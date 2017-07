ორი ოქრო, ორი ბრინჯაო: ქართველებმა პოლონეთში მედლები დააგროვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => medlebi [2] => chidaoba [3] => vladimer-khinchegashvili [4] => beqa-lomtadze [5] => zura-erbowonashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144547 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => medlebi [2] => chidaoba [3] => vladimer-khinchegashvili [4] => beqa-lomtadze [5] => zura-erbowonashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144547 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => medlebi [2] => chidaoba [3] => vladimer-khinchegashvili [4] => beqa-lomtadze [5] => zura-erbowonashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => medlebi [2] => chidaoba [3] => vladimer-khinchegashvili [4] => beqa-lomtadze [5] => zura-erbowonashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144547) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17070,4137,336,156,8100,17071) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144554 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-08 11:47:57 [post_date_gmt] => 2017-07-08 07:47:57 [post_content] => "ბარსელონას" არგენტინელი ვარსკვლავის ლიონელ მესის ქორწილიდან დარჩენილი საჭმელ-სასმელი ქალაქ როსარიოში მოქმედ საქველმოქმედო ორგანიზაციას გადაეცა. "ეს ყველაფერი ჩვენთან მოიტანეს. ვუთხარით ქორწილის ორგანიზატორებს იმის შესახებ, მხოლოდ საჭმელსა და უალკოჰოლო სასმელებს მივიღებდით. ალკოჰოლისთვის ფული უნდა გადაგვეხადა, ამიტომაც ვთქვით უარი", - განუცხადა ერთ-ერთ არგენტინულ გაზეთს საქველმოქმედო ორგანიზაციის პრეზიდენტმა ნადია ნაზარმა. აღსანიშნავია, რომ ცერემონიამდე ახალდაქორწინებულმა ყველა სტუმარს თხოვეს, რომ საქორწინო საჩუქრების ნაცვლად თანხა ლეოს სახელობის ბავშვთა დახმარების ფონდისთვის გადაერიცხათ. შეგახსენებთ, ლიონელ მესიმ ანტონელა როკუცოზე 30 ივნისს მშობლიურ ქალაქში იქორწინა და გრანდიოზული საღამო მოაწყო. ზაზა ფაჩულიამ და "გოლდენ სტეიტმა" ახალი - ერთწლიანი კონტრაქტი გააფორმეს. შეგახსენებთ, ფაჩულია სეზონის დასრულების შემდეგ თავისუფალი აგენტი გახდა. კონტრაქტი ფინანსურად ოდნავ გაუმჯობესებულია და უწინდელი 2,9 მილიონის ნაცვლად ქართველი ცენტრი სეზონში 3,5 მილიონს გამოიმუშავებს. ასე რომ, ისტორიაში პირველი ქართველი, რომელმაც ნბა-ს ჩემპიონობა მოიგო, შანსი აქვს, ეს შედეგი მომავალი სეზონის ბოლოს გაიმეოროს. „მეომრებმა" შეინარჩუნეს სტეფ კარი, კლეი ტომპსონი, დრეიმონდ გრინი და ალბათ კევინ დიურანტსაც დაიტოვებენ. 33 წლის ფაჩულიას მონაგარი საჩემპიონო სეზონში ასეთია - 18,1 წუთი: 6,1 ქულა, 5,9 მოხსნა და 1,9 პასი. "სანდერლენდის" გულშემატკივარი, რომელიც სიმსივნეს წლინახევრის ასაკიდან ებრძოდა, პრემიერლიგის ვარსკვლავებთან მეგობრობდა, მისი საყვარელი ფეხბურთელი კი ჯერმეინ დეფო იყო. გასული წლის დეკემბერში, "სანდერლენსა" და "ჩელსის" შორის გამართული მატჩის წინ, ბრედლიმ თერთმეტმეტრიანი შეასრულა, რაშიც დიეგო კოშტა დეხმარა, „ჩელსის“ მეკარეს კი ბუნებრივია ხელი არ შეუშლია და გოლიც გავიდა. 5 წლის ბრედლის ეს დარტყმა პრემიერლიგის თვის საუკეთესო გოლად დაასახელეს. ტრადიკულად დასრულდა პატარა ბიჭის ამბავი ინგლისში. "სანდერლენდისა" და საერთოდ ინგლისის პრემიერლიგის თილისმა, ბრედლი ლოუერი 6 წლის ასაკში, ავთვისებიანი სიმსივნის შედეგად გარდაიცვალა. ბრედლი ლოუერი პოპულარული ბიჭი იყო. "ეს ყველაფერი ჩვენთან მოიტანეს. ვუთხარით ქორწილის ორგანიზატორებს იმის შესახებ, მხოლოდ საჭმელსა და უალკოჰოლო სასმელებს მივიღებდით. ალკოჰოლისთვის ფული უნდა გადაგვეხადა, ამიტომაც ვთქვით უარი", - განუცხადა ერთ-ერთ არგენტინულ გაზეთს საქველმოქმედო ორგანიზაციის პრეზიდენტმა ნადია ნაზარმა. აღსანიშნავია, რომ ცერემონიამდე ახალდაქორწინებულმა ყველა სტუმარს თხოვეს, რომ საქორწინო საჩუქრების ნაცვლად თანხა ლეოს სახელობის ბავშვთა დახმარების ფონდისთვის გადაერიცხათ. შეგახსენებთ, ლიონელ მესიმ ანტონელა როკუცოზე 30 ივნისს მშობლიურ ქალაქში იქორწინა და გრანდიოზული საღამო მოაწყო. 