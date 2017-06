ქსელში სინდი კროუფორდისა და მისი ქალიშვილის ახალი ფოტოები გამოჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sindi-kroufordi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139230 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sindi-kroufordi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139230 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 425 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sindi-kroufordi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sindi-kroufordi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139230) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (425) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135336 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-31 09:38:16 [post_date_gmt] => 2017-05-31 05:38:16 [post_content] => სინდი კროუფორდი და რენდი გერბერი 19 წელია დაქორწინებულები არიან – ამის შესახებ სუპერმოდელმა გამომწერებს „ინსტაგრამზე“ ამცნო, როდესაც მეუღლის მისამართით მისალოცი პოსტი გამოაქვეყნა. „ცხოვრების 19 წელი ამ ბიჭთან ერთად გავატარე! წილად მხვდა ბედნიერება შენი ცოლი გავმხდარიყავი. მადლობა, რომ ამარჩიე, რენდი გერბერ!“ – დაწერა სინდიმ. შეგახსენებთ, რომ წყვილმა 1998 წელს იქორწინა. მათ ორი შვილი – პრესლი და კაია ჰყავთ. ( ფოტო) [post_title] => სინდი კროუფორდმა მეუღლეს დაბადების დღე ემოციურად მიულოცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sindi-kroufordma-meughles-dabadebis-dghe-emociurad-miuloca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 10:39:40 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 06:39:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135336 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 115094 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-15 09:32:05 [post_date_gmt] => 2017-03-15 05:32:05 [post_content] => კეიტლინ ჯენერი მემუარების გამოსაცემად ემზადება. წიგნი სახელწოდებით „ჩემი ცხოვრების საიდუმლო“ აპრილში გამოვა. იქამდე კი ყოფილი ოლიმპიელი არ უშვებს ხელიდან შანსს, სხვადასხვა იმიჯით გამოჩნდეს პაპარაცებთან. ამჯერად, ცნობილი ტრანსგენდერი მალიბუში სეირნობისას დააფიქსირეს. ცისფერ მაისურსა და თეთრ ჯინსებში გამოწყობილი კეიტლინი, რომელიც ყავას მიირთმევდა, ერთი-ერთში იმეორებდა სინდი კროუფროდის სტილს. ამავე სამოსში 90-იანი წლების სუპერმოდელი არაერთხელ ვიხილეთ. 67 წლის კეტილინ ჯენერისთვის სინდი კროუფორდის სტილი ინსპირაცია გახდა. ის რამდენჯერმე გამოჩნდა ცნობილი მოდელის იმიჯით. [gallery link="file" ids="115095,115096,115097"] [post_title] => კეიტლინ ჯენერი სინდი კროუფორდს ბაძავს (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => keitlin-jeneri-sindi-kroufords-badzavs-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-15 22:36:04 [post_modified_gmt] => 2017-03-15 18:36:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115094 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 109228 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-18 10:00:26 [post_date_gmt] => 2017-02-18 06:00:26 [post_content] => ნიუ-იორკში აქტიურად მიმდინარეობს მოდის კვირეული. გუშინ მოდის სამყაროს ამომავალი ვარსკვლავის, კაია გერბერის წვეულება გაიმართა, რომელმაც ბრენდ „მარკ ჯეიკობსის“ კოსმეტიკური ხაზის კოლექცია წარმოადგინა. სპეციალურად ამ ფაქტისთვის ღონისძიებაზე მიდი მშობლები, სინდი კროუფორდი და რენდი გერბერი და უფროსი ძმა, პრესლი მივიდნენ. ეს უკანასკნელი მსოფლიო მოდის სამყაროში ასევე პირველ ნაბიჯებს დგამს. „კაია მოდელობა იმ დროიდან სურს, სანამ გადაღებებზე მიიწვევდნენ“, - განაცხადა სინდიმ. https://www.instagram.com/p/BQj1m2RBCI3/ [gallery link="file" columns="4" ids="109230,109231,109232,109233,109234,109236,109237,109229"] [post_title] => სინდი კროუფორდი ოჯახთან ერთად ქალიშვილის საღამოს დაესწრო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sindi-kroufordi-ojakhtan-ertad-qalishvilis-saghamos-daeswro [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-17 17:39:16 [post_modified_gmt] => 2017-02-17 13:39:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109228 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135336 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-31 09:38:16 [post_date_gmt] => 2017-05-31 05:38:16 [post_content] => სინდი კროუფორდი და რენდი გერბერი 19 წელია დაქორწინებულები არიან – ამის შესახებ სუპერმოდელმა გამომწერებს „ინსტაგრამზე“ ამცნო, როდესაც მეუღლის მისამართით მისალოცი პოსტი გამოაქვეყნა. „ცხოვრების 19 წელი ამ ბიჭთან ერთად გავატარე! წილად მხვდა ბედნიერება შენი ცოლი გავმხდარიყავი. მადლობა, რომ ამარჩიე, რენდი გერბერ!“ – დაწერა სინდიმ. შეგახსენებთ, რომ წყვილმა 1998 წელს იქორწინა. მათ ორი შვილი – პრესლი და კაია ჰყავთ. 