პეკინის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 15 სექტემბრისთვის დასრულდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sareabilitacio-samushaoebi [1] => pekinis-reabilitacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141812 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sareabilitacio-samushaoebi [1] => pekinis-reabilitacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141812 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7807 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sareabilitacio-samushaoebi [1] => pekinis-reabilitacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sareabilitacio-samushaoebi [1] => pekinis-reabilitacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141812) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16487,7807) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140208 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-21 16:36:13 [post_date_gmt] => 2017-06-21 12:36:13 [post_content] => უკვე მეხუთე დღეა, პეკინის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ დროისთვის სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პარალელურად „ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი“ წყლის მილებს ცვლის. გადათხრილია ქუჩის ერთი მიმართულება. ავტომობილებს მოძრაობა ჟვანიას მოედნიდან გმირთა მოედნისკენ შეუძლიათ. პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია სექტემბერის დასაწყისამდე გასტანს. [gallery link="file" ids="140214,140215,140216,140217,140218,140219,140220,140221,140223"] [post_title] => რა ხდება პეკინზე ამ წუთებში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-khdeba-pekinze-am-wutebshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 17:04:14 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 13:04:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140208 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139735 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-19 17:04:54 [post_date_gmt] => 2017-06-19 13:04:54 [post_content] => თბილისის ვიცე-მერი ლაშა აბაშიძე პეკინის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო, ინფორმაციას თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური ავრცელებს. ლაშა აბაშიძის განცხადებით, სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში, ფაქტობრივად 24 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. „პეკინის გამზირზე მოძრაობის შეზღუდვიდან დღეს პირველი სამუშაო დღეა, შესაბამისად, მოლოდინი იყო, რომ შეფერხებები იქნებოდა, თუმცა შეზღუდვებს მნიშვნელოვანი გართულება არ მოყოლია“, - განაცხადა ლაშა აბაშიძემ. კეთილმოწყობის სამსახური ავრცელებს ვიდეომასალასაც, სადაც ჩანს, რომ საბურთალოზე დღეს საავტომობილო საცობები არ ყოფილა. [gallery link="file" ids="139736,139737,139738,139739,139740"] [post_title] => პეკინის გადაკეტვას საცობები არ გამოუწვევია - მერია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pekinis-gadaketvas-sacobebi-ar-gamouwvevia-meria [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 17:04:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 13:04:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139735 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139476 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-19 11:33:32 [post_date_gmt] => 2017-06-19 07:33:32 [post_content] => თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ 26 მაისის მოედანზე სამუშაო შტაბის სხდომა გამართა და შაბათ-კვირას პეკინის ქუჩაზე განხორციელებული საქმიანობის ანგარიში შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. თბილისის მერმა შტაბის სხდომაზე დავალებები გასცა, ასევე, განისაზღვრა უახლოესი რამდენიმე დღის გეგმა, რაც დავით ნარმანიას განცხადებით, პროცესში ჩართული სამსახურების კოორდინირებული მუშაობისთვის მნიშვნელოვანია. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ მძღოლებსაც მიმართა. „მოვუწოდებთ მძღოლებს, რომ ვინაიდან სამუშაო კვირაა და ავტომანქანების რაოდენობა მეტი იქნება, თუ აუცილებელი საქმე არ აქვთ, მოერიდონ ამ უბანში გადაადგილებას. საპატრულო პოლიცია და ქალაქის მერიის ტრანსპორტის სამსახური კოორდინირებულად მუშაობს იმისათვის, რომ გადაადგილებასთან დაკავშირებული დისკომფორტი მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოესი დღეების განმავლობაში ავტომანქანები გადაერთვებიან სწორი მიმართულებით და მაინც მოერიდებიან იმ უბნებს, სადაც სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს“,- განაცხადა დავით ნარმანიამ. სამუშაო შტაბში გამართულ სხდომას თბილისის ვიცე-მერი ლაშა აბაშიძე, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი მამუკა მუმლაძე, თბილისის მთავრობის, კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ და კომპანია „ბლექ სი გრუპის“ წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. [post_title] => ნარმანია მძღოლებს მოუწოდებს: თუ აუცილებელი საქმე არ გაქვთ, მოერიდეთ ამ უბანში გადაადგილებას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => narmania-mdzgholebs-mouwodebs-tu-aucilebeli-saqme-ar-gaqvt-moeridet-am-ubanshi-gadaadgilebas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 11:33:32 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 07:33:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139476 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140208 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-21 16:36:13 [post_date_gmt] => 2017-06-21 12:36:13 [post_content] => უკვე მეხუთე დღეა, პეკინის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ დროისთვის სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პარალელურად „ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერი“ წყლის მილებს ცვლის. გადათხრილია ქუჩის ერთი მიმართულება. ავტომობილებს მოძრაობა ჟვანიას მოედნიდან გმირთა მოედნისკენ შეუძლიათ. პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია სექტემბერის დასაწყისამდე გასტანს. [gallery link="file" ids="140214,140215,140216,140217,140218,140219,140220,140221,140223"] [post_title] => რა ხდება პეკინზე ამ წუთებში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-khdeba-pekinze-am-wutebshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 17:04:14 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 13:04:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140208 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 73ec9ab062307e2fb9e8806e7db9a2fd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )