდრის კაბები ლეგენდარულ დიზაინერს - ჰუბერ დე ჟივანშის ეკუთვნის და მისი შემოქმედების ნახვის საშუალება საზოგადოებას არც თუ ხშირად აქვს ხოლმე. მოდელიერი გამოფენებზე წლების განმავლობაში სასტიკ უარს აცხადებდა, რადგან დარწმუნებული იყო, რომ ასეთი პატივის ღირსი მხოლოდ მისი მასწავლებელი ბალენსიაგა იყო. რაც შეეხება ლოზანას გამოფენას, ის 20 მაისს გაიხსნება და 17 სექტემბრამდე გასტანს, ვიზიტორები კი ოდრისა და ჰუბერის მეგობრობის შესახებ უფრო მეტს გაიგებენ. შვეიცარიაში ოდრი ჰეპბერნის კაბების გამოფენა გაიხსნება

ჰოლივუდის ვარსკვლავი და ყველა დროის ულამაზესი ქალბატონი ოდრი ჰეპბერნი საოცრად კეთილი და ქველმოქმედი ადამიანიც იყო, რომელსაც არასდროს ავიწყდებოდა სხვებზე ზრუნვა. ოდრი ჰეპბერნის ფრაზები: * ნებისმიერი ადამიანის ვალია დაეხმაროს ავადმყოფ ბავშვებს. ყველაფერი დანარჩენი კი, მხოლოდ ახირება და კაპრიზია. * ბავშვობაში მშობლებს არასდროს ჰქონდათ დრო, შოკოლადი იყო ერთადერთი ერთგული მეგობარი იყო, რომელსაც არასდროს უღალატია. * ბავშვობაში მასწავლიდნენ, რომ საკუთარი პერსონის მიმართ ყურადრების მიქცევა და პუბლიკაზე სპექტაკლების მოწყობა - უზრდელობა იყო, თუმცა გავიზარდე და ზუსტად ასე ვშოულობ ფულს. * სექსუალურობა - ეს ისაა, რაც ქალში იმალება, რადგან სექსუალურობა იგულისხმება და არ ღირს მისი აფიშირება. მე ვერ დავიკვეხნი სოფი ლორენის ან ჯინა ლოლობრიჯიდას ფორმებით, მაგრამ სექსუალურობა მხოლოდ ზომები და ფორმები არაა. * საყურე, რომელსაც მამაკაცი გჩუქნით, გეტყვით ყველაფერს, რასაც ის თქვენზე ფიქრობს. * ადამიანებს ნივთებზე მეტად სჭირდებათ მოვლა, პატრონობა და საკუთარი ადგილის მიჩენა. * მე მწამს, თუმცა ჩემი რწმენა არც ერთ რელიგიაზე არაა დამოკიდებული. * ჩემი ყველაზე დიდი გამარჯვება - საკუთარი თავთან ცხოვრებას შეჩვევაა. მართალია, არ ვარ ის, რაც მინდოდა ვყოფილიყავი, მაგრამ მივიღე საკუთარი თავი, შევეგუე ყველა ნაკლს და მივხვდი, რომ არც ისე ცუდი ვარ. * როცა არავისთვის მაქვს მოსამზადებელი ფინჯანი ჩაი, როცა არავის ვჭირდები, სწორედ მაშინ ვფიქრობ, რომ ცხოვრება დამთავრდა. * კოსმეტიკას შეუძლია სახის შელამაზება, მაგრამ ის უძლურია, თუ ქალი შინაგანადაა ულამაზო. * ის, ვისაც არ სჯერა საოცრების, ვერასდროს იქნება რეალისტი. ოდრი ჰეპბერნი: კოსმეტიკა უძლურია, თუ ქალი შინაგანად ულამაზოა