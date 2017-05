ქართველი და უკრაინელი ვარსკვლავები ერთმანეთს შეხვდებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => sff [2] => matchi [3] => amkhanaguri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130535 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => sff [2] => matchi [3] => amkhanaguri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130535 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => sff [2] => matchi [3] => amkhanaguri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => sff [2] => matchi [3] => amkhanaguri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130535) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1457,1117,410,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130527 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-13 16:40:31 [post_date_gmt] => 2017-05-13 12:40:31 [post_content] => ინგლისის პრემიერლიგას ახალი ჩემპიონი ჰყავს. ტურნირის დასრულებამდე ორი ტურით ადრე ლონდონის "ჩელსიმ" პრემიერლიგაში პირველობა გაინაღდა. 36-ტურში "არისტოკრატებმა" სტუმრად "ვესტ ბრომვიჩს" მინიმალური ანგარიშით 1:0 მოუგეს და პრემიერლიგის გამარჯვებულები ისტორიაში მეექვსედ გახდნენ. გამარჯვების გოლი შეცვლაზე შესულმა ბელგიელმა მიში ბატშუაიმ 82-ე წუთზე გაიტანა. სხვათა შორის, საინტერესოა, რომ ბოლო სამ სეზონში ინგლისის ჩემპიონის გასარკვევად გადამწყვეტი გოლების ავტორები ბელგიელები ხდებიან. 2016 წელს „ჩელსის“ ნახევარმცველმა ედენ აზარმა „ტოტენჰემს“ გაუტანა და ამით „ლესტერი“ გააჩემპიონა. 2015 წელს იმავე აზარმა „კრისტალ პალასს“ შეუგდო და ტიტული თავის გუნდს, „ჩელსის“ მოუტანა. „ჩელსის“ 87 ქულა დაუგროვდა და „ტოტენჰემი“ მიუწვდომელი გახდა. ანტონიო კონტემ გუნდი ჩემპიონობამდე პირველსავე წელს მიიყვანა. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JbPI6yuaTGU [post_title] => არისტოკრატიული ექვსიანი: ჩელსი ჩემპიონია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aristokratiuli-eqvsiani-chelsi-chempionia-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-13 16:40:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-13 12:40:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130527 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 130267 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-13 10:44:57 [post_date_gmt] => 2017-05-13 06:44:57 [post_content] => მაისის დასაწყისში ირანის ქალაქი ჰამადანი ქაოსმა მოიცვა. ქალაქის ქუჩებში ”ბარსელონას” ფორმაში გამოწყობილი ადამიანი დადიოდა, რომელიც ძალიან ჰგავდა ლეო მესის. მის ირგვლივ კი რასაკვირველია ფეხბურთელის ქომაგები ან ის ადამიანები იყრიდნენ თავს, ვისაც მასთან სურათის გადაღება სურდა. არეულობის თავიდან ასაცილებლად ქალაქის პოლიცია იძულებული გახდა განყოფილებაში წაეყვანა 25 წლის სტუდენტი რეზა პარასტეში, რომელსაც ესეც არ აკმარეს და მანქანაც ჩამოართვეს. არადა, მას არაფერი დაუშავებია - უბრალოდ ძალიან ჰგავს არგენტინელ ვარსკვლავს. იდეა - გამხდარიყო ირანელი მესი რეზას მამამ უკარნახა, როდესაც ”ბარსელონას” მაისურით დაასაჩუქრა. ამის შემდეგ რეზამაც მიაქცია ყურადღება ფაქტს, რომ არგენტინელს ჰგავს და დაიწყო იმ დეტალებზე ზრუნვა, რომელიც მათ კიდევ უფრო ამსგავსებს ერთმანეთს (თმა, წვერი...). ”ხალხს ნამდვილად ლეო ვგონივარ. როდესაც საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას ვჩნდები, გარშემომყოფები შოკში ვარდებიან”, - განაცხადა პარასტეშმა. როგორც ჩანს, პოლიციის წინააღმდეგობა რეზას არ აშინებს. იგი ამჟამად ლეო მესის ფინტების შესწავლითაა დაკავებული, რათა მომავალში კიდევ უფრო მეტი ადამიანი ჩააგდოს შოკში. [post_title] => მესიმ ირანი ქაოსში გაახვია: არგენტინელი ვარსკვლავი ხალხს შოკში აგდებს (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesim-irani-qaosshi-gaakhvia-argentineli-varskvlavi-khalkhs-shokshi-agdebs-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 12:55:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 08:55:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130267 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 130283 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-13 09:57:22 [post_date_gmt] => 2017-05-13 05:57:22 [post_content] => დღეს ქართული ფეხბურთის ყველაზე დიდი გამარჯვების დღეა: 1981 წელს თბილისის „დინამომ“ ევროპული ტიტული მოიგო. არც მანამდე და მით უმეტეს არც დამოუკიდებლობის შემდეგ მსგავსი წარმატება არ გვქონია და დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ამის შანსი ფაქტობრივად აღარ არსებობს. ამიტომაც კიდევ უფრო ღირებულია ის, 36 წლის წინანდელი ტრიუმფი. აქ მოცემული ფოტო ერთ-ერთი იშვიათი კოლექციიდანაა, რომელიც ფართოდ არ გავრცელებულა. 1981 წლის 13 მაისი - თბილისის "დინამომ" ევროპის ქვეყნების თასების მფლობელთა თასის გათამაშების ფინალში, დიუსელდორფის "რაინშტადიონზე", გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის წარმომადგენელი იენის "კარლ ცაისი" 2:1 დაამარცხა და ჩემპიონი გახდა. 13 მაისი, 1981. ფინალი. გფრ, დიუსელდორფი, რეინშტადიონი. 9800 დინამო (თბილისი) 2:1 კარლ ცაისი (იენა, გდრ) გოლები: 0:1 გერჰარდ ჰოპე (63), 1:1 ვლადიმერ გუცაევი (67), 2:1 ვიტალი დარასელია (87) დინამო: ოთარ გაბელია, თამაზ კოსტავა, ალექსანდრე ჩივაძე (კაპ), ნოდარ ხიზანიშვილი, გია თავაძე, ვიტალი დარასელია, ზაურ სვანაძე (ნუკრი კაკილაშვილი 67), თენგიზ სულაქველიძე, ვლადიმერ გუცაევი, დავით ყიფიანი, რამაზ შენგელია მწვრთნელი: ნოდარ ახალკაცი https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=y8-tgW_rqXM [post_title] => დღეს 13 მაისია: ყველაზე დიდი გამარჯვების დღე (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-13-maisia-yvelaze-didi-gamarjvebis-dghe-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-12 13:04:50 [post_modified_gmt] => 2017-05-12 09:04:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130283 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130527 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-13 16:40:31 [post_date_gmt] => 2017-05-13 12:40:31 [post_content] => ინგლისის პრემიერლიგას ახალი ჩემპიონი ჰყავს. ტურნირის დასრულებამდე ორი ტურით ადრე ლონდონის "ჩელსიმ" პრემიერლიგაში პირველობა გაინაღდა. 36-ტურში "არისტოკრატებმა" სტუმრად "ვესტ ბრომვიჩს" მინიმალური ანგარიშით 1:0 მოუგეს და პრემიერლიგის გამარჯვებულები ისტორიაში მეექვსედ გახდნენ. გამარჯვების გოლი შეცვლაზე შესულმა ბელგიელმა მიში ბატშუაიმ 82-ე წუთზე გაიტანა. სხვათა შორის, საინტერესოა, რომ ბოლო სამ სეზონში ინგლისის ჩემპიონის გასარკვევად გადამწყვეტი გოლების ავტორები ბელგიელები ხდებიან. 2016 წელს „ჩელსის“ ნახევარმცველმა ედენ აზარმა „ტოტენჰემს“ გაუტანა და ამით „ლესტერი“ გააჩემპიონა. 2015 წელს იმავე აზარმა „კრისტალ პალასს“ შეუგდო და ტიტული თავის გუნდს, „ჩელსის“ მოუტანა. „ჩელსის“ 87 ქულა დაუგროვდა და „ტოტენჰემი“ მიუწვდომელი გახდა. ანტონიო კონტემ გუნდი ჩემპიონობამდე პირველსავე წელს მიიყვანა. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JbPI6yuaTGU [post_title] => არისტოკრატიული ექვსიანი: ჩელსი ჩემპიონია (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aristokratiuli-eqvsiani-chelsi-chempionia-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-13 16:40:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-13 12:40:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130527 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 525 [max_num_pages] => 175 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 16448f20e6e4a3fdda392ff6a41a2c16 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )