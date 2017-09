პროფკავშირების თავმჯდომარედ ირაკლი პეტრიაშვილი მეოთხედ აირჩიეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-petriashvili [2] => profkavshirebis-tavmjdomare ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163840 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-petriashvili [2] => profkavshirebis-tavmjdomare ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163840 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 228 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-petriashvili [2] => profkavshirebis-tavmjdomare ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => irakli-petriashvili [2] => profkavshirebis-tavmjdomare ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163840) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (228,15735,19211) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163460 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-14 11:45:19 [post_date_gmt] => 2017-09-14 07:45:19 [post_content] => პროფკაშირების არჩევნებში მონაწილეობას დღეს 3 კანდიდატი მიიღებს. ირაკლი პეტრიაშვილი, რომელიც პროფკავშირებს უკვე 12 წელია, ხელმძღვანელობს, ენერგეტიკოსთა გაერთიანების თავმჯდომარე, ამირან ზენაიშვილი და დავით ოქიტაშვილი, რომელმაც საკუთარი კანდიდატურა რამდენიმე დღის წინ დაუპირისპირა ირაკლი პეტრიაშვილის კანდიდატურას. არჩევნების დაწყებამდე დავით ოქიტაშვილი ირაკლი პეტრიაშვილს „გარიგებას“ სთავაზობს: იმ შემთხვევაში, თუ ირაკლი პეტრიაშვილი მოხსნის საკუთარ კანდიდატურას, კანდიდატურას მოხსნის ოქიტაშვილიც. თუკი არჩევნები მაინც გაიმართება და ოქიტაშვილი გაიმარჯვებს, ის გეგმავს, რომ პოსტი ახალგაზრდა პროფკავშირელს დაუთმოს. არჩევნები 12 საათზე დაიწყება. „ეს არის ტესტი პროფკავშირებისთვისაც, რამდენად წინ არის, რამდენად მაღლა დგას და ახლოს არის ცივილიზებულ სამყაროსთან," - ამის შესახებ პროფკავშირების თავმჯდომარემ, ირაკლი პეტრიაშვილმა, გაერთიანების თავმჯდომარის დღევანდელ არჩევნებთან დაკავშირებით განაცხადა. პეტრიაშვილის თქმით, დელეგატები მზად არიან, დაიცვან ორგანიზაციის თავისუფლება.

"დელეგატები არიან შემართულები და ის ყველაფერი, რაც ითქვა ჩემთან დაკავშირებით, მიიღეს თავის პირად შეურაცხყოფად. ისინი არიან მზად იმისთვის, რომ დაიცვან ორგანიზაციის თავისუფლება. ეს გახლავთ ტესტი პროფკავშირებისთვისაც, თუ რამდენად წინ არის, რამდენად მაღლა დგას და ახლოს არის ცივილიზებულ სამყაროსთან. დარწმუნებული ვარ, ამ ყველაფერს დაესმება წერტილი და გაეცემა პასუხი. ჩვენი დასავლური ღირებულებებისკენ სწრაფვა, ჩვენი ცივილიზებული სამყაროსკენ სწრაფვა სწორედაც რომ დაიწყება პროფკავშირებით იმიტომ, რომ ამ ყველა სიბინძურეს გასცემენ პასუხს," - განაცხადა ირაკლი პეტრიაშვილმა. სასტუმრო „ჰუალინგში" საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მე-8 საანგარიშო-საარჩევნო ყრილობა მიმდინარეობს. ყრილობაზე პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი, გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარმოადგენს, შემდეგ კი პროფკავშირული აქტივის მედლებით დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება. "ჩვენ საარჩევნო პროცესში არ ჩავერევით და ასევე, არ გვაინტერესებს არჩევნების შედეგები - ჩვენ გვაინტერესებს, როგორ ჩაივლის მთლიანად არჩევნების პროცესი და რამდენად იქნება დაცული დემოკრატიული პრინციპები," - ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ეუთო-ს სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა, კორიენ იონკერმა, განაცხადა. მისი განმარტებით, ეუთო-ს მისიის მთავარი როლი და ფუნქციაა, დააკვირდეს არჩევნებს და დაკვირვების შედეგად გამოვლენილ ფაქტებზე ანგარიში მოამზადოს. კორიენ იონკერის თქმით, სადამკვირვებლო მისია ასევე შეაფასებს სხვადასხვა საკითხს არჩევნებთან დაკავშირებით, მათ შორის, საკანონმდებლო ჩარჩოს, საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის, საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების, მასმედიის მიერ არჩევნების გაშუქებას. ეუთო-ს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებების ოფისის (ODIHR) დამკვირვებლები საქართველოში დღეიდან, არჩევნების დამთავრებამდე იმუშავებენ. 