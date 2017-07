„ქართველთა მარში“ არის ყველასთვის, ვისაც ქართველად მიაჩნია თავი – ემზარ კვიციანი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => emzar-kviciani [1] => qartvelta-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146112 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => emzar-kviciani [1] => qartvelta-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146112 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11898 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => emzar-kviciani [1] => qartvelta-marshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => emzar-kviciani [1] => qartvelta-marshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146112) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11898,17077) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144611 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-08 15:22:57 [post_date_gmt] => 2017-07-08 11:22:57 [post_content] => ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი, თბილისში, აღმაშენებელის გამზირზე დაგეგმილ "ქართველთა მარშს" ეხმაურება. მისი თქმით, ისინი, ვისაც უცხო ქვეყნის მოქალაქეები აწუხებს საქართველოში, საზღვრებს გარეთ არ უნდა გაუშვან. "უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ვისაც აწუხებს ქვეყანაში, ყველას სახელები და გვარები, ფოტოებით უნდა გადავცეთ საელჩოებს, რომ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში შესვლა აეკრძალოთ! მათ ოჯახის წევრებსაც. მერე ვნახოთ რა აქციებს ჩაატარებენ", - წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. 14 ივნისს, "ქართველთა მარში" იმართება. აქციის ორგანიზატორები ითხოვენ, ამ დრომდე ყველა არალეგალმა უცხოელმა დატოვოს საქართველოს ტერიტორია. " 14 ივლისამდე ულტიმატუმი რომ ყველა არალეგალმა უცხოელმა(ირანელები,არაბები, აფრიკელები და ა.შ.)დატოვოს საქართველოს ტერიტორია! ეს არის ჩვენი პასუხი იმაზე,რომ 51 წლის ირანელმა ქართველი ბავშვები (ბიჭები)გააუპატიურა! ჩვენ გავწმინდავთ ჩვენს ქუჩებს უცხოელი კრიმინალებისგან! ქართული საქართველოსთვის!", - აცხადებენ ისინი. "უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ვისაც აწუხებს ქვეყანაში, ყველას სახელები და გვარები, ფოტოებით უნდა გადავცეთ საელჩოებს, რომ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში შესვლა აეკრძალოთ! მათ ოჯახის წევრებსაც. მერე ვნახოთ რა აქციებს ჩაატარებენ", - წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. 14 ივნისს, "ქართველთა მარში" იმართება. აქციის ორგანიზატორები ითხოვენ, ამ დრომდე ყველა არალეგალმა უცხოელმა დატოვოს საქართველოს ტერიტორია. " 14 ივლისამდე ულტიმატუმი რომ ყველა არალეგალმა უცხოელმა(ირანელები,არაბები, აფრიკელები და ა.შ.)დატოვოს საქართველოს ტერიტორია! ეს არის ჩვენი პასუხი იმაზე,რომ 51 წლის ირანელმა ქართველი ბავშვები (ბიჭები)გააუპატიურა! ჩვენ გავწმინდავთ ჩვენს ქუჩებს უცხოელი კრიმინალებისგან! ქართული საქართველოსთვის!", - აცხადებენ ისინი. 