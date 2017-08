პუტინი ციმბირში თევზაობს და შიშველი ტორსით პოზირებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => putini [1] => nadiroba [2] => dasveneba [3] => tevzaoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151571 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => putini [1] => nadiroba [2] => dasveneba [3] => tevzaoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151571 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 ეტაპზე „კოხტა გორას“ მიმდებარედ, სასტუმრო „რუმსთან“ ერთობლივად დაგეგმილია 100 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობა, რომელიც ამჟამად აქტიურ ფაზაშია. ახალი სასტუმრო კომპლექსი ოპერირებას და პირველი ვიზიტორების მიღებას 2018 წლიდან გეგმავს. პარალელურად მიმდინარეობს საცხოვრებელი აპარტამენტების მშენებლობა, რომელთა დასრულებული კონდიცია ითვალისწინებს ინტერიერის სრულ რემონტს, ავეჯსა და ტექნიკას. ტერიტორიაზე ასევე მოეწყობა დახურული ავტოსადგომები, რესტორნები, კაფეები, დამატებით გართობისა და დასვენების სხვა ზონები. პროექტის პირველი ეტაპი 2018 წლისათვის დასრულდება, ხოლო შემდგომი ეტაპები განვითარდება მიტარბის მიმართულებით. „უახლოეს მომავალში „კოხტა გორა“ და „მიტარბი“ გახდება მიმზიდველი მიმართულება საოჯახო დასვენების მსურველთათვის, ახალგაზრდა ოჯახებისათვის, სპორტული აქტივობის მოყვარულთათვის, ტურისტებისათვის, ასევე მათთვის ვისაც წელიწადის ნებისმიერ დროს აქვს სურვილი „კოხტასა“ და „მიტარბის“ ხელუხლებებლი ბუნებრივი სილამაზით, უნიკალური და სამკურნალო დანიშნულების ხე-მცენარეებითა და მათი ფერთა საოცარი გამით, ჯანსაღი ჰაერით ისიამოვნოს და განიტვირთოს“, - მიიჩნევენ პროექტის ავტორები. [post_title] => მთელი წელი მთელი ოჯახისთვის: კოხტა გორა და მიტარბი საოჯახო დასვენების ადგილი ხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mteli-weli-mteli-ojakhistvis-kokhta-gora-da-mitarbi-saojakho-dasvenebis-adgili-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 17:46:40 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 13:46:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149302 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148676 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-25 16:49:46 [post_date_gmt] => 2017-07-25 12:49:46 [post_content] => საქართველოს პოპულარული მთის კურორტები, როგორიცაა ბორჯომი, ბაკურიანი, ბახმარო, სურამი, საირმე და ა.შ., დამსვენებელს ვერ იტევს. მშობლებმა ბავშვებისთვის დასასვენებელი ადგილის შერჩევა უკვე დაიწყეს, თუმცა არჩევანი არც ისე დიდია. ბავშვების დასვენება მაინც სპეციფიკური თემაა: მშობლის და ბავშვის კომფორტთან ერთად, ბავშვებისთვის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა, უსაფრთხო გარემო და კარგი ადგილია საჭირო. "სასტუმროებში გიჟური ფასებია. ოჯახი, რომელიც თვიურ შემოსავალზეა, ვერ დაისვენებს სასტუმროში, რადგან ერთკვირიანი ოჯახური დასვენება 3500 ლარს სცდება. ამასთან, კრედიტიც რომ აიღო და დაისვენო, გადახდილი თანხა ნამდვილად არ შეესაბამება მიღებულ სერვისს. არის კიდევ ერთი პრობლემა, - სასტუმროები ნორმალური მომსახურებით ბევრი არაა, ამიტომ სეზონზე უმეტესი მათგანი გადატენილია", – განაცხადა ჩვენთან ერთ-ერთმა მშობელმა. სასტუმროებში გიჟური ფასებია "ფორტუნა" შეეცადა, გაერკვია, რა ფასებია მთის კურორტებზე და რა სერვისს სთავაზობს დამსვენებელს მაღალი დონის სასტუმროები. სასტუმრო "აბასთუმანი რეზიდენსში" ორადგილიანი სტანდარტული ნომერი, სამჯერადი კვებით, 240 ლარი ღირს. 6 წლამდე ბავშვების დასვენება კი უფასოა. "ახლა 20–25 პატარაა ჩვენს სასტუმროში და კარგად ერთობიან. აქ ახლოს პარკია, სადაც მათ ატრაქციონებზეც შეუძიათ დაჯდომა. სასტუმროში ასევე არის აუზი, რომლითაც ბავშვები ხშირად სარგებლობენ. მომავალი წლიდან მომხმარებელს შევთავაზებთ ბავშვების მოვლის სერვისსაც", – განაცხადეს სასტუმრო აბასთუმანი რეზიდენსში. ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად სასტუმროში - "რიქსოს ბორჯომში", ადგილები თითქმის არ არის. ამ სასტუმროში ფასები აგვისტოში 195 ევროდან იწყება და 1046 ევრომდე ადის (ერთი ღამე). სასტუმრო კომფორტთან და მდიდრულ ნომრებთან ერთად უამრავ გარე აქტივობას და საინტერესო გასართობს გთავაზობთ. აქ არის, როგორც კინოთეატრის დარბაზი ბავშვებისთვის, ასევე, გამწვანებული და ბავშვებისთვის მოწყობილი ინფრასტრუქურა, მშობლებისთვის კი სპა პროცედურების ფართო არჩევანი. სასტუმრო საირმეში საოჯახო ოთახის დაქირავება ამ სეზონზე, სულ მცირე, 175 დოლარი ღირს (ერთი დღე-ღამე). კურორტზე ფუნქციონირებს კაფეები და რესტორანი, სასტუმროში ეწყობა კარაოკე საღამოები და ფილმის ჩვენებები, ასევე სხვადასხვა სახის ივენთები. გასართობ ცენტრში კი წარმოდგენილია: სამი საბავშვო მოედანი, ბილიარდი, ჭადრაკი, ნარდი, კომპიუტერული თამაშები, ტირი, ბატუტი, ველოსიპედი და მაგიდის ჩოგბურთი. სადღეღამისო საკურორტო პოლიკლინიკა, სადაც მაღალკვალიფიციური ექიმ-სპეციალისტები 24 საათის განმავლობაში უწევენ მომსახურეობას პაციენტებს. რაც შეეხება"ყაზბეგი ჰოტელ რუმსში" დასვენებას, როგორც სასტუმროს ჯავშნების დეპარტამენტში "ფორტუნას" განუცხადეს, სასტუმროში ნომრების ფასები ყოველდღიურად იცვლება. მაგალითად, დღევანდელი მონაცემებით, სტანდარტული 2-ადგილიანი ნომერი 1 ღამით 220$(+ დღგ) ღირს. ნომრის ფასში მხოლოდ დილის საუზმე შედის. რაც შეეხება ბავშვების განთავსებას, სასტუმრო 3 წლამდე ბავშვების საწოლებსა და საუზმეს დამსვენებლებს უფასოდ სთავაზობს, ხოლო დამატებითი საწოლები 24 დოლარი ღირს. დასვენება საოჯახო სასტუმროებში ბაკურიანში, მგზავრების სასტუმროში, ფასდაკლების ფარგლებში, სტანდარტული 80 ლარის ნაცვლად, ოთხი კაცი განთავსებას ერთი დღით 56 ლარად შეძლებს. შეთავაზებაში შედის სტუდიოს ტიპის ერთოთახიანი ბინა 4 პერსონაზე. მშობლები ამბობენ, რომ შედარებით იაფი ჯდება მთაში, საოჯახო სასტუმროებში დასვენებაც. მზეთამზე, სოფელია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სადაც ეკოსასტუმრო ფუნქციონირებს და სხვა ადგილებთან შედარებით, მისაღები ფასებიცაა. როგორც ერთ-ერთმა მშობელმა "ფორტუნასთან" განაცხადა, ფასთან შედარებით, სასტუმროში მომსახურების მაღალი ხარისხია და სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა აქ დასვენება. "გადასარევი ადგილია, კარგი, სუფთა სასტუმრო და შესანიშნავი ხალხი. უკვე ბევრს ვურჩიე, რადგან დასვენება ახლა ძალიან აქტუალური და პრობლემური საკითხია. მეც მირჩიეს და ასე მოვაგვარე ეს საკითხი. მართლა რთულია მისაღებ ფასად, კარგ კურორტზე, სულ მცირე ნორმალური მომსახურების მიღება", – განაცხადა ჩვენთან ნატამ. ეკოსასტუმროში 4-სულიანი ოჯახი ერთკვირიან დასვენებას 1470 ლარად შეძლებს, რადგან აქ ერთი ღამის გათენება მოზრდილისთვის 70 ლარი ჯდება, ხოლო ბავშვებისთვის ნახევარი ფასი. ასე რომ, თუ ძვირიან და ფეშენებელურ სასტუმროებში ვერ დაისვენებთ, არსებობს ოჯახური, მყუდრო და კომფორტული სასტუმროები, რომლებსაც მშობლები რეკომენდაციას უწევენ. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => „სასტუმროებში გიჟური ფასებია“ - ზაფხულის პრობლემა მშობლებისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sastumroebshi-gidjuri-fasebia-zafkhulis-problema-mshoblebistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-26 21:09:53 [post_modified_gmt] => 2017-07-26 17:09:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148676 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145393 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-12 12:28:56 [post_date_gmt] => 2017-07-12 08:28:56 [post_content] => ფოტოები კუნძულებიდან. ლიონელ მესის ძალიან დატვირთული ზაფხული გამოუვიდა: ჯერ იყო და ქორწილი გადაიხადა ანტონელა როკუცოსთან, შემდეგ როგორც იქნა კონტრაქტი გაახანგრძლივა „ბარსელონასთან“. ახლა კი კარიბის ზღვაზე ნებივრობს. მესი დასასვენებლად ოჯახთან ერთად გაემგზავრა - 4 წლის ტიაგოსთან და წლის მატეოსთან ერთად. მესის შეუერთდა მისი ახლო მეგობარი ლუის სუარესი მეუღლე სოფიასთან ერთად. კრიშტიანო რონალდომ ოჯახი ფორმენტერას კუნძულზე წაიყვანა (ყველაზე მცირეა ბალეარის კუნძულებიდან). კრიშტიანოს მაგარი ფოტო სამ შვილთან ერთად - უფროსი ვაჟი და ორი ახალშობილი კრიშტიანოს ნათესავები კრიშტიანო დასთან ერთად ალიშა ავეირუ, კრიშტიანოს ბიძაშვილი რეჟიმის და წესრიგის ისეთი გიჟი, როგორიც რონალდოა, შვებულებაშიც კი ვარჯიშობს [post_title] => რას აკეთებენ მესი და რონალდო შვებულებაში (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-aketeben-mesi-da-ronaldo-shvebulebashi-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 12:31:48 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 08:31:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145393 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149302 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-26 17:34:39 [post_date_gmt] => 2017-07-26 13:34:39 [post_content] => კურორტ კოხტა-მიტარბის განვითარება აქტიურ ფაზაშია. კურორტის განვითარების პროექტს ”თიბისი ჯგუფი” დღეს სასტუმრო „რუმსში“, 20:30 საათზე წარადგენს. პროექტი ბაკურიანში, „კოხტა-გორას“ მიმდებარე ტერიტორიაზე და მიტარბში საერთაშორისო სტანდარტების ოთხ სეზონიანი კურორტის მშენებლობასა და განვითარებას ითვალისწინებს, რომლის ფარგლებში დაგეგმილია სასტუმროებისა და აპარტამენტების კომპლექსის მშენებლობა. უკვე ცნობილია, რომ სასტუმროებისა და აპარტამენტების კომპლექსები განაშენიანდება ეწ „სქი ინ სქი აუთ“ კონცეფციით, რაც ითვალისწინებს საცხოვრებელი აპარტამენტებისა და სასტუმროების ინტეგრირებას სათხილამურო ტრასებთან მომხმარებლების მაქსიმალური კომფორტის გათვალისწინებით. როგორც პროექტის ავტორები ამბობენ, პროექტი ვითარდება ეტაპობრივად, პირველ ეტაპზე „კოხტა გორას“ მიმდებარედ, სასტუმრო „რუმსთან“ ერთობლივად დაგეგმილია 100 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობა, რომელიც ამჟამად აქტიურ ფაზაშია. ახალი სასტუმრო კომპლექსი ოპერირებას და პირველი ვიზიტორების მიღებას 2018 წლიდან გეგმავს. პარალელურად მიმდინარეობს საცხოვრებელი აპარტამენტების მშენებლობა, რომელთა დასრულებული კონდიცია ითვალისწინებს ინტერიერის სრულ რემონტს, ავეჯსა და ტექნიკას. ტერიტორიაზე ასევე მოეწყობა დახურული ავტოსადგომები, რესტორნები, კაფეები, დამატებით გართობისა და დასვენების სხვა ზონები. პროექტის პირველი ეტაპი 2018 წლისათვის დასრულდება, ხოლო შემდგომი ეტაპები განვითარდება მიტარბის მიმართულებით. „უახლოეს მომავალში „კოხტა გორა“ და „მიტარბი“ გახდება მიმზიდველი მიმართულება საოჯახო დასვენების მსურველთათვის, ახალგაზრდა ოჯახებისათვის, სპორტული აქტივობის მოყვარულთათვის, ტურისტებისათვის, ასევე მათთვის ვისაც წელიწადის ნებისმიერ დროს აქვს სურვილი „კოხტასა“ და „მიტარბის“ ხელუხლებებლი ბუნებრივი სილამაზით, უნიკალური და სამკურნალო დანიშნულების ხე-მცენარეებითა და მათი ფერთა საოცარი გამით, ჯანსაღი ჰაერით ისიამოვნოს და განიტვირთოს“, - მიიჩნევენ პროექტის ავტორები. 