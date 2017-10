OSCE: ადამიანების აღრიცხვა ვინ მივიდა და ვინ არა არჩევნებზე, დაუშვებელია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178924 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178924 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 20531 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178924) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20531) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178959 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-22 18:20:23 [post_date_gmt] => 2017-10-22 14:20:23 [post_content] => ცენტრალური საარცევნო კომისიის ცნობით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან, 3644 უბნიდან 3638 უბნის მონაცემები დათვლილია. 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების წინასწარი შედეგები, 22 ოქტომბრის 18:00 საათის მდგომარეობით ასე გამოიყურება:

"ბაქრაძე-უგულავა ევროპული საქართველო" - 10.5%

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" - 17.05%

"დავით თარხან მოურავი, ირმას ინაშვილი- საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი" - 6.55

"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია" - 3.27%

„ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ - 55.66%

“მერიის კარი ღია იქნება ყველა თბილისელისთვის, ყველა ჩემი კონკურენტისთვის, ყველას ვისაც აქვს სურვილი წვლილი შეიტანოს თბილისის განვითარებაში და აქვს საინტერესო პროექტები მიეცემა ამის საშუალება”, - განაცხადა კალაძემ.

"ბაქრაძე-უგულავა ევროპული საქართველო" - 10.5%

"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" - 17.05%

"დავით თარხან მოურავი, ირმას ინაშვილი- საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი" - 6.55

"შალვა ნათელაშვილი - საქართველოს ლეიბორისტული პარტია" - 3.27%

„ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო“ - 55.66%

(ეს იმ პარტიების მონაცემებია, რომლებმაც 3%-იანი ბარიერი გადალახეს) ცესკოს ცნობითვე, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, მეორე ტურები გაიმართება 6 მაჟორიტარულ პუნქტში. თუმცა შეგახსენებთ, რომ ეს წინასწარი მონაცემებია და საბოლოო შედეგები შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ გახდება ცნობილი. [post_title] => ცესკომ ექვს მაჟორიტარულ პუნქტში მეორე ტური დააანონსა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ceskom-eqvs-madjoritarul-punqtshi-meore-turi-daaanonsa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 18:20:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 14:20:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178959 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 178863 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 15:19:06 [post_date_gmt] => 2017-10-22 11:19:06 [post_content] => „არჩევნებში არავინ დამარცხებულა, არჩევნებში გაიმარჯვა ქართველმა ხალხმა, გაიმარჯვა თბილისელებმა” - ეს განცხადება კახა კალაძემ დღეს, წინასწარი მონაცემების დაჯამების შემდეგ გააკეთა. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატის თქმით, უკვე ოფიციალურად დასტურდება რომ 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში ქართული ოცნება ლიდერობს.ცესკოს წინასწარი მობაცემებით კახა კალაძე თბილსში 51,13 პროცენტით ლიდერობს. უკვე დათვლილია ყველა საარჩევნო უბნის მონააცემი. [video width="640" height="360" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/kaladze.mp4"][/video] [post_title] => მერიის კარგი ღია იქნება ყველა ჩემი კონკურენტისთვის - კალაძე (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => meriis-kargi-ghia-iqneba-yvela-chemi-konkurentistvis-kaladze-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 15:19:26 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 11:19:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178863 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 178783 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-22 13:18:33 [post_date_gmt] => 2017-10-22 09:18:33 [post_content] => წინასწარი მონაცემებით, კახა კალაძე თბილისის მერია – ცესკოს მონაცემებით, ამ დროისთვის თბილისის 737 უბანზე ყველა ხმა დათვლილია. საბოლოო შედეგებით, კალაძემ გამარჯვება 51.13%–ით მოიპოვა. მეორე ადგილზე დამოუკიდებელი კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი გავიდა 17.49%-ით. მესამე ადგილზე კი ზაალ უდუმაშვილია 16.53%–ით. „ევროპელი დემოკრატების“ კანიდატმა ელენე ხოშტარიამ ხმების 7.12% მიიღო და ამ მონაცემებით მეოთხე ადგილი დაიკავა. საბოლოო შედეგების მიხედვით, მას მოსდევს „პატრიოტთა ალიანსის“ ლიდერი ირმა ინაშვილი 3.02%–ით. ხუთეულში ვერ შევიდა „ერთობა ახალი საქართველოს“ კანდიდატი გიორგი ვაშაძე. მან ხმების 1.95% მიიღო. დაახლოებით იგივე შედეგი დააფიქსირა დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველოს" მერობის კანდიდატმა კახა კუკავამაც – მან თვითმმართველობის არჩევნებში 1.26% მიიღო. კიდევ უფრო ნაკლები ხმა დააგროვა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა გიორგი გუგავამ. ცესკოს მონაცემებით, მან ხმათა 0.96 % მიიღო. დანარჩენი კანდიდატები 0.2 %–იან ბარიერს ქვემოთ არიან. შეგახსენებთ, რომ ეს პირველადი წინასწარი შედეგებია. საბოლოო შედეგები თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით, მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც შედგება შემაჯამებელი ოქმი და შესაბამისი აქტი გამოიცემა. [post_title] => კალაძე კვლავ ლიდერობს: თბილისში ყველა უბანი დათვლილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kaladze-kvlav-liderobs-tbilisshi-yvela-ubani-datvlilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 13:34:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 09:34:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178783 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 178959 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-22 18:20:23 [post_date_gmt] => 2017-10-22 14:20:23 [post_content] => ცენტრალური საარცევნო კომისიის ცნობით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიდან, 3644 უბნიდან 3638 უბნის მონაცემები დათვლილია. 21 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა არჩევნების წინასწარი შედეგები, 22 ოქტომბრის 18:00 საათის მდგომარეობით ასე გამოიყურება:(ეს იმ პარტიების მონაცემებია, რომლებმაც 3%-იანი ბარიერი გადალახეს) ცესკოს ცნობითვე, ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით, მეორე ტურები გაიმართება 6 მაჟორიტარულ პუნქტში. თუმცა შეგახსენებთ, რომ ეს წინასწარი მონაცემებია და საბოლოო შედეგები შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ გახდება ცნობილი. [post_title] => ცესკომ ექვს მაჟორიტარულ პუნქტში მეორე ტური დააანონსა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ceskom-eqvs-madjoritarul-punqtshi-meore-turi-daaanonsa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-22 18:20:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-22 14:20:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178959 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 18 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 97c56720bd8af85c3384da6dfa5fe9b6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )