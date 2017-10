ოჯახი ხუთისგან: მესი მესამეს ელოდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => antonela-rokuco ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175604 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => antonela-rokuco ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175604 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => antonela-rokuco ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mesi [2] => antonela-rokuco ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175604) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18560,221,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174807 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-13 10:49:39 [post_date_gmt] => 2017-10-13 06:49:39 [post_content] => ბერძენმა სპეციალისტმა, ილიას ზუროსმა საქართველოს კალათბურთის ფედერაციასთან ახალი ხელშეკრულება გააფორმა. გასული ევრობასკეტის შემდეგ ზუროსს კონტრაქტი ამოეწურა და ბერძენ სპეციალისტთან ახალი, ორწლიანი კონტრაქტი გაფორმდა. ახალი კონტრაქტის ფარგლებში, ზუროსი საქართველოს ნაკრებს მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე გაწვრთნის. ”მოხარული ვარ, რომ ახალი, ორწლიანი კონტრაქტი გავაფორმეთ. ეს ნიშნავს, რომ ორივე მხარე კმაყოფილია, მეც და საქართველოს კალათბურთის ფედერაციაც. განვლილ ორ წელიწადში გავმართეთ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები და ვიასპარეზეთ ევრობასკეტზე. მომდევნო ციკლი მსოფლიო თასის საკვალიფილაციო ეტაპებია. წინასწარ შეიძლება ითქვას - მძიმე სიტუაციაა, რადგან განახლებული გუნდით მოგვიწევს გამოსვლა. თუმცა მოხარული ვარ, რომ ახალ ციკლს ახალი იმედითა და კარგის მოლოდინით ვიწყებთ. არ გვეყოლება ზაზა ფაჩულია და ვიქტორ სანიკიძე, რომლებიც ბოლო წლებში გუნდს ძალიან ეხმარებოდნენ, თავს არ ზოგავდნენ. დავიწყებთ იმ რესურსით, რაც ჩვენს ხელთაა. იმედი მაქვს, სხვები ითამაშებენ, გვიჩვენებენ, რომ შეუძლიათ... ახლა, საჭიროა, ვიპოვოთ საუკეთესო კალათბურთელები საქართველოს ნაკრებისთვის, ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიაროთ და გავუმჯობესდეთ თამაშიდან თამაშამდე. მნიშვნელოვანია ყველა ერთად დავდგეთ, მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. მჯერა, ამ საკვალიფიკაციოზე წარმატებით თამაში შეგვიძლია, უნდა გავიდეთ შემდეგ ეტაპზე და განვაგრძოთ ბრძოლა მთავარი მიზნისთვის”, - განაცხადა ზუროსმა. საკალათბურთო თბილისის „დინამო" წლევანდელ სეზონში ფიბა-ს თასზე იასპარეზებს. წილისყრის შედეგად დინამოელთა მეტოქეები გამოვლინდნენ. საქართველოს ჩემპიონი E ქვეჯგუფში მოხვდა, სადაც მეტოქეებად ბულგარული „ლუკოილ აკადემიკი", რუმინული „კლუჟი" და თურქული „ისტანბული" ეყოლება. ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის შეხვედრები 17 და 18 ოქტომბერს გაიმართება. ირაკლი ხოშტარიას გუნდი პირველ მატჩს 18 ოქტომბერს, ბულგარეთში „ლუკოილ აკადემიკის" წინააღმდეგ გამართავს. BeIn Media Group-ის (კომპანია სპეციალიზდება სპორტული ღონისძიებების ტრანსლაციების უფლებათა რეალიზაციაზე) აღმასრულებელი დირექტორი, აგრეთვე, "პარი სენ-ჟერმენის" პრეზიდენტი ნასერ ალ-ჰელაიფი ეჭვმიტანილნი არიან თაღლითობაში, დოკუმენტების გაყალბებასა და კერძო პირთა მოსყიდვაში. აღნიშნავენ, რომ ვალკემ ალ-ჰელაიფის უპირატესობა მიანიჭა, როცა გარკვეული ქვეყნებისთვის მსოფლიოს 2018-2030 ჩემპიონატების უფლებებს ჰყიდდა. შეგახსენებთ, რომ ადრე ვალკე 12 წლით ჩამოაშორეს საფეხბურთო საქმიანობას კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის გამო. ამ გადაწყვეტილებაზე აპელაცია მან 28 თებერვალს შეიტანა, თუმცა საქმე ჯერ არ არის განხილული. ვალკე ფიფას გენერალური მდივანი იყო 2007 წლიდან. ის 9 იანვარს გაათავისუფლეს. 