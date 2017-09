ქართველებისთვის თურქეთში სეზონურად მუშაობის ნებართვის მიღება გამარტივდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => dasaqmeba [2] => sagareo-saqmeta-saministro [3] => sezonuri-samushao [4] => nebartva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161734 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => dasaqmeba [2] => sagareo-saqmeta-saministro [3] => sezonuri-samushao [4] => nebartva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161734 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 339 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => dasaqmeba [2] => sagareo-saqmeta-saministro [3] => sezonuri-samushao [4] => nebartva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turqeti [1] => dasaqmeba [2] => sagareo-saqmeta-saministro [3] => sezonuri-samushao [4] => nebartva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161734) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2390,19015,2471,19014,339) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159978 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 11:52:43 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:52:43 [post_content] => დაბლოკილი ვიკიპედია, ჰიჯაბი კარიერისთვის და ტვიტერზე პირატული წვდომა - ეს 21-ე საუკუნის თურქეთია. „სხვა თურქეთში ჩამოვედი და რადიკალურად სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობ“ - უყვება „ფორტუნას“ ჰაჯეთთეფეს უნივერსიტეტის ქართველი სტუდენტი, თურქოლოგი სანდრო ბაკურაძე. „თურქეთი რადიკალურად 2016 წლის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ შეიცვალა, ცვლილებების შემჩნევა ყოველ ნაბიჯზე შეიძლება“... ორი ბიჭი ერთ ოთახში არ იცხოვრებს ანკარაში სადაც ჩვენი რესპოდენტი სწავლობს, სტუდენტური საერთო საცხოვრებლები ჯერ სქესის მიხედვით განაცალკევეს, შემდეგ კი ახსნა-განმარტების გარეშე კიდევ ერთი შეზუდვა დააწესეს. „ერთ დღეს გამოვიდნენ და განაცხადეს, რომ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ორ ბიჭს ერთ ოთახში არ უნდა ეცხოვრა. რატომ? მიზეზი თავადაც იცით! - ასე განმარტეს. მომხდარი სტუდენტებმა ჰომოსექსულიზმთან ბრძოლად აღიქვეს. თავსაფრიანი დედაკაცი: როგორ აიწყობს გოგონა კარიერას „თავსაფრის დაფარებას გოგონებს ოფიციალურად კანონი არ აიძულებს, თუმცა ბოლო პერიოდია თავსაფარი კარიერული წინსვლის ერთ-ერთ იარაღად იქცა. საჯარო უწყებებში ქალებს, რომლებიც თავსაფარს ატარებენ გაცილებით უკეთესი პირობები და მეტი შანსი აქვთ“ , - გვიყვება ქართველი სტუდენტი. „თავსაფრის თემა თურქეთში ოჯახიდან მომდინარეობს და ქალაქისგან განსხვავებით რეგიონებში გაცილებით რთული ვითარებაა. უთავსაფროდ გამოსულ ქალს რადიკალებით დასახლებულ რეგიონში საფრთხე არ ასცდება და ამაზე პოლიცია მუდმივად თვალს ხუჭავს“, - ამბობს სანდრო, რომელიც მომავალი პროფესიიდან გამომდინარე ხშირად სტუმრობს თურქეთის რეგიონებს. სოცქსელებსა და ტელეარხებზე პირატული წვდომა თურქეთში ჩასული ადამიანი თუ ვიკიპედიიდან ინფორმაციის მოპოვებას მოისურვებს, კრახი არ აცდება. თურქეთის ოფიცილურმა უწყებებმა ვიკიპედია დაბლოკეს. გავრცელებული ვერსიით, საქმე ვიკიპედიაზე განთავსებულ ერთ კონკრეტულ სტატიას ეხებოდა, სადაც პრეზიდენტ ერდოღანის სიძე სირიასთან გარიგებებში იყო დადანაშაულებული. თურქეთის მოთხოვნის მიუხედავად ვიკიპედიამ სტატია არ წაშალა, რის შემდგაც საიტი ქვეყანაში მთლიანად დაიბლოკა. „ფეისბუქისა და იუთუბის გამორთვა რამდენიმე დღით ჩვეულებრივი მოვლენაა, როცა რაიმე შეტაკება ან აფეთქება მოხდება, საიტები ითიშება და რამდენიმე დღე დაბლოკილია, თურქეთში ყველაზე პოპულარული ტვიტერია. შესაბამისად, როცა ტვიტერი ითიშება, ყველა თურქმა იცის იმ პირატული პროგრამების ჩამონათვალი, რითაც ტვიტერზე შესვლა შეიძლება“, - ნახევრად ხუმრობით ყვება ჩვენი რესპოდენტი. ტვიტერა და ფეისბუქზე პირატულ წვდომასთან ერთად, თურქეთში არანაკლებ გაწაფულები არიან სატელიტების გადაკეთებაშიც. 2-3 ოპოზიციური ტელევიზია და ამდენივე გაზეთი - ეს ის მედია რესურსია, რომელიც ჩვენი რესპოდენტის ინფორმაციით, თურქეთში დარჩა. შესაბამისად მოსახლეობა ინფორმაციას სატელიტებით, ევროპული არხებიდან და ევროპაში მაუწყებელი თურქული არხებიდან იღებს. თავისუფლების სული... საკუთარი პოზიციისა და შეხედულებების გამო სიფრთხილის გამოჩენა უწევს. ამბობს, რომ თურქეთში მიმდინარე პროცესებით დაინტერესებისა და თურქული ენის კარგად ცოდნის გამო ხშირად როგორც აგენტს ისე უყურებენ. სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ ქართველი სტუდენტი თავს თურქეთში ვეღარ ხედავს. „როცა ჩამოვედი კამპუსში ბევრი, მრავალფეროვანი სტუდენტური ჯგუფი შეგხვდებოდა, თავისუფლების სული იგრძნობოდა, ახლა ასე აღარ არის“... თამუნა გოგუაძე [post_title] => დაბლოკილი ვიკიპედია, ბრძოლა ჰომოსექსუალიზთან და სხვა შეზღუდვები: ქართველი სტუდენტის თვალით დანახული თურქეთი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dablokili-vikipedia-brdzola-homoseqsualiztan-da-skhva-shezghudvebi-qartveli-studentis-tvalit-danakhuli-turqeti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:52:43 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:52:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159978 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158799 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-31 19:15:58 [post_date_gmt] => 2017-08-31 15:15:58 [post_content] => ცნობილ თურქ ტელეწამყვანს, მურატ ბაშოღლუს, "უზნეო ქცევის" ბრალდებით გაასამართლებენ. ბოდრუმის პროკურატურამ ტელეწამყვანს ქვეყნის დატოვება აუკრძალა. რამდენიმე დღის წინ, თურქული მედიის მიერ გავრცელებული მურატ ბაშოღლუს ფოტოები , სადაც ის ახალგაზრდა ძმისშვილთან, უფროსი ძმის ქალიშვილთან, ბურჯუ ბაშოღლუ-კაბადაისთან ერთად ინტიმურ პოზებშია დაფიქსირებული, "უკანასკნელი წლების ყველაზე დიდი სკანდალად" შეაფასეს. მედიაში საუბრობენ იმაზეც, რომ ბურჯუსა და მურატის სასიყვარულო ინტრიგამ დაქორწინებულ ტელეწამყვანს ოჯახშიც სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. თავად მურატ ბაშოღლუმ ერთ-ერთ ინტერვიუში თავის საქციელს შეცდომას უწოდებს და ამბობს, რომ ახლა ამისთვის პასუხს აგებს: "რამდენჯერაც არ უნდა ვითხოვო პატიობა, მისი დამსახურება არ შემიძლია. ეს წუთიერი სისუსტე იყო - მსგავსი შეიძლება ნებისმიერ მამაკაცს მოუვიდეს. ჩემი ცოლი ახლა ელოდება როდის დამშიდდება ყველაფერი, შემდეგ კი ალბათ განქორწინებას გადაწყვეტს. ძალიან ვწუხვარ" - აცხადებს ტელეწამყვანი. [post_title] => თურქ ტელეწამყვანს საკუთარ ძმისშვილთან რომანისთვის სასჯელი ემუქრება (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turq-telewamyvans-sakutar-dzmisshviltan-romanistvis-sasjeli-emuqreba-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 19:15:58 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 15:15:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 158113 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-30 12:03:00 [post_date_gmt] => 2017-08-30 08:03:00 [post_content] => საქართველოს თურქეთი ამჯერად აბასთუმანში გაჩენილი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დაეხმარება და ამისთვის 1 თვითმფრინავს და 2 ვერტმფრენს აგზავნის. ამის შესახებ განცხადება საქართველოში თურქეთის ელჩმა, ზექი ლევენთ გუმრუჩქუმ, გააკეთა და აღნიშნა, რომ საფრენი აპარატები დღის მეორე ნახევარში შემოვლენ. ”გასულ კვირას თურქეთი იყო ის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც დახმარება გაუწია საქართველოს. ახლა გავიგეთ აბასთუმნის ტერიტორიაზე გაჩენილი ცეცხლის თაობაზე. შესაბამისად, ახლაც მზად ვართ, დავეხმაროთ ქართულ მხარეს და ცეცხლის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩავერთვებით. გზაში არის ჩვენი ქვეყნის ერთი თვითმფრინავი და ორი ვერტმფრენი. ისინი დღის მეორე ნახევრიდან შეუერთდებიან ცეცხლის ჩაქრობის პროცესს. ეს არის ის, რაც უნდა გაუკეთოს მეგობარმა ქვეყანამ მეგობარ ქვეყანას”, - განაცხადა გუმრუქჩუმ. [post_title] => აბასთუმნის ხანძრის ჩასაქრობად თურქეთი 1 თვითმფრინავს და 2 ვერტმფრენს აგზავნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abastumnis-khandzris-chasaqrobad-turqeti-1-tvitmfrinavs-da-2-vertmfrens-agzavnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-30 12:35:50 [post_modified_gmt] => 2017-08-30 08:35:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158113 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159978 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-05 11:52:43 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:52:43 [post_content] => დაბლოკილი ვიკიპედია, ჰიჯაბი კარიერისთვის და ტვიტერზე პირატული წვდომა - ეს 21-ე საუკუნის თურქეთია. „სხვა თურქეთში ჩამოვედი და რადიკალურად სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობ“ - უყვება „ფორტუნას“ ჰაჯეთთეფეს უნივერსიტეტის ქართველი სტუდენტი, თურქოლოგი სანდრო ბაკურაძე. „თურქეთი რადიკალურად 2016 წლის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ შეიცვალა, ცვლილებების შემჩნევა ყოველ ნაბიჯზე შეიძლება“... ორი ბიჭი ერთ ოთახში არ იცხოვრებს ანკარაში სადაც ჩვენი რესპოდენტი სწავლობს, სტუდენტური საერთო საცხოვრებლები ჯერ სქესის მიხედვით განაცალკევეს, შემდეგ კი ახსნა-განმარტების გარეშე კიდევ ერთი შეზუდვა დააწესეს. „ერთ დღეს გამოვიდნენ და განაცხადეს, რომ სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში ორ ბიჭს ერთ ოთახში არ უნდა ეცხოვრა. რატომ? მიზეზი თავადაც იცით! - ასე განმარტეს. მომხდარი სტუდენტებმა ჰომოსექსულიზმთან ბრძოლად აღიქვეს. თავსაფრიანი დედაკაცი: როგორ აიწყობს გოგონა კარიერას „თავსაფრის დაფარებას გოგონებს ოფიციალურად კანონი არ აიძულებს, თუმცა ბოლო პერიოდია თავსაფარი კარიერული წინსვლის ერთ-ერთ იარაღად იქცა. საჯარო უწყებებში ქალებს, რომლებიც თავსაფარს ატარებენ გაცილებით უკეთესი პირობები და მეტი შანსი აქვთ“ , - გვიყვება ქართველი სტუდენტი. „თავსაფრის თემა თურქეთში ოჯახიდან მომდინარეობს და ქალაქისგან განსხვავებით რეგიონებში გაცილებით რთული ვითარებაა. უთავსაფროდ გამოსულ ქალს რადიკალებით დასახლებულ რეგიონში საფრთხე არ ასცდება და ამაზე პოლიცია მუდმივად თვალს ხუჭავს“, - ამბობს სანდრო, რომელიც მომავალი პროფესიიდან გამომდინარე ხშირად სტუმრობს თურქეთის რეგიონებს. სოცქსელებსა და ტელეარხებზე პირატული წვდომა თურქეთში ჩასული ადამიანი თუ ვიკიპედიიდან ინფორმაციის მოპოვებას მოისურვებს, კრახი არ აცდება. თურქეთის ოფიცილურმა უწყებებმა ვიკიპედია დაბლოკეს. გავრცელებული ვერსიით, საქმე ვიკიპედიაზე განთავსებულ ერთ კონკრეტულ სტატიას ეხებოდა, სადაც პრეზიდენტ ერდოღანის სიძე სირიასთან გარიგებებში იყო დადანაშაულებული. თურქეთის მოთხოვნის მიუხედავად ვიკიპედიამ სტატია არ წაშალა, რის შემდგაც საიტი ქვეყანაში მთლიანად დაიბლოკა. „ფეისბუქისა და იუთუბის გამორთვა რამდენიმე დღით ჩვეულებრივი მოვლენაა, როცა რაიმე შეტაკება ან აფეთქება მოხდება, საიტები ითიშება და რამდენიმე დღე დაბლოკილია, თურქეთში ყველაზე პოპულარული ტვიტერია. შესაბამისად, როცა ტვიტერი ითიშება, ყველა თურქმა იცის იმ პირატული პროგრამების ჩამონათვალი, რითაც ტვიტერზე შესვლა შეიძლება“, - ნახევრად ხუმრობით ყვება ჩვენი რესპოდენტი. ტვიტერა და ფეისბუქზე პირატულ წვდომასთან ერთად, თურქეთში არანაკლებ გაწაფულები არიან სატელიტების გადაკეთებაშიც. 2-3 ოპოზიციური ტელევიზია და ამდენივე გაზეთი - ეს ის მედია რესურსია, რომელიც ჩვენი რესპოდენტის ინფორმაციით, თურქეთში დარჩა. შესაბამისად მოსახლეობა ინფორმაციას სატელიტებით, ევროპული არხებიდან და ევროპაში მაუწყებელი თურქული არხებიდან იღებს. თავისუფლების სული... საკუთარი პოზიციისა და შეხედულებების გამო სიფრთხილის გამოჩენა უწევს. ამბობს, რომ თურქეთში მიმდინარე პროცესებით დაინტერესებისა და თურქული ენის კარგად ცოდნის გამო ხშირად როგორც აგენტს ისე უყურებენ. სამაგისტრო პროგრამის დასრულების შემდეგ ქართველი სტუდენტი თავს თურქეთში ვეღარ ხედავს. „როცა ჩამოვედი კამპუსში ბევრი, მრავალფეროვანი სტუდენტური ჯგუფი შეგხვდებოდა, თავისუფლების სული იგრძნობოდა, ახლა ასე აღარ არის“... თამუნა გოგუაძე [post_title] => დაბლოკილი ვიკიპედია, ბრძოლა ჰომოსექსუალიზთან და სხვა შეზღუდვები: ქართველი სტუდენტის თვალით დანახული თურქეთი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dablokili-vikipedia-brdzola-homoseqsualiztan-da-skhva-shezghudvebi-qartveli-studentis-tvalit-danakhuli-turqeti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:52:43 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:52:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159978 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 225 [max_num_pages] => 75 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 21574f9c6b711179e67060f1bd382864 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )