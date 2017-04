PSP-ს ქსელი გაფართოებას განაგრძობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => psp [1] => medikamenti [2] => aftiaqi [3] => qseli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125892 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => psp [1] => medikamenti [2] => aftiaqi [3] => qseli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125892 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2283 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => psp [1] => medikamenti [2] => aftiaqi [3] => qseli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => psp [1] => medikamenti [2] => aftiaqi [3] => qseli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125892) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12695,2509,2283,15204) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125703 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 12:29:36 [post_date_gmt] => 2017-04-27 08:29:36 [post_content] => 29 აპრილს 10:00 საათზე სასტუმრო ’’ციტრუსში’’ კომპანია „ნიარმედიკი“ ქართველი ექიმებისთვის სასწავლო ტრენინგს ჩაატარებს, სადაც მათ სხვადასხვა ფსიქოტიპის პაციენტებთან თანამედროვე ურთიერთობის უნარ–ჩვევებს ასწავლიან. ღონისძიებას დაესწრება თბილისის მასშტაბით მომუშავე 50-ამდე ექიმი წამყვანი კლინიკებიდან. როგორც ”ფორტუნას” ”ნიარმედიკის” საქართველოს წარმომადგენლობაში განუცხადეს, ტრენინგის მთავარი მიზანია, ექიმებს გაუმარტივონ ურთიერთობა განსაკუთრებით რთულ პაციენტებთან. ”მოწვეული გვყავს ცნობილი ბიზნესტრენერი ანდრეი კასიანოვი რუსეთიდან, რომელსაც 1000 -ზე მეტი ტრენინგი აქვს ჩატარებული სხვადასხვა ქვეყანაში, ის ექიმებს ფსიქოლოგიურ ტრენინგს ჩაუტარებს და ეცდება, ასწავლოს მათ პაციენტებთან კომუნიკაციის მარტივად დამყარების მეთოდები. მოგეხსენებათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც თავად ექიმისთვის, ისე პაციენტისთვის”, - განაცხადა ”ნიარმედიკის” წარმომადგენელმა საქართველოში, ხათუნა ბასარიამ. მისივე ინფორმაციით, კომპანია მსგავსი სახის ტრენინგებს ქართველი ექიმებისთვის ხშირად მართავს ხოლმე. გამოცდილების გაზიარების მიზნით, კვალიფიციური სპეციალისტები ჩამოდიან რუსეთიდან, ბელორუსიდან და მოლდოვადან. ცნობისთვის, კომპანია „ნიარმედიკი“ - ბიოტექნოლოგიური სამედიცინო ფარმაცევტული კომპანიაა, რომელიც ნ.ფ. გამალეის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერებმა დააარსეს 1989 წელს და ერთ-ერთი უმსხვილესი დაწესებულებაა ეპიდემიოლოგიური და მიკრობიოლოგიური კვლევების სფეროში, პარიზის პასტერის ინსტიტუტსა და ბერლინის კოხის ინსტიტუტთან ერთად. კომპანიის ძირითადი მიმართულებებია ინოვაციური პრეპარატების, ახალი დიაგნოსტიკური ტესტ-სისტემების და თანამედროვე ლაბორატორიული აღჭურვილობების შექმნა და დანერგვა სამედიცინო პრაქტიკაში. ქართულ ბაზარზე კომპანია „ნიარმედიკი“ 4 წელია, რაც წარმოდგენილია. ”ამ ეტაპზე საქართველოში მხოლოდ ფარმაციის მიმართულებით ვმუშაობთ. ”ნიარმედიკის” მიერ შექმნილი ბრენდია მედიკამენტი „კაგოცელი“, რომელიც სრულიად საქართველოს მასშტაბით ყველა სააფთიაქო ქსელში იყიდება”, - აღნიშნა ”ნიარმედიკის” წარმომადგენელმა საქართველოში. როგორც მან განმარტა, ”კაგოცელი”ანტივირუსული პრეპარატია, რომელიც ებრძვის გრიპის ვირუსს და განკუთვნილია როგორც მოზრდილებისთვის, ასე ბავშვებისთვის 3 წლის ასაკიდან. მისი ღირებულება კი, როგორც კომპანიაში ამბობენ, ანალოგ მედიკამენტებთან შედარებით გაცილებით დაბალია. ქართველ ექიმებს რთულ პაციენტებთან ურთიერთობას გაუმარტივებენ

10 აპრილს პსპ-ში ბარათის 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით საიუბილეო გათამაშება დაიწყო. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს, 10 წელია მომხმარებელი პსპ-ს ბარათზე ღიმილებს აგროვებს, ირჩევს საჩუქრებს მუდმივად განახლებადი კატალოგიდან და წამახალისებელ გათამაშებებში მონაწილეობს. მათივე ცნობით, წელს ბარათმა დამატებით ფასდაკლების ფუნქციაც შეიძინა; ბარათის მფლობელი მომხმარებელი ყველა შენაძენზე დამატებით 6%-იან ფასდაკლებას იღებს, მიუხედავად ფასდაკლების დღეებისა (სამშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი). როგორც კომპანიაში აცხადებენ, PSP მოხმარებელს გათამაშებაში ჩართვის კვლავაც უპრეცედენტო პირობას სთავაზობს. ყოველ დახარჯულ 10 ლარზე მომხმარებელი გათამაშების ერთ ბილეთს იღებს. თუ რომელ პროდუქტს შეიძენს მომხმარებელი ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იქნება ეს მედიკამენტი, ფრანგული თუ ევროპული ხარისხის კოსმეტიკური საშუალებები, თუ საბავშვო პროდუქტები, რომელზეც პსპ-ში ყოველთვიურად სპეციალური აქციები იმართება. "საიუბილეო პრიზები მომხმარებლის გამოკითხვის საფუძველზე შევარჩიეთ. ბინა საბურთალოზე და ხელფასი კვლავაც მოხმარებლის ყველაზე სასურველ პრიზად რჩება. საიუბილეო გათამაშებაში სიახლეც გვაქვს. ერთი პრიზი არჩევითი იქნება. გამარჯვებულს საშუალება მიეცემა თავად აირჩიოს მისთვის სასურველი პრიზი: ახალთახალი ავტომობილი ან სწავლა (ერთ სემესტრი) დიდ ბრიტანეთში ან 25000 ლარი. არჩევითი პრიზის შემთხვევაში აუცილებელია სატელეფონო ზარზე პასუხის გაცემა, რათა მომხმარებელმა თავად აირჩიოს პრიზი," - ახადებენ PSP-ში. მათივე ინფორმაციით, PSP-ს საიუბილეო გათამაშება 14 სექტემბერს „რუსთავი 2-ის" პირდაპირ ეთერში 18სთ-იანი „კურიერის" დასრულების შემდეგ გაიმართება. ახალთახალი ავტომობილი, სწავლა დიდ ბრიტანეთში ან 25 000 ლარი: თავად შეარჩიეთ

დედოფლისწყაროში, რუსთაველის ქუჩა N29-ში PSP-ს ბრიტანული კონცეფციის აფთიაქი გაიხსნა. აფთიაქი სამი ნაწილისაგან შედგება და მომხმარებელს მედიკამენტების გარდა, ბავშვთა მოვლისა და ევროპული კოსმეტიკის ფართო არჩევანს სთავაზობს. როგორც "ფორტუნას" PSP-დან აცნობეს, კიდევ 10 ადამიანი, რომელთაც მომსახურების სტანდარტისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგები ჩაუტარდათ PSP-ს მრავალრიცხოვან (5000-იან) კოლექტივს შეუერთდა. „PSP-ში ყოველთვის ყველაზე დაბალი ფასებია და გვინდა ჩვენი ეს გზავნილი საქართველოს ყველა კუთხეში გადავცეთ ჩვენს მომხმარებელს. დღეიდან უკვე დედოფლისწყაროშიც, ისევე როგორც საქართველოს ყველა კუთხეში, ყოველ სამშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს მომხმარებელს სპეციალური ფასდაკლება ექნება მედიკამენტებზე. დამატებით 6%-იან ფასდაკლებას მიიღებენ PSP-ს ბარათის მფლობელები" - აცხადებენ PSP-ში. მათივე ცნობით, ქსელის განვითარება პსპ-ს 2017 წლის სტრატეგიის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. ამ წლიდან პსპ-ს მომსახურებით უკვე სარგებლობს ახალქალაქის, საჩხერის, ბაკურიანის მოსახლეობა. ახალი აფთიაქების გახსნა უახლოეს მომავალშიც იგეგმება. PSP ბრიტანული კონცეფციის აფთიაქების გახსნას განაგრძობს 