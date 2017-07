პირველი მედალი ახალგაზრდული ოლიმპიადიდან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => diori [1] => akhalgazrduli-olimpiada ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149109 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => diori [1] => akhalgazrduli-olimpiada ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149109 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 997 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => diori [1] => akhalgazrduli-olimpiada ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => diori [1] => akhalgazrduli-olimpiada ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149109) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17641,997) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143375 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-04 17:30:10 [post_date_gmt] => 2017-07-04 13:30:10 [post_content] => პარიზში „დიორის“ 70 წლის იუბილე აღნიშნეს. საღამოს ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი 26 წლის მსახიობი ჯენიფერ ლოურენსი იყო. გასაკვირი არავისთვის ყოფილა, რომ „შიმშილის თამაშების“ ვარსკვლავი მარკის იუბილეზე სწორედ ამავე ბრენდის ტანსაცმელში გამოცხადდა. ოსკაროსან ვარსკვლავს „დიორის“ სტაფილოსფერი ზედა და გამჭვირვალე ქვედა ბოლო ეცვა, ამავე ბრენდის ჩანთა ეჭირა და სათვალე ეკეთა. მოგვიანებით, ოფიციალური ფოტოსესიისთვის მან სათვალე მოიხსნა და „დიორის“ კედელთან იპოზიორა. ვარსკვლავს თვალზე საკმაოდ მკვეთრი მაკიაჟი ჰქონდა. შეგახსენებთ, რომ 26 წლის ჯენიფერს რომანი აქვს 48 წლის რეჟისორ დარენ არონოფსკისთან. წყვილი ერთად თითქმის ერთი წელია არის. [gallery link="file" ids="143378,143379,143380,143381,143382,143383"] [post_title] => ჯენიფერ ლოურენსი „დიორის“ საღამოზე გამჭვირვალე კაბაში გამოცხადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lourensi-dioris-saghamoze-gamchvirvale-kabashi-gamockhadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 17:30:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 13:30:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143375 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 118915 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-31 10:55:41 [post_date_gmt] => 2017-03-31 06:55:41 [post_content] => 2012 წლიდან მოყოლებული ჯენიფერ ლოურენსი „დიორის“ სახეა, თუმცა ახალ სარეკლამო კამპანიაში მან უჩვეულო გზას მიმართა და მაკიაჟის გარეშე გამოჩნდა. ბრენდის შავ-თეთრ ფოტოებზე, რომლებიც ქსელში გავრცელდა არ არის ფოტოშოპის კვალიც. ბრენდის ახალ შემოდგომა-ზამთრის კოლექციაში, სადაც ლოურენსმა ურბანული სტილი წარმოადგინა, უარი თქვა ჩვეულ გლამურზე. ერთ-ერთ ფოტოზე ჯენიფერს აცვია მაისური, რომელზეც აწერია: „We Should All Be Feminists“, რაც ლოურენსის იდეას უწევს პოპულარიზაციას. ფოტოების ავტორი ბრიჯიტ ლაკომბია. [gallery link="file" ids="118917,118918,118919"] [post_title] => „დიორის“ ახალი კამპანიისთვის ჯენიფერ ლოურენსმა ფოტოშოპზე უარი თქვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dioris-akhali-kampaniistvis-jenifer-lourensma-fotoshopze-uari-tqva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-31 10:55:57 [post_modified_gmt] => 2017-03-31 06:55:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118915 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 5371 [post_author] => 4 [post_date] => 2015-10-27 10:49:08 [post_date_gmt] => 2015-10-27 06:49:08 [post_content] => Dior-ის მოდის სახლმა Lady Dior-ის ლეგენდარული ჩანთის ახალი სარეკლამო კამპანიის ფოტოები წარმოადგინა. უკვე მეექვსე წელია ბრენდის სარეკლამო სახე ოსკაროსანი მსახიობი მარიონ კოტიარია. თუ წინა ფოტოსესიაში კოტიარი სამეცნიერო-ფანტასტიკური ჟანრის ფილმის გმირს გავდა, ამჯერად მან მთლიანად გაიმეორა ლეგენდარული ბრენდის მთავარი კონცეფცია და ელეგანტური კაბა მოირგო. ამ იმიჯით მან ძველი ჰოლივუდის ვარსკვლავური სტილი გააცოცხლა. კაბა ღრმა დეკოლტეთი, რომელიც მსახიობს აცვია, Dior-ის 2016 წლის საკრუიზო კოლექციიდან არის წარმოდგენილი. [post_title] => Dior-ის ჩანთის რეკლამაში მარიონ კოტიარმა ძველი ჰოლივუდი გააცოცხლა (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dior-is-chantis-reklamashi-marion-kotiarma-dzveli-holivudi-gaacockhla-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-27 11:35:48 [post_modified_gmt] => 2015-10-27 07:35:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=5371 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143375 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-04 17:30:10 [post_date_gmt] => 2017-07-04 13:30:10 [post_content] => პარიზში „დიორის“ 70 წლის იუბილე აღნიშნეს. საღამოს ერთ-ერთი მთავარი სტუმარი 26 წლის მსახიობი ჯენიფერ ლოურენსი იყო. გასაკვირი არავისთვის ყოფილა, რომ „შიმშილის თამაშების“ ვარსკვლავი მარკის იუბილეზე სწორედ ამავე ბრენდის ტანსაცმელში გამოცხადდა. ოსკაროსან ვარსკვლავს „დიორის“ სტაფილოსფერი ზედა და გამჭვირვალე ქვედა ბოლო ეცვა, ამავე ბრენდის ჩანთა ეჭირა და სათვალე ეკეთა. მოგვიანებით, ოფიციალური ფოტოსესიისთვის მან სათვალე მოიხსნა და „დიორის“ კედელთან იპოზიორა. ვარსკვლავს თვალზე საკმაოდ მკვეთრი მაკიაჟი ჰქონდა. შეგახსენებთ, რომ 26 წლის ჯენიფერს რომანი აქვს 48 წლის რეჟისორ დარენ არონოფსკისთან. წყვილი ერთად თითქმის ერთი წელია არის. [gallery link="file" ids="143378,143379,143380,143381,143382,143383"] [post_title] => ჯენიფერ ლოურენსი „დიორის“ საღამოზე გამჭვირვალე კაბაში გამოცხადდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lourensi-dioris-saghamoze-gamchvirvale-kabashi-gamockhadda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-04 17:30:26 [post_modified_gmt] => 2017-07-04 13:30:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143375 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => dd2802c8924fa7a85a20625f110bfa6c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )