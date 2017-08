ქარიშხალი და წყალდიდობა ტეხასში – მიმდინარეობს მოსახლეობის ევაკუაცია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wyaldidoba [1] => stiqia [2] => evakuacia [3] => tekhasi [4] => qarishkhali [5] => greg-eboti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157240 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wyaldidoba [1] => stiqia [2] => evakuacia [3] => tekhasi [4] => qarishkhali [5] => greg-eboti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157240 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 441 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wyaldidoba [1] => stiqia [2] => evakuacia [3] => tekhasi [4] => qarishkhali [5] => greg-eboti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wyaldidoba [1] => stiqia [2] => evakuacia [3] => tekhasi [4] => qarishkhali [5] => greg-eboti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157240) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1594,18635,9167,442,7702,441) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156910 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-25 12:00:34 [post_date_gmt] => 2017-08-25 08:00:34 [post_content] => მსოფლიო ბანკი მზად არის დაეხმაროს საქართველოს როგორც ფინანსური, ასევე ტექნიკური კუთხით. ამის შესახებ მსოფლიო ბანკის რეგიონულმა დირექტორმა სამხრეთ კავკასიაში , მერსი ტემბონმა განაცხადა. მისი თქმით, მსოფლიო ბანკი მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს სტიქიასთან ბრძოლის კუთხით. „მინდა აღვნიშნო ის მხარდაჭერა, რომელიც ბევრმა ქვეყანამ გაუწია საქართველოს ამ კრიზისულ დროს. მსოფლიო ბანკში შეშფოთებული ვართ ამ უბედურებით და მზად ვართ დახმარება გავუწიოთ საქართველოს შესაბამის უწყებებთან თანამშრომლობის ფარგლებში. მსოფლიო ბანკში პროგრამა გვაქვს, რომელიც უშუალოდ ეხება გარემოსა და ტყეების დაცვას. ჩვენ მზად ვართ საქართველოს დავეხმაროთ როგორც კრიზისის, ასევე კრიზისის შემდგომ პერიოდში. საქართველოს გავუწევთ ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას. გარემოსდაცვითი სპეციალისტების ჯგუფი შეაფასებს არსებულ ვითარებას, რათა შემდგომ კონკრეტული გეგმა დავნერგოთ“, - აღნიშნა მერსი ტემბონმა. როგორც მერსი ტემბონმა აღნიშნა, თავდაპირველად შეფასდება სიტუაცია, რის შემდეგაც საქართველოს მთავრობასთან ერთად განიხილავენ იმ საკითხებს, თუ რა კუთხით იქნება საჭირო დახმარება. მსოფლიო ბანკი საქართველოს სტიქიასთან ბრძოლაში დაეხმარება გურიას 155 000 ლარის ზარალი მიადგა

ურეკისა და შეკვეთილისთვის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი 155 000 ლარს შეადგენს, - ამის შესახებ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში აცხადებენ. მათივე ცნობით, 23 აგვისტოს მომხდარი ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად, ურეკისა და ნატანების ადმინისტრაციულ ერთეულებში წაქცეულია ხეები, კერძო და მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებს გადახდილი აქვთ სახურავები, დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები, გარე განათების კონსტრუქციები, ფიზიკური პირების საკუთრებაში არსებული ავტომობილები და კომერციული ფართები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფორმაციითვე, სტიქიის ზონაში გურიის ახლადდანიშნული გუბერნატორი მერაბ ჭანუყვაძე იმყოფებოდა. გუბერნატორი ურეკსა და შეკვეთილში მიმდინარე გაწმენდით სამუშაოებსაც დაესწრო. საბანკო სექტორი სტიქიით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციისთვის ფინანსებს გამოყოფს

საბანკო სექტორი მზადაა, აქტიური მონაწილეობა მიიღოს სტიქიით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციასა და ქვეყნის უნიკალური ფლორისა და ფაუნის აღდგენისა და შენარჩუნების საქმეში, როგორც მატერიალური, ასევე ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით, - ამის შესახებ საქართველოს ბანკების ასოციაციაციაში აღნიშნავენ და ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებენ. „საბანკო სექტორი, როგორც ეკონომიკის ერთ-ერთი წამყვანი დარგი, ვერ იქნება გულგრილი ჩვენს ქვეყანაში, ბოლო დღეებში, მიმდინარე მოვლენებისადმი და მზადაა, მაქსიმალური დახმარება აღმოუჩინოს ქვეყანას სტიქიასთან ბრძოლის ამ მეტად რთულ და საპასუხისმგებლო მომენტში. საქართველოს საბანკო სექტორი, რომელსაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ეკონომიკის განვითარებაში და ყოველწლიურად ზრდის ეკონომიკის დაფინანსების მოცულობას, ყოველთვის სოლიდარული იყო იმ სტიქიური და ექსტრემალური სიტუაციებისას, რომლებიც სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში გასულ წლებში განვითარდა, ეხება რა ეს 2008 წლის აგვისტოს ომის თუ თბილისში 2015 წელს ვერეს ხეობაში მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო შედეგების, სოლიდური მატერიალური თუ ფინანსური მხარდაჭერის თვალსაზრისით", - ნათქვამია ბანკების ასოციაციაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მათივე ცნობით, საბანკო სექტორი ბორჯომის ხეობაში, ისევე როგორც ქვეყნის ტერიტორიაზე გაჩენილ ხანძრის კერებთან დაკავშირებით, უერთდება რა პრემიერ - მინისტრის განცხადებას, გამოთქვამს მზადყოფნას აქტიური მონაწილეობა მიიღოს სტიქიით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციაში და ქვეყნის უნიკალური ფლორისა და ფაუნის აღდგენისა და შენარჩუნების საქმეში, როგორც მატერიალიური, ასევე ფინანსური მხარდაჭერის კუთხით. 